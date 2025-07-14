SİVAS'TA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM





SİVAS AŞIK VEYSEL MÜZESİNİ ZİYARET EDEREK MÜZE REHBERİ FATMA HANIM





İLE BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ YAPTIK





https://www.facebook.com/share/v/16Upivpgu4/?mibextid=wwXIfr





SİVAS CUMHYRİYET ÜNİVERSİTESİNDEN CANLI YAYIN





SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF DR MUSTAFA GÜLMEZ İLE BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK





*

KIZILIRMAĞIN BAŞKENTİ. SİVASTA EVLİYA ÇEKEBİNİN İZİNDE. BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM





ANADOLUNUN ÖZ EVLADI KIZILIRMAK NEHRİ





Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen bir nehir. 1.355 km. (841 mil) uzunluğu ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyu olma özelliğini taşır. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun illerinden geçen Kızılırmak, aralarında Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak gibi çok sayıda akarsu ve çayın sularını da toplayarak büyük bir kavis çizerek Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşır.





https://www.facebook.com/share/v/1CCVDvKuxh/?mibextid=wwXIfr





SİVAS KIZILIRMAK KESİK KÖPRÜDEN CANLI YAYIN





SİVAS KIZIL IRMAK ÜZERİNDE 800 YILLIK TARİHİ SELÇUKLU KSİK KÖPRÜDEN EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN





https://www.facebook.com/share/v/19jsirioci/?mibextid=wwXIfr





SİVAS KIZILIRMAK EĞRİ KÖPRÜDEN CANLI YAYIN





SİVAS KIZIL IRMAK ÜZERİNDE 800 YILLIK TARİHİ SELÇUKLU EĞRİ KÖPRÜDEN EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

https://www.facebook.com/share/v/1CMpDyRKJ1/?mibextid=wwXIfr





EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE SİVAS DA BELGESEL ÇEKİYORUZ





Evliya Çelebi’nin Anlatımıyla Sivas





Bazı araştırmacılarca Evliya Çelebi’nin Sivas’a geldiği yıl olarak 1648 tarihi verilir (Örneğin, Adnan Mahiroğulları, Seyyahların Gözüyle Sivas, Esform Ofset, 2016, Sivas, s. 25). Oysa, verilen bu tarih doğru olmamalıdır.





“Evliya da, H. 1059’un zilka’de ayının gurresinde (M. 6 Kasım 1649), “Şam-ı Şerif’den diyar-ı Rum’a, yani Sivas’a hareket eder. Bu sefer sırasında yollarını-nedense-biraz uzatır ve Şam-Halep-Urfa-Siverek-Gerger-Çermik-Kahta-Adıyaman-Besni-Maraş-Göksun-Kayseri-Niğde-Bor-Aksaray-Elbistan-Aşdı-Gürün-Darende-Ulaş-Sivas güzergahini takip eder. Evliya, bu güzergah üzerindeki herhangi bir yeri anlatırken, buraya uğradıkları tarihi belirtmemiştir. Ancak kendisi, Sivas bahsinin içinde ‘hareketten itibaren dört ay seyahat edip Sivas’a vardıklarını yazar (Şam’dan Sivas’a)” (N. Yücel Mutlu, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Sivas ve İlçeleri, Buruciye Yayınları, Sivas, 2010, s.64-65).

Bu durumda, Evliya Çelebi’nin Sivas’a “Mart 1650” tarihi civarında varmış olması gerekir. Evliya Çelebi, Sivas’a dair izlenimlerini şöyle anlatmaktadır:

“Sivas şehrinin, kuzey tarafındaki (sırtını dayadığı) dağlara, Sıbnişan Dağı ve Tuzhisar Dağı denilir. (Sivas), bu yüksek dağların eteğine kurulmuş, büyük bir şehirdir. Bütün evlerinin yüzleri, kıbleye doğru, Sivas düzlüğüne, Eğriköprü tarafına bakmaktadır.





