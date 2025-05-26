SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR TURU





Gebze belediyesi tarafından organize edilen bölgemizin yazarları tarih ve kültür söyleşileri kapsamında Gebze Anadolu lisesi öğrencileri tarih derslerinin önemi Gebze ve Kocaeli tarihi üzerine ( Gebze belediyesi tarafından organize edilen bölgemizin yazarları tarih ve kültür söyleşileri kapsamında Gebze Anadolu lisesi öğrencileri tarih derslerinin önemi Gebze ve Kocaeli tarihi üzerine (

) belgesel söyleşi gerçekleştirip okul kütüphanesine İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ

kültür hizmeti kitaplarımızı hediye ettik

Gebze Bekediye başkanlığı ve okul yönetimine ilgi alaka ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz

GENÇLERİMİZ. YAŞADIKLARI ŞEHLRLERİ TANITMALIYIZ

22 Mayıs 2013 Tarihinde Gebze gençlik spor müdürlüğünde yaptığınız tarih sohbeti ile ilgili Gebze gazetesinde yazdığım makalem

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SARKUYSAN LİSESİNİ YAPTIRAN SANAYİCİ İBRAHİM GÜNGÖR İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPMIŞTIK

SARKUYSAN FABRİKASININ KURUCULARINDAN DUAYEN SANAYİCİ KOCAELİ VE GEBZENİN CANLI ŞAHİDİ İBRAHİM GÜNGÖR

ve

CANLI YAYINDA

SARKUYSAN KURUCUSU İBRAHİM GÜNGÖR

Sarkuysan Kurucularından İbrahim güngör ile şiir tadında söyleşi Belgesel Haber Ajansına konuk olan Kocaeli'nin Sanayici Duayenlerinden İbrahim Güngör Beyfendi ile şiir tadında bir şöyleşi yaptık. Hanımıyla 50 yıl anısına şiirler okuyan İbrahim Bey, Sarkuysan'ın kuruluş yıllarından , Sarkuysan'ın Türkiye'ye ve Türkiye insanın kattığı değerlerden bahsetti. Aşağıdaki videomuzdan şiir tadında söyleşiyi izleyebilirsiniz.

İbrahim Güngör Kimdir?

18 Ocak 1938 yılında Ankara’nın Nallıhan İlçesi’nin Akdere köyünde doğdum. İlkokul 1.sınıfa kadar Ankara’da okudum. Birinci sınıftan sonra babamın tayini sebebiyle İstanbul Beylerbeyi taşındık. Böylece ilkokulu Beylerbeyi İlkokulunda tamamladım. Ortaokulu Üsküdar Paşakapısı Ortaokulunda okudum. Daha sonra dört yıl okuduğum ve mezun olduğum İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü sonrasında İ.T.Ü’de bu gün master anlamı taşıyan bir yıllık Hidrojeoloji tahsili yaptım. Bu arada Marmara Bölgesinde Radyoaktif mineral arama ekibinin içinde de olmuştum. Fakat sevdiğim mesleği faal olarak icra edemedim. Şartlar müsade etmedi. Sonra askerliğimi yaptım.1966 yılında evlendim. Kendi mesleklerinde benden çok daha başarılı bir oğlum ve iki kızım var. Babamın rahatsızlığı yol değiştirmemi gerektirdi. Ticarete başladım. Sarraflık ve kuyumculuk yaptım. Türkiye Sarraflar Derneği Başkanlığını yürüttüm. Altı yıl kadar futbol kulübü idareciliği yaptım.1972’de Türkiye’de bir ilk olarak eşit pay sahibi yüz kurucusu olan bir şirket oluşturduk.

(Kaynak

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GENÇLERE SAHİP ÇIKIP ONLARA YAŞADIKLARI KENTİ TANITMALIYIZ

Bu konuda daha önce Gebze gazetesi BELGESELCİNİN not DEFTERİNDE yazdığım makalem

Gençlerimize sahip çıkıp onları ne kadar anlıyoruz. Gençler bulundukları yerleri ne kadar tanıyor. Gençleri anlıyabiliyormuyuz.Gençler geleceğimiz her şeyimizdir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Gebze Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 41 Genç 41 Gelecek sosyal sorumluluk projesine bizde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Devri Alem belgesel programı ve Avrasya Gazeteciler derneği olarak katkı verip gençlere Gebze bölgesindeki tarihi eserleri gezdirdik.

Marka Şehir Kocaeli Belgeselini

izlettik.

Gebze ve Kocaeli hakkında bilgi verdikten sonra Gebze tarih ve Kültür gezimize Gebze tarihi Çoban Mustafa Paşa külliyesinden başladık. Gebze tarihi su dolabı binasında Gebze’de su medeniyeti ile ilgili bilgiler verdik .Gebze’nin ilk Fatih’i Akçakoca Gazi’nin torunu İlyasbey'in türbesini ziyaret ederek ,Gebze’nin ilk hakimi kadı Feyzullah türbesi ile ilgili açıklama yaparak ,Fatih Sultan Mehmet'in. 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze’de vefat ettiği Hünkar çayırına gittik.

Hünkar Çayırında Fatih Sultan Mehmet Hanla ilgili Hünkar Çayırı’nda gençlere bilgi vererek

Fatih otağı Hünkar çayırından canlı yayını yaparak tarihe not düştük.

Gebze tarih ve kültür gezisine katılan gençlere Çayırova’da 1943 yolunda kurulan Ziraat Okulu hakkında bilgi verip bazı tarihçilere göre Çayırova’nın Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Palekanon savaşlarınada ev sahipliği yaptığını açıkladım.

Gebzeli gençlere Valilik ve Kültür Müdürlüğünün olurları ile kurulan Kocaeli’nin ilk özel kütüphanesi olan İlim Kültür ve Tarih araştırmaları merkezi İktav Belgesel yayıncılık kütüphanesinde açtığımız Kocaeli kitapları sergimizi gezdirip Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili hazırladığımız broşürleri dağıttık.Bir dünya markası olan Hereke ipek Halısı ile ilgili bilgiler verdik.( kaynakhttps://

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LİSELİ GENÇLERLE TUNA NEHRİNDEN. TARİH AKAR KİTABIMIZI KONUŞTUK

Gebze SARKUYSAN. Lisesi öğrencileri BELGESELCİLİK ve gazetecilik anılarımızı sordu. Merhum Prof dr Ahmet Haluk Dursun ile Osmanlı’mın kuruluşunun 700. yıl dönümü anısına konferans için gittiğimiz. Tuna nehrinin kaynağı Almanya’da yazmaya başladığım Tuna’dan bir tarih akar kitabımız ile ilgili konuşma yaptık

Tuna dan bir tarih akar kitabımız ile ilgili Gebze gazetesinde yazdığım makale

TGRT DE TUNA NEHRİNİN KAYNAĞI ALMANYADA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

An itibari ile 22 Mayıs 2025 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2010! tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi

Kültür hizmeti olarak TUNA NEHRİNİN KAYNAĞI ALMANYADA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

ve

Web tv kanalınızdan da izleyebilir

ve