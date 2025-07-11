Sivas Belediye Ziyaretinde TİMBİR Heyeti



Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti. Birlik Haber Ajansı tarafından medya kuruluşlarına servis edilen haberin detaylarına https://bha.net.tr/sivas-valisi-dr-simsek-birlikten-guc... adresinden ulaşılabilir.

TİMBİR yönetimi, Anadolu buluşmaları kapsamında Sivas'ta önemli temaslarda bulundu. TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve heyeti, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Sivas Valiliği Ziyareti

Gerçekleşen ziyarette, TİMBİR'in kuruluş amacı, faaliyet alanları ve Türkiye genelinde yürüttüğü dijital medya yapılanmaları hakkında bilgi verildi. Dijital medya alanında etik, bağımsız ve güçlü bir yayıncılık anlayışını benimseyen TİMBİR'in Anadolu medyasına verdiği destek ve Sivas'taki temsil yapısının güçlendirilmesine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, ziyarette yaptığı açıklamada, "Sivas, tarihi ve kültürel mirasıyla sadece Anadolu'nun değil, Türkiye'nin hafızasında önemli bir yere sahip. Biz de bu köklü şehirde dijital medyanın gelişimine katkı sunmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek'ten TİMBİR'e Destek

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TİMBİR'in çalışmalarını takip ettiklerini ve yerel medyanın gelişimine katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklediklerini belirtti. Vali Şimşek, birlikten güç doğduğunu vurgulayarak TİMBİR'i bu birlikteliği sağlamasından dolayı tebrik etti.

Heyette Kimler Yer Aldı?

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa'nın yanı sıra ziyarette yer alan TİMBİR Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

TİMBİR Başkan Vekili Cüneyd Altıparmak

TİMBİR Danışma Kurulu Başkanı Veysel Cıncık

TİMBİR Genel Başkan Yardımcıları:

Mehmet Erdem Tokuş

Muhammet Fatih Tüten

Tanju Akıncıoğlu

Serap Özdemir

Selçuk Özdemir

Nevser Tavgaç Eraslan

Semra Aman Akyürek

Muammer Baloğlu

Adil Koçalan

Agil Alesger

Mehmet Aydın

BHA Genel Müdürü Muhammet Kaçar

TİMBİR Üyeleri:

İsmail Kahraman

Ahmet Hasdemir

Kamil Akyürek

Serdar Cemal Süzer

Rüzgar Eraslan

TİMBİR Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Eren Turan

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TİMBİR Heyeti Sivas Belediye Başkanı'nı Ziyaret Ederek Kızılırmak Projesi ve Sosyal Destekler Üzerine Söyleşi Yaptı

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'u makamında ziyaret etti. Birlik Haber Ajansı tarafından medya kuruluşlarına gönderilen haberin detaylarına https://bha.net.tr/sivasta-gulkart-destegi-ile-sosyal... adresinden ulaşılabilir.

SİVAS-BHA

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'u makamında ziyaret etti.

Sivas'ın tarihi bir kent olduğunu vurgulayan Dr. Uzun, kentin Türklerin Anadolu'ya geldikleri tarihten itibaren Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ev sahipliği yapan, bunu çok güzel bir şekilde sergileyen ve sahip çıkan bir şehir olduğunu belirtti.

"Kayıp Kaçak Oranlarını Aşağı Çekeceğiz"

Kentte yürütülen projeleri anlatan Başkan Dr. Uzun şöyle konuştu:

"En önemsediğimiz konulardan birisi altyapı. Bütün şehirlerin belki de en önemli sorunlarından birisi yıpranmış, eskimiş altyapılar. Ciddi anlamda giriş yaptık ve gelecekte belki de bütün şehirlerin en önemli sorunlarından birisi su problemi olacak. Sadece şehirlerin değil, ülkelerin de en önemli konularından birisi olacak. Şimdiden gelecekte herhangi bir sorun yaşamamak için elimizden gelen bütün gayretli çalışmayı gösteriyoruz. Tabii şehirler yaşayan birer canlı; bu yaşayan canlıya da bilimle ve teknolojiyle artık ayak uydurduk, buna göre yol almamız gerekiyor. Bunun için de özellikle altyapı çalışmalarımızda çok modern sistemler kurmaya başladık. Skala ismini verdiğimiz bir çalışmayı başlattık. Bu çalışmalarla birlikte inşallah kayıp kaçak oranlarını aşağıya çekeceğiz. Suyu doğru yönetmek istiyoruz, onu inşallah çok aktif bir hale getireceğiz. Bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaların, özellikle 2-3 yıl içerisinde Türkiye'de birçok belediyeye örnek olacağına inanıyorum. Hatta şimdiden diğer belediyelerden arayıp 'siz bunları nasıl yapıyorsunuz' diye soranlar var. İnşallah 3 yıl içerisinde bu Skala sistemini, teknoloji daireli sistemi altyapıda tamamen kurmuş olacağız. Bu da şu anlama geliyor: Skala'da dediğimiz şey, mesela şehirlere bakın, şehirlerde basit yönetimler yok, biz basit yönetilebilir hale getiriyoruz. Bir sokağa su giriyor, faturalama oranıyla giriş oranını kontrol ediyoruz. Eğer giriş oranı yüksek, faturalama oranı azsa demek ki burada ya kayıp ya kaçak var diyoruz. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız."

Gülkart ile Dar Gelirliye Destek

"Gülkart diye bir uygulama getirdik, o çok büyük ses getirdi. Emeklilere düzenli, dar gelirlilere ayrı 2000 TL ücret ödüyoruz. Gülkart kırtasiye desteğiyle dar gelirli çocuklara destek oluyoruz. Gülkart pazar desteğiyle pazarcılarla anlaşma yaptık. Pazarcıların cep telefonlarına bir yazılım yükledik. Biz dar gelirli 1000 tane aileye kart verdik. Gittiler telefondan okuttular. Ne kadar harcama yaptı? 250 lira. 250 lira girdi, karttan okudu. Pazarda böyle bir sistem kurduk. Bu sistem gerçekten çok beğenildi. Ramazan boyunca 1000 tane aileye aylık 2000 TL destek sağladık. Sebzesini, meyvesini aldılar. Şimdi Gülkart Çeyiz'i başlatacağız. Bununla ilgili de altyapıları oluşturduk. Bildiğiniz hesap kartı. Gülkart'ta şimdi çeyizi başlatıyoruz. Yeni evlenecek özellikle dar gelirli ailelere Gülkart Çeyiz ile birlikte 20.000 TL düşünüyoruz. Karşılıksız. Gidecekler ister çeyiz alsınlar, ister beyaz eşyalarını kullansınlar, nerede kullanırlarsa artık. Böyle bir destek sağlayacağız. Bunu da hemen 1-2 hafta içerisinde planladık. İnşallah duyurusunu yapacağız. Özellikle yapmış olduğumuz bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Bu Gülkart ile ulusal firmalardan alışveriş yapamıyorlar, sadece yerel firmalardan alışveriş yapabiliyorlar. Mesela kırtasiye kartı verdik, sadece kırtasiyecilerden alışveriş yapabildiler. Pazar kartı verdik, sadece pazarcılardan alışveriş yapabildiler."

"Şimdi önümüzdeki Ramazan ayına doğru da kasap projesini başlatacağız. Bunun üzerinden de kasap desteği sağlayacağız Gülkart üzerinde. Çünkü sizler de çok iyi biliyorsunuz, ülkede şu an ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntı var. İnsanlar gerçekten zor geçim sağlıyor. Emeklilerin durumu kötü, asgari ücretlilerin durumu kötü. Yani dar gelirli insan sayısı çok fazla. Bunlara da tabii sahip çıkmak gerekiyor. Belediyeler de artık bu sosyal belediyecilikte çok ön plana çıkmaya başladılar."