(…) (Bu sûr) gerçi harâptır, ama, ga’yet sağlam ve dayanıklı, rîhtim ve dolma, horâsânî taş yapı (tuğla ve taşın arasında horasan harcının kullanıldığı) büyük bir kaledir (sûrdur). Yer yer burç ve kuleleri vardır, ama, birçok yerleri harâptır. Yine de, az bir masrâf ile tâmir olması mümkündür. Bu aşağı (taraftaki) harâp hisârın (ya’ni, sûrların) fırdolayı çevresinde, toplam beş adet kapı vardır. Evvelâ batı tarafında Kayseriyye Kapısı, doğu tarafta Pelâş Kapısı, yine doğuda Tokmak Kapısı, kuzey tarafta Câncûn Kapısı ve yıldız (rüzgârı) tarafında Pulur Kapısı. Gerçi bu kale (sûr), (şu durumu ile) kapıya muhtaç değildir, (çünkü harâp olduğu için, kapıların dışında kalan) nice yerlerinden arabalar girer. Aşağıdaki düzlükte (varoşta) olan bu kale (sûrların çevirdiği alan) içinde toplam, dört bin altı yüz adet bağsız ve bahçesiz, âb-ı hayât (gibi) suları bulunan, toprak ile örtülü ve bakımlı evler vardır. (Bu evlerin bulunduğu yerlerin) tamâmı, kırk mahalleden ibârettir. Evvelâ Kayseri Kapısı Mahallesi ki, Ermenîler oturur, (burası aslında) İki mahalledir, biri (si de) Rûm Mahallesidir. Yahûdiler aslâ yoktur. Sonra, Ağcabüke Mahallesi, Örtülüpınar Mahallesi, Köhne Civân Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Meydân Mahallesi, Oğlan Çavuş Mahallesi, Ağa Değirmeni Mahallesi, Bezirci Tarlası Mahallesi, Bıldır Pazar Mahallesi, Şayak Çoban (Şıh Çoban veya Şeyh Çoban) Mahallesi, Kale Ardı Mahallesi, Hacı Zâhid Mahallesi, Ulucâmi Mahallesi, Pulur Tepe Mahallesi ve (---) bütün mahallelerden bakımlı ve meşhûr olanları bunlardır.

(…)

(Evliya, bundan sonrasında sûrların içinde kalan iki kaleden bahsetmektedir)





(İç içe) İki adet (olan) İç Kale’nin konumları:

(Bu iki iç kale) birbirinden bir ok menzili uzaklıktadırlar.

(Bu iki adet İç Kaleden diğerine göre) Kıble tarafında (kalan) Yüksek Kale, (ya’ni, seviye i’tibâriyle yukarıda olan kale) (---) târihinde Çelebi Sultân Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Dört köşeli bir dörtgen şeklinde, hendeksiz, yalın kat (ya’ni, yüksek1iği fazla olmayan), İki kapılı ve bir toprak tepe üzerine yapılmıştır. İşlek kapısı kıble tarafına, (ya’ni), aşağı (seviyede kalan) şehre açılan taraftadır. Ve bir kapısı (ise) doğu yönüne bakan Uğrın kapıdır (ve bu kapı) dâ’ima kapalıdır. İçinde iki yüz nefer (in oturduğu) evler, bir câmi, tahıl anbarları, su sarnıcı, cephânelik binâsı ve kırk adet küçük şâhî topu vardır. Bu kale, bütün şehre hâkimdir ve Paşa Kalesi’nden yüksektir.





Paşa Hisarı (olan) iç kalenin yapısı:

