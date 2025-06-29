SİVAS YOLLARIN DA BELGESEL TÜRKÜ TADINDA DEVRİ ALEM

Sivas deyince gönül telimiz tltrer gençlik yıllarım gözümün önüne gelir Sivas türküleri dile gelir çocukluk dan gençliğe ilk adım attığımız günlere gider duygularım kızıl dağdan doğan kızılırmak gibi coşar ve çağlayarak akar Sivas ellerinde sazım çalmaya başlar çamlı beller bölük bölük bölünür katibime arzu halimi yazdırır çocukluk ve gençlik yıllarımı bir kez daha doya doya yaşarı .

TIMBIR TOPLANTISI SİVAS DA

Sivas’a ilk kez 1992 yılın da Giresun Trabzon Gümüşhane Erzincan üzerinden bir gece vakti gelmiştim Daha sonra bir çok kez Sivas’a geldim bir kez daha sivasdayım

cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan kurucu ve danışma kurulu üyeleri arasında yer aldığım TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİNİN Sivas’ta 26-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen toplantıya katılmak üzere yollardayım an itibari ile hızlı trenden canlı yayındayım

Sivas’da programdan artan zamanı en iyi şekilde değerlendirerek TGRT belgesel tv her gün üç kez yayınlanan devri alem belgesel Tv program çekimide yapacağız

35 yıl önce 35 yıl sonra Sultan Şehir Kızılırmağın başkenti Sivas da evliya çelebinin izinde tarihi vakıf eserleri medeniyeti ve Sivasın tarih kültür değerleri ile ilgili ilim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak araştırma yapacağız

35 YIL ÖNCE ÇEKİKEN SİVAS BELGESELİMİZ

Vakıflar medeniyeti Belgeseli

tadında vakıf ruhu ile Sivas’a selam olsun

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EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE ERZİNCAN DAN DIVRIĞE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

Evliya çelebinin izinde Anadolu’da belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Mayıs 2025 tarihinde Fırat nehri havzasında belgesel çekimleri için Erzincan’dan Sivas Divriğe Fırat nehrini takip edip belgesel çekerek muhteşem manzaralar derledik canlı yayınlar yaptık

SİVAS DIVRIĞ ULUCAMİ ŞİFAHANESİNDEN DEVRİ ALEM BELGESEL TV CANLI YAYIN DA

FIRAT - KARASU IRMAĞININ RUH KAYNAĞI ERZİNCAN DA DEVRİ ALEM

Bizim kültürümüzde Fırat nehrinin çok önemli yeri var. Hz. Ömer Asırlar önce “Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kapsa, Ömer sorumludur” buyurarak adaletini gösteriyordu. Tarihin sıfır noktası, yani başlangıcı Fırat nehri vadisinde Urfa yakınlarında göbekli tepe ile başlar. Bir çok kadim uygarlık, Fırat nehrinin suladığı bölgede gelişip yaşamış. Fırat nehrini anlamadan Anadolu tarihi Mezopotamya medeniyeti anlaşılmaz.

FIRAT NEHRİNDEN DIVRIĞ ÇALTI ÇAYINA

Evliya çelebinin izinde bir çok gezginimiz geziler tapıyor yazılar yazıyor belgeseller çekiyor kaynağını sizinle paylaştığım bu yazı ilgili çekti. Birlikte okuyalım

“…Fırat, daha Fırat olmadan önce dağların arasından kendi yolunu açarak yeryüzünde dolaşırken bir küçük düzlük bulmuş, ama bu düzlüğü Divriği şehrine bırakarak dar yatağında Çaltı Çayı adıyla akmaya devam etmiş. Çayın iki yanında yükselen dağlardan birine Mengüçlü Kalesi, diğerine Kestigan Kalesi kurulmuş.

, Evliya Çelebi’nin methine doyamadığı Divriği Kalesi.“Büyük Fırat Nehri kenarında göklere doğru baş çekmiş yalçın kenara (sarp) kaya üzerinde eski yapı ibret verici bir büyük kaledir. Van Kalesi, Mekü Kalesi, Şebin Kalesi ve Mardin Kalesi’nden sonra bu Divriği Kalesi’dir.”