Kızılırmak Projesiyle Sivas Öne Çıkacak

"Bir de asıl bizim bu dönem en büyük hedeflerimizden birisi, 40 yıldır konuşulan Sivas'ta bir proje vardı: Kızılırmak Projesi. Şehrin ortasından geçen bir ırmak. Bir tarafında üniversite, bir tarafında şehir. Şimdi inşallah bu projeye de yakında startını vereceğiz. Şu an yollarını açıyoruz, altyapılarını yapıyoruz. Yakın bir tarihte başlayacağız. Bu proje Türkiye'de belediyecilik anlamında çok örnek bir proje olacak. İnşallah biz de bu dönemde Kızılırmak Projesi ile ön plana çıkacağız. Bu proje, Cumhuriyet tarihinde Sivas Belediyesi'nin yapmış olduğu en büyük proje olacak. Spor alanlarından turizm alanlarına, yaşlılardan çocuklara, gençlerden kadınlara, erkeklere eğlence alanlarından müze alanlarına, eğitim alanlarına, teknoloji alanlarına kadar büyük bir alan, yaklaşık 684 bin metrekarelik bir alanda biz Türkiye'ye örnek bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. İnşallah bunu da önümüzdeki sene itibarıyla görünür bir hale getirmeye başlayacağız. Bunu çok önemsiyoruz."

Sivas Belediye Ziyaretleri ve STSO'ya TİMBİR Ziyareti

Sivas Belediye Ziyaretinde TİMBİR Heyeti

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın yanı sıra ziyarette yer alan TİMBİR Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

TİMBİR Başkan Vekili Cüneyd Altıparmak

TİMBİR Danışma Kurulu Başkanı Veysel Cıncık

TİMBİR Genel Başkan Yardımcıları:

Mehmet Erdem Tokuş

Muhammet Fatih Tüten

Tanju Akıncıoğlu

Serap Özdemir

Selçuk Özdemir

Nevser Tavgaç Eraslan

Semra Aman Akyürek

Muammer Baloğlu

Adil Koçalan

Agil Alesger

Mehmet Aydın

BHA Genel Müdürü Muhammet Kaçar

TİMBİR Üyeleri:

İsmail Kahraman

Ahmet Hasdemir

Kamil Akyürek

Serdar Cemal Süzer

Rüzgar Eraslan

TİMBİR Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Eren Turan

TİMBİR'den STSO'ya Ziyaret: Dijital Medyada Liyakat ve Dönüşüm Vurgusu

TİMBİR olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)'nı ziyaret ederek Sivas sanayi tarihi üzerine bilgi alıp belgesel çekimi gerçekleştirdik. Bu ziyaretle ilgili haberlere Birlik Haber Ajansı'nda ve [şüpheli bağlantı kaldırıldı]... adresinde yer verildi.

STSO Yönetim Kurulu Üyesi Barış Çiftçi, dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, TİMBİR Genel Başkanı Süleyman Basa medya alanında liyakatin önemine dikkat çekti.

Türkiye İnternet Medyası Birliği (TİMBİR) heyeti, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)'nı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede dijitalleşme, iş dünyasındaki dönüşüm süreci ve internet medyasının geleceği masaya yatırıldı.

STSO Yönetim Kurulu Üyesi Barış Çiftçi, iş dünyasının dijitalleşme ile birlikte yeniden şekillendiğini belirterek, "Dijitalleşme artık olmazsa olmazlarımızdan. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Ancak bu sürece ayak uydurmadan ayakta kalmak zorlaşıyor," dedi.

Ziyarette konuşan TİMBİR Genel Başkanı Süleyman Basa ise dijital medya alanında nitelik, liyakat ve içerik kalitesi vurgusu yaptı: "Dijital medyada vasatla liyakatin ayrılması gerekiyor. Kaliteli yayıncılık ve etik değerler korunmalı. İnternet medyasında kazanımlar hassasiyetle geliştirilmelidir," ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iş birliği mesajları ve dijital dönüşüm sürecinde ortak çalışma temennileriyle sona erdi.