Osmânlı ülkesinin tamâmında beylerbeyiler (vâliler), vezîrler, iç kalelerde oturmazlar, ama, Diyarbakır’da ve bu Sivas’da paşaların (konum i’tibâriyle daha düşük seviyede olan) iç kalede oturmaları Ka’nûnnâme gereğidir. Zira bu Sivas’ın paşasının oturduğu Aşağı Hisâr (ın güvenliği), İç kalelerden yukarıda kalanına bırakılmıştır. (Aşağı Hisâr’da oturan) Paşa isyân etse, Yukarı Hisâr’daki toplar, aman vermeyip Paşa hisârını (aşağı hisârı) harâp eder. Bu Paşa Hisârını (aşağı iç kaleyi), Timûrun harâp etmesinden (daha) önce, 486 (1093)(Evliya Çelebi’nin verdiği tarih, gerçeğe uymamaktadır. Doğrusu, H. 618 (veya 621) olmalıdır.) tarihinde Selçuklu (Sultânı) Alâeddîn Keykubât tâ’mir edip onarmıştır. Fırdolayı çevresi, İki kat yontma taş ile yapılmış, sağlam bir kaledir. Bütün çevresi, bin beş yüz adımdır ve (etrafında bir) alçak (fazla derin olmayan) hendeği vardır. (Bu iç) kaleyi (çepeçevre) hendek kuşatmıştır. Tamâmında yirmi adet kule ve (kuleler arasında ise) altı yüz seksen adet duvar nişi (mazgalı) vardır. (Beden) duvarı, yirmi yedi “melîk arşını” yüksekliktedir. İki kapısı vardır. Birisi, kuzey tarafa, dağ yolu tarafındaki şehzadelerin mezarlığı tarafına açılandır ki, (ard arda olan) İki kat demir kapıdır ki, dizdârı ve gözcüleri, dâ’imâ bu kapının iç yüzünde bekçilik ederler. Diğer kapısı ise, kıble tarafına açılanıdır ve (burası, bu iç kalenin dışarısında ve aşağıdaki düzlükte bulunan sûrların içinde olan) şehre gider. Bu kale içinde, toplam üçyüz adet, (birbirine çok yakın olduğu için dar ve) kasvetli, bağsız ve bahçesiz, toprak örtülü, (ve fakat) bakımlı hâneler vardır. Paşa Sarâyı da, buradadır (Aşağı İç Kale’nin içindedir). Burası, daha önceleri, sıkışık (içiçe, yetersiz) bir sarây durumunda idi. Murtazâ Paşa Efendimiz, çeşitli odalar, kâ’a (yazlık sofalar), dîvanhâne, iç oğlanlarına odalar ve bir hamam yaptırıp (burasını) İhyâ etti. Bu kalede de (ya’ni Paşa Hisârının içinde) bir câmi, bir hamâm ve bir medrese vardır. Ve on kadar da küçük dükkân vardır. Bu Aşağı iç Kale, Yukarı iç Kale’den (daha) bakımlı ve süslüdür. Çünkü, Paşa burada oturduğundan, haftada dört kere Divan (devletin, eyaletin ve halkın meselelerin konuşulup çözüldüğü ve Paşa’nın başkanlığında toplanan Meclis) kurulduğu İçin, büyük kalabalık toplanır. Bu kale, dağın eteğine yapıldığından dörtgen şekilli olmuştur. âb-ı hayât (gibi) suları vardır. Ama, öbür yüksek kale (Yukarı kale), halkın geçit ve uğrak yeri olmadığından, insanlar oraya uğrayamazlar. Ancak celâlî ve cemâlî korkusundan şehrin ileri gelenlerinin bütün değerli eşyâları, bu Yukarı Kale’de saklanmaktadır. Sivas şehrinin, bu iki iç kalesinde ve (bunların daha da) aşağısında kalan, Timur’un harap ettiği varoş kalenin (ya’ni surların) içinde ve dışında, toplam olarak, altı bin altmış hâne vardır.





(…)

Tamâmı 45 adet, âb-ı hayât (gibi) çeşmeleri vardır. (Sivas’ın çeşmelerinin) bütün suyu, şehrin kuzeyindeki Sıpnişan (Surp Nışan) Dağı’ndan ve Tuzhisar Dağı’ndan gelir ve bunlar âb-ı hayât olan kaynak sularıdır. Bunlardan Kale Ceşmesi, Kuyumcular Bedesteni Çeşmesi, Pazaryeri Çeşmesi, Medrese Çeşmesi ve Ulucâmi yakınındaki çeşme, temmuz ayında (yaz aylarında dahi) buz parçası gibi (soğuk suları olan) çeşmelerdir.





Şehrin içinden akan büyük çay, Meraküm Nehri olup ta şehrin ortasından geçer, üzerinde bir kaç küçük köprü vardır. (Bu çay) taşkın şeklinde aktığında büyük bir çaya dönüşür. İlk doğduğu yerler, Tuzlahisar (Tuzhisâr olacak) ve Neki Dağları ve Sıpnişan Dağları’dır. Buralardan toplanıp, şehrin hemen yukarılarında (yer almış olan) yetmiş-seksen kadar un değirmenini döndürür. (Şehirden) ve Sivas düzlüğünden (geçtikten) sonra da büyük Kızılırmak Nehri’ne karışır.





(…)

Büyük Çarşılarının sayısı ve özellikleri:





Tamâmı 1.000 adet, süslü dükkânlardır. Ulucâmi yakınındaki bedesteni bakımlıdır. Sipahpazarı (at pazarı) meşhûrdur. Sarachânesini, Sultân Murâd’ın vâlidesi (nin kethüdâsı) Behram Ağa, yeniden kârgir yapı olarak yapmıştır. (Burası) ana yol üzerinde yerleşmiş olan, üstleri kapalı, bakımlı bir sarachânedir. Debbağhânesi, haffâfhânesi ve kuyumcu işlikleri (ise) güzelliklerin ortaya çıktığı süslü çarşılardır. (Kaynak https://www.sivastimes.com.tr/.../evliya_celebinin ...)

