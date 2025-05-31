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Sıfır atık bilinci tüm Kocaeli’ne aşılanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı” Dilovası Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, Dilovası’nda yapılan sıfır atık yönetim sistemine yönelik çalışmalar anlatıldı.

Sıfır atık bilinci tüm Kocaeli'ne aşılanıyor

31 Mayıs 2025 Cumartesi 11:50

 DİLOVASI BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE

Her ay farklı bir ilçede düzenlenen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı” Mayıs ayında Dilovası Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun da katıldığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, İlçe Belediyelerinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Birimlerinden sorumlu şube müdürleri ve teknik personelleri katıldı.

 

SIFIR ATIK İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ SUNUMLAR

Sıfır atık faaliyetleri üzerine görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Dilovası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şube Müdürü Erdal Ecer, tüm atıkların (park-bahçe atığı, tadilat atığı, hacimli atık, geri kazanılabilir atıklar vb.) kaynağında ayrı toplama çalışmaları, eğitici-bilinçlendirici faaliyetler, mobil atık getirme merkezleri işletimi, atık getirme merkezi kurulumu ve atık yönetimine ilişkin faaliyetler hakkında bilgilendirici sunum gerçekleştirdi.

 

2025-2030 İL SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PLANI

Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin il genelinde yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, 2025-2030 yılları arasında yapılacak İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planının oluşturulmasına yönelik hazırlık çalışmaları, strateji hedef ve politikalara yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Bunun yanı sıra park-bahçe atıkları ve hacimli atıkların yönetimi, atık toplama kampanyaları, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri gibi konularda yürütülen çalışmalar anlatıldı. Büyükşehir tarafından İl genelinde oluşan atıkların yönetiminde sağlıklı bir envanter tutmak, atık verilerini kayıt altına almak, yapılan etkinlik organizasyon ve benzeri faaliyetlerin takibinin yapılmasını sağlayacak bir yazılım uygulaması olan ÇEVBİS (Çevre Bilgi Sistemi) kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı. İlçe Belediyeleri temsilcilerinin interaktif katılımları ile gerçekleşen toplantıda, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla yürütülen çalışmalar ve öneriler de detaylı bir şekilde ele alındı.

(Ömer İLGEÇ)

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