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Sigara izmaritini yere atma, yangına sebep olma

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi her yıl yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinden kaynaklı onlarca yangın ihbarına gidiyor. Atılan bu izmaritler, oluşturduğu yangınların yanı sıra doğaya zarar veriyor ve çevresel kirlilik de oluşturuyor. Kocaeli İtfaiyesi yol kenarlarına sigara izmaritinin atılmaması konusunda vatandaşlardan daha özenli davranış bekliyor.

Sigara izmaritini yere atma, yangına sebep olma

27 Haziran 2025 Cuma 09:57

 İZMARİT YANGIN ÇIKARABİLİYOR

Özellikle kırsal kesimdeki yollarda seyahat ederken araçlardan yol kenarlarına atılan söndürülmemiş sigara izmaritleri tarla ve ormanlık alanlarda yangın çıkarabiliyor. Çıkan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale eden Kocaeli İtfaiyesi bu duruma karşı vatandaşları uyarıyor. Yol kenarı yangınlarında birçok canlı zarar görebildiği gibi doğal bitki örtüsü de bu yangınlardan etkilenebiliyor. Yaz aylarına girdiğimiz ve hava sıcaklıklarının yükseldiği bu dönemde vatandaşların sigara izmaritini yere atmamaları konusunda göstereceği hassasiyet; mal, can, doğal yaşamın korunması ve temiz bir çevrenin devamlılığı konusunda büyük bir önem taşıyor.

 

ANIZ YANGINLARINA DİKKAT 

Özellikle hububat hasadından sonra ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü gibi sebeplerle yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılıyor. Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarıyor.

 

ANIZ YANGININA SEBEP OLANLARA YASAL İŞLEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, can ve mal kaybına neden olan anız yangınları noktasında olumsuz durumların yaşanmaması için vatandaşları uyarıyor. Anız yangınına sebebiyet verenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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