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KIZILIRMAĞIN BAŞKENTİ. SİVASTA EVLİYA ÇEKEBİNİN İZİNDE. BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM ANADOLUNUN ÖZ EVLADI KIZILIRMAK NEHRİKızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen bir nehir. 1.355 km. (841 mil) uzunluğu ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyu olma özelliğini taşır. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun illerinden geçen Kızılırmak, aralarında Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak gibi çok sayıda akarsu ve çayın sularını da toplayarak büyük bir kavis çizerek Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşır.https://www.facebook.com/share/v/1CCVDvKuxh/?mibextid=wwXIfr





DEVRİ ALEM TV SİVAS’TA BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA





SİVAS AŞIK VEYSEL MÜZESİNİ ZİYARET EDEREK MÜZE REHBERİ FATMA HANIM





İLE BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ YAPTIK





https://www.facebook.com/share/v/16Upivpgu4/?mibextid=wwXIfr





SİVAS CUMHYRİYET ÜNİVERSİTESİNDEN CANLI YAYIN





SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF DR MUSTAFA GÜLMEZ İLE BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK





*

SIVASLI TÜM ARKADAŞLARIMA SİVASTAN BELGESEL TADINDA SELAM OLSUN





SİVAS TA EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE TARİH KÜLTÜR VE VAKIFLAR MEDENİYETİMİZİN BELGESELİNİ ARAŞTIRIP ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ





Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Türk İnternet medya birliğinin toplantısına katılmak için geldiğim Sivas’ta TGRT Belgesel Tv de her gün üç kez yayınlanan devri alem belgesel tv programı olarak Tarih kültür medeniyet ve cumhuriyet şehri kızılırmağın başkenti Sivas’ta belgesel çekimlerimiz devam ediyor

Timbir Sivas toplantısına bizleri davet eden Başta TİMBİR Genel başkan Sn Dr Süleyman Basa ve Sivas’ta bizleri misafir edip ağırlayan Sn Erdem bey ve çalışma arkadaşı Fatih beye

TGRT olarak 1992 yılın da Sivas’ta çektiğimiz Sivas belgeseli tadında





https://www.youtube.com/watch?v=knEy4cHMX_8.





Teşekkür ederim





EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE SİVAS





Belgesel çekimlerimiz Sivas’ta tüm hızı ile devam ederken bu konuda siz değerli sosyal medya arkadaşlarımın görüş öneri ve yorumlarını bekliyorum

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kütüphanesi ve devri alem belgesel tv programı olarak Sivas’a vakıflar medeniyeti tarihi BELGESELLERİMİZ tadında

https://www.youtube.com/playlist...

selam olsun

*

SIVASLI TÜM ARKADAŞLARIMA SİVASTAN BELGESEL TADINDA SELAM OLSUNSİVAS TA EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE TARİH KÜLTÜR VE VAKIFLAR MEDENİYETİMİZİN BELGESELİNİ ARAŞTIRIP ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Türk İnternet medya birliğinin toplantısına katılmak için geldiğim Sivas’ta TGRT Belgesel Tv de her gün üç kez yayınlanan devri alem belgesel tv programı olarak Tarih kültür medeniyet ve cumhuriyet şehri kızılırmağın başkenti Sivas’ta belgesel çekimlerimiz devam ediyor Timbir Sivas toplantısına bizleri davet eden Başta TİMBİR Genel başkan Sn Dr Süleyman Basa ve Sivas’ta bizleri misafir edip ağırlayan Sn Erdem bey ve çalışma arkadaşı Fatih beye TGRT olarak 1992 yılın da Sivas’ta çektiğimiz Sivas belgeseli tadında https://www.youtube.com/watch?v=knEy4cHMX_8. Teşekkür ederimEVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE SİVAS Belgesel çekimlerimiz Sivas’ta tüm hızı ile devam ederken bu konuda siz değerli sosyal medya arkadaşlarımın görüş öneri ve yorumlarını bekliyorum İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kütüphanesi ve devri alem belgesel tv programı olarak Sivas’a vakıflar medeniyeti tarihi BELGESELLERİMİZ tadında https://www.youtube.com/playlist... olsun

