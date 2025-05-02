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“Sertaç Abi” çocuklara oyun dünyasını anlatacak

Büyükşehir Belediyesi, “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliğiyle çocuklara eğlence ve maneviyat dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

'Sertaç Abi” çocuklara oyun dünyasını anlatacak

02 Mayıs 2025 Cuma 12:20

 Büyükşehir Belediyesi, samimi ve eğlenceli üslubuyla tanınan sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör’ü Kocaelili çocuklar ile buluşturmaya devam ediyor. İlçelerde seçilen cami avlularında düzenlenecek buluşmalarda çocuklara oyun dünyasının sırları, dijital oyunların gelişimi ve bu alandaki yenilikler hakkında bilgiler aktarılacak.

 

SERTAÇ ABİ İLE OYUN DÜNYASINA YOLCULUK

Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği sosyal etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği çocuklara oyun dolu saatler sunarken aynı zamanda cami atmosferinde manevi değerlerle buluşma imkânı da sağlayacak. İlçelerde seçilen cami avlularında düzenlenecek buluşmalarda çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirerek anlamlı bir deneyim yaşayacak.

 

HER İLÇEDE AYRI BİR HEYECAN

“Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği; Darıca, Dilovası, Çayırova, Derince, İzmit, Körfez, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde çocuklarla buluşacak. Her etkinlikte sürpriz hediyeler, eğlenceli oyunlar ve interaktif aktiviteler çocukları bekliyor olacak. Katılımın ücretsiz olduğu buluşmalarda çocuklar, Sertaç Abi ile tanışıp bol bol sohbet etme fırsatı da bulacak.

 

ÇOCUKLAR UNUTULMAZ ANILAR KAZANACAK

“Sertaç Abi” olarak tanınan sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör’ün katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler, çocuklara unutulmaz anılar kazandıracak. Güngör, çocuklarla birebir ilgilenerek hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam oluşturacak. Sertaç Abi çocuklarla bir araya geleceği söyleşilerde, oyun dünyasına dair merak edilen pek çok konuyu ele alacak. Bu kapsamda Sertaç Abi, dijital oyunların geçmişten günümüze gelişimini, bu alandaki yenilikleri ve oyunların bilinmeyen sırlarını çocuklarla paylaşacak.

 

İLK BULUŞMA DARICA’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik gerçekleştireceği etkinliğin ilk durağı 3 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 16.30’da Darıca Eyüboğlu Merkez Camii’nde olacak. Mayıs ayı boyunca Kocaelili çocuklar ile buluşacak olan ünlü YouTuber Sertaç Güngör, 4 Mayıs’ta Dilovası Diliskelesi Merkez Camii’nde, 10 Mayıs’ta Çayırova Merkez Camii’nde, 11 Mayıs’ta Derince Yeni Merkez Camii’nde, 17 Mayıs’ta Mehmet Ali Paşa Camii’nde, 24 Mayıs’ta Körfez Yeni Yalı Merkez Camii’nde, 25 Mayıs’ta Başiskele İbrahim Hakkı Hizmetleri Camii’nde, 31 Mayıs’ta ise Gölcük Tevfik Hoca Camii’nde çocuklar ile buluşacak. Tüm etkinlikler saat 16.30’da başlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

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