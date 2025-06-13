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Sekapark’ta uçurtmalar babalar için uçacak

Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü’ne özel olarak 15 Haziran Pazar günü Sekapark Uçurtma Tepesi’nde “O Benim Kahramanım” temalı Uçurtma Şenliği düzenliyor. Eğlence dolu anların yaşanacağı etkinliğe tüm Kocaelililer davetli.

Sekapark'ta uçurtmalar babalar için uçacak

13 Haziran 2025 Cuma 10:54

 “O BENİM KAHRAMANIM” TEMALI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü’nü çocuklar ve babalar için eğlence dolu bir şenliğe dönüştürüyor. 15 Haziran Pazar günü Sekapark Uçurtma Tepesi’nde gerçekleşecek “O Benim Kahramanım” temalı Uçurtma Şenliği, ailece vakit geçirmek isteyenleri bir araya getirecek. Saat 12.00’de başlayacak eşsiz şenliğe tüm vatandaşlar davetli.

 

EĞLENCE GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte; oyun alanları, atölyeler, sahne gösterileri ve uçurtma etkinliği yer alacak. Katılımcılar, gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle hem eğlenecek hem de unutulmaz anılar biriktirecek.

 

RENKLİ ATÖLYELER VE ETKİNLİK ALANLARI

Etkinlikte ayrıca Ediz Toksoy ile “Bedenden Oyuna” atölyesi, baba-çocuk ritim grubu ve Ceyhun Yılmaz’ın sunumuyla “Aileler Yarışıyor” programı da izleyicilerle buluşacak. Baba-çocuk atölyeleri, fotoğraf alanları, simülasyon cihazları ve sürpriz ikramlarla şenlik dolu bir gün aileleri bekliyor olacak.

 

GÖKYÜZÜNE ANLAMLI BİR MESAJ

Etkinlikte, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne Filistin bayrağı renklerinde yüzlerce balon bırakılacak. Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilecek bu anlamlı an, dayanışmanın sembolü olacak. Ailelerin ve çocukların katılımıyla gerçekleşecek bu özel dakikalarda, gökyüzüne umut dolu mesaj gönderilecek.

(Ömer İLGEÇ)

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