*

VAKIF BİLİNCİNE SAHİP OLALIM





VAKIF MEDENİYETİMİZİ YAŞATALIM





SİVAS GÖK MEDRESE DE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE VAKIF MEDENİYETİ BELGESEL ÇEKİMLERİMİZDE VAKIFLAR SİVAS BÖLGE MÜDÜRÜĞÜNDEN EMEKLİ VEFALI DOST VAKIF İNSANI Sn CEMAL KARACA İLE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN YAPTIK





https://www.facebook.com/share/v/16fQ9WQJ6o/?mibextid=wwXIfr





Sn emekli bölge müdürü Cemal beyin şahsında tüm vakıf insanlarına TGRT olarak 1992 yılın da Sivas’ta çektiğimiz Sivas belgeseli tadında





https://www.youtube.com/watch?v=knEy4cHMX_8.





Teşekkür ederim





EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE SİVAS





Belgesel çekimlerimiz Sivas’ta tüm hızı ile devam ederken bu konuda siz değerli sosyal medya arkadaşlarımın görüş öneri ve yorumlarını bekliyorum

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kütüphanesi ve devri alem belgesel tv programı olarak Sivas’a vakıflar medeniyeti tarihi BELGESELLERİMİZ tadında

https://www.youtube.com/playlist...





Tüm sivasa selam olsun

SİVAS GÜRÜN DE ÖRNEK BİR MÜZE VE GAZETECİ ERCIHAN ÇAKMAK IN BAŞARISI





Sivas Gürün’de Basın Tarihine Işık Tutan "Ercihan Çakmak Gürün Basın Müzesi"inde belgesel çekimi yaptık





Evliya Çekebinin izinde devri alem belgesel tv programı olarak Sivas’ın Gürün ilçesinde Gök Pınar. Gölünde gürün belediye başkanı ve örnek hizmetler yapan Gürün milli eğitim müdürü ile belgesel söyleşi yapıp Somoncu baba değirmeni ve gürünlü ünlü şair Hasan Hüseyin Korkmaz gilin müze evinde belgesel çektik





https://www.facebook.com/share/v/1YzXxZe1g8/?mibextid=wwXIfr





BELGESEL TADINDA GÜRÜNDE DEVRİ ALEM





Sivas’ın Gürün ilçesi, tarihi ve kültürel mirasına bir yenisini daha ekledi. Türk basınının hafızasını yaşatacak önemli bir adım atılarak Türk İnternet Medya Birliği İç Anadolu Bölge Başkanı Gazeteci-Yazar Ercihan Çakmak tarafından, doğduğu topraklarda "Ercihan Çakmak Gürün Basın Müzesi" kuruldu.





Gürün Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan bu özel müze, ilçede daha önce açılmış olan Milli Eğitim Müzesi, Şehitler Müzesi ve Kent Kitaplığı Müzesi gibi kültürel oluşumlara dördüncü halka olarak eklendi. Bu yönüyle Gürün Anadolu Lisesi, adeta "Müze Okulu" kimliğini pekiştirmiş oldu.





Gazetecilik mesleğine yıllarını vermiş olan Ercihan Çakmak, kişisel arşivini, tarihi gazete küpürlerini, basın kartlarını, yazı makinelerini ve çok sayıda değerli materyali bu müzede bir araya getirerek, geçmişten bugüne Türk basın tarihine ışık tutmayı hedefledi. Müzeye gösterilen ilgi, bölgenin kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.





TİMBİR Heyeti’nden Anlamlı Ziyaret





Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet, Gürün ziyaretleri kapsamında müzeyi gezdi. TİMBİR ve Birlik Haber Ajansı (BHA) temsilcilerinden oluşan heyet, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ile Gazeteci Ercihan Çakmak tarafından karşılandı.





Ziyaret sırasında Gürün Anadolu Lisesi’nde yer alan tüm müzeleri gezen heyet, hem eğitim hem de kültür alanında atılan bu örnek adımları takdirle karşıladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir ve gazeteci Çakmak, müzenin oluşum süreci ve amaçlarına dair heyete ayrıntılı bilgi sundu.





TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, ziyarette yaptığı açıklamada, “Basın camiası olarak geçmişimizi unutmadan, genç kuşaklara ilham verecek böyle örnek çalışmaların yanındayız. Ercihan Çakmak’ı ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.