. Evliya Çelebi, gittiği şehirlerin kuruluş hikâyesini anlatmaktan hoşlandığı gibi adlarının nereden geldiğine dair rivayetlere de kulak kabartıyor. “İlk yapılışına sebep, “Yanvan Tarihi’nin yazdığına göre Hazret-i Süleyman’dır,” diye anlatmaya başlıyor, “Div-Riğ adında amansız bir dev vardı. Edincik şehrinde Belkıs’a büyük bir saray yaparken bu Div-Riğ hizmet etmemekte direnince bağlayarak bu Divriğ kaya mağarasında haps ettiler. Nice mahpus kaldı. Daha sonra Hazreti Zekeriya asrında Sivas Kalesi sahibi bu Divriğ’i yaptı. Süleyman Nebi’nin haps ettiği devin ismini koyarak Divriği diye isimlendirdiler.”

Ulucami ve Kısa Kalan Diller

Kalenin içinde dolaşırken Ulucami’nin gayet mütevazı görünen çatısını kuşbakışı seyrediyorum. Bir vakitler toprak örtülü bu damda pazar kurulur, çevre köylerden gelenler ürünlerini satarmış. Bugün Ulucami, Unesco korumasında bir Dünya Kültür Mirası, arıldığı için sert eleştiriler yapılıyor.

Mengücekliler döneminden beri ayakta duran, ayakta durmakla kalmayıp müminlere harikulade bir ortamda ibadet etme imkânı veren yapının çok daha özenli ve doğasına uygun müdahalelerle gelecek kuşaklara bırakılması konusunda Divriğililerin derin hassasiyetleri bulunuyor. Evliya Çelebi şehri gezerken Ulucami’yi “Divriği Camilerinin özellikleri,” başlığında anlatırken şunları söylemiş:

“Tamamı (—) adet mihraptır. Evvela bunlar içinde eski mabed Ulucami bu varoştadır. Bu şehir içinde bundan büyük cami yoktur. Uzunluğu ve genişliği (—) ayaktır. Cami içinde toplam (—) adet yüksek sütunlar vardır. Üç kapısı ve bir ibret verici minaresi vardır. Bu camiin yapıcısı Selçuklulardan Sultan Alâeddin’dir. ‘Bu camiye yedi Rum haracı harcanmıştır’ diye duvarının yüzünde tarihi ve bütün vakıfları yazılmıştır. Mermer ustası bu camiye öyle emek sarf edip duvar yüzlerini öyle bukalemun nakşı etmiştir ki ne Ayasuluğ’da Sultan Yakup Camii, ne Bursa’da Yıldırım Han’ın Ulu Camii, ne Sinop şehrindeki minber nakşı, ne Rum ülkesinde Atina’da Ebülfeth (Fatih) camii ne de Budin serhaddinde Estergon Kalesi Camii bu Divriği Camii’nin işçiliğindeki ustalığa denk olamazlar. Kısacası övgüsünü yapmakta diller kısa kalır. Duaların kabul olduğu yer olduğundan gece ve gündüz kalabalık cemaatten hâli değildir.”

Hiç kuşku yok ki Evliya’nın ne dili, ne kalemi bu bukalemun nakışı anlatmakta kısa kalır, lakin nedendir bilinmez burada biraz hasis davranmış. Belki onun döneminde Ulucami’nin nakışlarıyla boy ölçüşecek çok sayıda eser bulunduğundan, belki Evliya Çelebi’nin seyahatleri hep bunlar arasında geçtiğinden ötürü özel bir iltifata gerek görmemiş ya da bir başka neden kalemini tutmasına sebep olmuştur, kim bilir… belki de bir nekeslik hali gelmiştir Çelebi’nin diline ki bazen böyle haller yaşandığından erbabı dem vurur.

Darüşşifa ile birlikte o iki muhteşem kapının karşısına geçince benim gibilerin tutulan dilleri, içeri girip mihrabın maun kızılını görünce çözülüyor, sonra tekrar dışarı çıkıp Cennet Kapısı’nın karşısına geçince artık çaresiz lal olup kalıyor. O nedenle, ben Ulucami’nin şiirini anlatmaya kalkmıyorum, çarşı içinde bakkallık yapan Mustafa Mandi’nin kapılardaki işlemelerle ilgili sözlerini aktarmakla yetiniyorum: (https://www.postseyyah.com/evliya-celebinin-izinde-divrigi/)

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AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 SİVAS KALESİNDEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 SİVAS GÖK MEDRESEDEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 TARİHİ SİVAS MEYDANI ŞİFAİYE BURCİYE MEDRESELERİ SİVAS KONGRESİNİN YAPILDIĞI TARİHİ BİNASININ OLDUĞU MEYDANDIN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN DA

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 SİVAS ULUCAMİ'DEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR