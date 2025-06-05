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Sakatatları açık halde çöpe atmayın

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda gelişigüzel çöpe atılan sakatatların bulaşıcı hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “hidatik kist” hastalığına vurgu yapıldı.

Sakatatları açık halde çöpe atmayın

05 Haziran 2025 Perşembe 13:59

 SAKATATLARI GELİŞİGÜZEL ÇÖPE ATMAYIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının gelişigüzel çöpe atılmasının “kist hidatik” olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Büyükşehir yetkilileri, hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, bu organların imha edilmesi ya da toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini belirtti.

 

KİSTLİ ORGANLAR HAYVANLARA VERİLMEMELİ

Kurban Bayramı’nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, kistli organ ve sakatatların kedi ve köpeklere verildiğinde hastalığın yayıldığını ifade etti. Kistleri yiyen köpeklere parazit bulaştığı ve bu hayvanların da paraziti etrafa yayarak insanlara bulaştırma ihtimalinin de olduğu yapılan açıklamada belirtildi.

 

İMHA EDİLMELİ VEYA GÖMÜLMELİ

Hastalıklı organların açıkta bırakılmaması ve poşetlenip çöp bidonlarına atılmamasının önemine değinen Büyükşehir yetkilileri, sakatatların yakılarak imha edilmesi ya da mutlaka koku sızdırmayacak şekilde derin bir çukur kazılarak toprağa gömülmesi ve üzerine kireç dökülmesi gerektiğini ifade etti.

(Ömer İLGEÇ)

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