Gürün’e Kültürel Bir Miras Daha





Gürün Kaymakamlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen Ercihan Çakmak Gürün Basın Müzesi, yalnızca basın tarihine değil, aynı zamanda yerel kimliğe ve eğitime de katkı sağlayacak. Müzeyi ziyaret edecek öğrenciler, basın tarihiyle birebir temas kurarak hem tarihi belgeleri inceleme fırsatı bulacak hem de iletişim alanına dair ilham alacak.





Gürün, bu yeni müze ile yalnızca bir Anadolu kasabası olmanın ötesinde, kültürel hafızasını koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran bir eğitim ve kültür merkezi kimliğini daha da sağlamlaştırıyor.

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SİVAS GÜRÜN DE ÖRNEK BİR MÜZE VE GAZETECİ ERCIHAN ÇAKMAK IN BAŞARISISivas Gürün’de Basın Tarihine Işık Tutan "Ercihan Çakmak Gürün Basın Müzesi"inde belgesel çekimi yaptık Evliya Çekebinin izinde devri alem belgesel tv programı olarak Sivas’ın Gürün ilçesinde Gök Pınar. Gölünde gürün belediye başkanı ve örnek hizmetler yapan Gürün milli eğitim müdürü ile belgesel söyleşi yapıp Somoncu baba değirmeni ve gürünlü ünlü şair Hasan Hüseyin Korkmaz gilin müze evinde belgesel çektik



https://www.facebook.com/share/v/1YzXxZe1g8/?mibextid=wwXIfr





*

SİVAS GÜRÜNDE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BELGESEL TADINDA CANLI DEVRİ ALEM





Evliya Çekebinin izinde devri alem belgesel tv programı olarak TİMBİR in daveti ile gittiğimiz Sivas’ın Gürün ilçesinde gazeteci arkadaşım Ercihan Çakmak beyin rehberliğinde Gök Pınar. Gölünde belgesel çekiyor canlı yayınlar yapıyoruz





https://www.facebook.com/share/v/1FUn6qoetd/?mibextid=wwXIfr





Gökpınar da Gürün belediye başkanı Naim Çiftçi ve örnek hizmetler yapan Gürün milli eğitim müdürü Muharrem Demir ile belgesel söyleşi yaparak bilgi aldık. Güründen Bingöl e tayini çıkan kaymakam bey ile sohbet edip Türk İnternet medya birliği üyeleri ile Gökpınarda tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık





SİVAS GÜRÜN GÖKPINAR GÖLÜ





Gökpınar Gölü - Sivas





Gökpınar Gölü tabii güzelliği bakımından Gürün’ün olduğu kadar ülkemizin de nadide yerlerinden biridir. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktadır. Suyu tatlı, berrak ve temizdir. Öyle ki bazı kısımların derinliği 17-20 metreyi bulduğu halde içine atılan küçük bir cismin tabana kadar çöküşü ve tabandaki duruşu, net olarak izlenebilmektedir. Gölün diğer bir özelliği, güneşin açısına göre ton değiştirmesidir. Gölün rengi mavi-gök renginden olduğu için bu ad verilmiştir. Yaslandığı kayaların dibinden ve yer yer tabandan kaynayan göl, iki parçadan oluşmaktadır. Küçük Göl adı verilen gölden çıkan suda alabalık üretimi yapılmaktadır. Büyük Göl ise turistik amaçlarla ziyaret edilen bir konumdadır.





Halk arasında Gökpınar’ın oluşumu ile ilgili olarak iki efsane anlatılmaktadır. Birincisine göre, “Bir çoban sürüsüyle birlikte gölün bulunduğu arazide dinlenirken rüyasında kendisine ‘Koyunların ile birlikte buradan uzaklaş, alttan su kaynayacak’ denir. Çoban uyandığı zaman aceleyle sürüyü alır ve karşı yamaca geçer. Gerçekten de bir süre sonra su kaynamaya başlar ve Gökpınar oluşur. İkincisine göre ise, “Çoban ve sürüsü şiddetli susuzluk çekmektedir. Oraya yakın bir çevrede su kaynağı yoktur. Çoban çaresiz bir şekilde ‘Ya Rabbi su’ diye inler ve elindeki asasını yere vurur. Bir süre sonra asanın değdiği yerden su kaynamaya başlar. Çoban ve koyunlar kana kana sularını içerler. Çıkan bu su, orada bir göl halini alır." Gölün suyu berrak ve gök mavisi olduğu için yöre halkı göle “Gökpınar” ismini verir.





Rafting sporu ile ilgilenen insanlar için görülmeye değer bir yerdir. Gökpınar Gölü'nün alanı 3 bin metrekaredir. Doğal bir akvaryum görünümündedir. Suyu çok tatlı ve soğuktur.









GÜRÜN GAZETECİ ERCİHAN ÇAKMAK MÜZESİ





belgesel çektik https://www.facebook.com/share/v/1YzXxZe1g8/?mibextid=wwXIfr

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EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE SİVAS GÜRÜN DE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN Evliya Çekebinin izinde devri alem belgesel tv programı olarak TİMBİR in daveti ile gittiğimiz Sivas’ın Gürün ilçesinde gazeteci arkadaşım Ercihan Çakmak beyin rehberliğinde Gök Pınar. Gölünde belgesel çekiyor canlı yayınlar yapıyoruz https://www.facebook.com/share/v/1FUn6qoetd/?mibextid=wwXIfrGökpınar da Gürün belediye başkanı Naim Çiftçi ve örnek hizmetler yapan Gürün milli eğitim müdürü Muharrem Demir ile belgesel söyleşi yaparak bilgi aldık. Güründen Bingöl e tayini çıkan kaymakam bey ile sohbet edip Türk İnternet medya birliği üyeleri ile Gökpınarda tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık

*

SİVAS GÜRÜN DE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE SOMUNCU BABA VAKFI DEĞİRMENİNDEN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN YAPTIK





Evliya Çekebinin izinde devri alem belgesel tv programı olarak TİMBİR in daveti ile gittiğimiz Sivas’ın Gürün ilçesinde gazeteci arkadaşım Ercihan Çakmak beyin rehberliğinde 600 yıl öne ecdadımız tarafından kurulan vakıf eseri Somuncu Baba değirmeninde belgesel çekip canlı yayın yaptık





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3239803182840933&id=100004338481610&mibextid=wwXIfr





Vakıflar medeniyeti belgeseli tadında tüm vakıf insanlarına selam olsun











Sivas gürün de 600 Yıllık Somuncu Baba Değirmeni ile ilgili Basında yer alan haber





14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren değirmen, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfının başlattığı çalışmayla yeniden restore edildi.

Vakfın Genel Müdürü Abdullah Süren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şeyh Hamid-i Veli vakfiyesinde 600 yılı aşkın süre insanlığa hizmet eden su değirmeninin, aynı gelenek ve inançla kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.





Osmanlı fermanlarında yer alan ve 1970’lere kadar buğday öğüten su değirmeninin zamanla yıkılarak kullanılamaz hale geldiğini anlatan Süren, şunları kaydetti:





"Somuncu Baba hazretlerinin vakfiyesindeki değirmenin imarı için geçtiğimiz yıl sıfırdan tadilat çalışmasına başladık. Mimar ve mühendislerimizin aslına uygun hazırladığı projeyi tamamladık. Bir zamanlar hoş bir seda ile bereketli buğdayları yöre halkının sofralarına ulaştıran değirmenin mimarisinde doğal Darende taşı kullanıldı. Tavan lambrileri, pencereleri ve kuşak kaplamaları ahşaptan yapıldı. Zemin döşemeleri ise doğal andezit kaplama olacak şekilde planlandı."





“600 yıllık kültürün devam etmesini istiyoruz”





Süren, Şeyh Hamid-i Veli'nin anısını yaşatmak ve 600 yıllık kültürel hizmeti tekrar halkın istifadesine sunmak için çalıştıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:





"Değirmen, Kayseri-Malatya kara yolu Tohma Çayı kenarında bulunuyor. İçerisinde odun ateşinden ekmek fırını ve kafe olacak. Dut ağacından büyük bir su çarkının da olacağı değirmen, proje kapsamında kendi elektriğini kendi üretebilecek. Değirmen, yöre halkının yanı sıra yolcular için önemli konaklama noktası olarak misafirlerini konuk edecek." (Kaynak https://www.aa.com.tr/.../tarihi-somuncu-baba-su.../3327414)





Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Sivas Gürün





……….. kuzeye doğru giderek Gürün kasabasına geldik. Sivas eyâletinde ve Engel toprağında yüzelli akçelik nahiye kalasıdır. Bin haneli olup camii, mescidi, hanı, hamamı, sultan çarşısı olan şirin bir kasabadır. Türkmen Ağası hükmündedir. Kethüda yeri, serdan ve muhtesibi vardır. Şehir içinden nehir akar. Halkı, Okçuoğlu kürkü giyer. Havası ve suyu güzel olduğundan halkı dinç olur.





Buradan kalkarak kuzeye doğru ilerledik, sahralardan geçip Darende kalesine vardık. Sivas eyâleti toprağında Türkmen Ağası hükmünde yüzelli akçelik kazadır. Yeni serdan, subaşısı, müftü ve nakîbi ile bilginleri vardır. Kalesi taşlık bir yerde ve yüksek bir tepe üzerinde olup, Hazret-i Ömer’in çocuklanndan olan Malatya fâtihi tarafından yaptırılmıştır. Zaman geçtikçe yer yer harab olduğundan dizdân ve neferleri yoktur. Şehir Karadoruk toprağında, nehir kenannda kerpiç taşla yapılmış bin kadar haneli, bağlı ve bahçeli, yedi mihrab camili, han ve hamamı İle çarşı ve pazan olan bir şirin kasabadır. Halkı, Türkmen ve Ermenidir. Debbağhânesi meşhurdur. Kırk-elli dirhem kadar sulu zerdalisi olur ki, kurusunu Arap ve Acem’e hediye götürürler. Ayandan Şeyhoğlu ile üç gün sohbet ettik. Buradan kalkarak yine kuzeye doğru giderek Sazatğaz’a geldik. Sivas toprağında gelişmiş bir köy olup, halk Müslüman ve Ermenidir. Bir kayadan hayat suyu gibi kaynak su akar. Buradan da hareketle, yine kuzeye doğru giderek Mancılık köyüne geldik. Türkmen Ağası idaresinde, Sivas toprağında bir zeamettir. Yine kuzeye doğru giderek Ulaş, kasabasına vardık. Sivas toprağında, Türkmen ağası ulusu Köçümi burada oturup, Türkmenlerden yayla hakkı alır. Ayrıca kadısı vardır. Beşyüz haneli îslâm ve Ermeni kasabasıdır. Memi Kethüda Camiini, Sultan Süleyman’ın fermanı ile Mimar Sinan yapmıştır. Birkaç dükkânı olup başka imaret yeri yoktur.





Buradan da kuzeye doğru giderek Sivas sahrasında Kızılırmak nehri üzerindeki Zağzağ Köprüsü’nü (Eğriköprü) geçtik. Onsekîz gözlü büyük köprüdür. Bu Kızılırmak nehri de Erzurum ve Nikhisar dağlarından ve Özellikle Beydağı’ndan çıkıp, nice köy ve beldeleri sulayarak bu Eğriköprü’den geçer. Sonra tâ Kayseri altındaki bir gözlü köprüden geçip, batı taraftaki şehirleri sulayarak Çaşnigir Köprüsü’nden geçer. Osmancık kalesiyle Hacı Hamza’dan ve Tosya yakınından geçip Bafra şehri yanında kayalardan kendini Karadeniz’e atarken öyle feryad-figan eyler ki, insanın kulağını sağır eder. İşte, bu şekilde güzel yerleri seyrederek Sivas şehrine geldik.





Darü’l-alây Kâhne Âbad yani Sivas Kalesinin Yapısı: Hazret-i Zekeriyya zamanındaki Maraş Kayseri Cimcime, Maraş’ı kurmuştur. Bunun diğer kardeşi de Sivas’ı kurmuştur. Bazı tarihler, bunu Şah Kiyomers’in kurduğunu yazarlar. Bazıları İse Dahhâk Mari’nin olduğunu söylerler. Kiyomers, Sivas’da medfundur. Bunun zamanında, Sivas’da ekilmedik toprak kalmazmış! Tâ Kızılırmak kenarına kadar şenlendirilirmiş. Sonra nice hükümdarların eline geçip, sonun¬da Bağdad halifesi Harun Reşid zamanında Seyyid Cafer Gazi yardımı İle islamların eline geçmiştir. Sonra Dânİşmendoğullanndan Nikhisar fâtihi Sultan Melik Gazi, Selçukluların yardımı ile tekrar almıştır. Onlardan sonra da Osmanlılar,Yıldırım Bayezid zamanında, Türkmenler elinden almış ise de, Timur’un ilerlemesinde ilk defa önüne Sivas gelmiştir. Halkı ve binlerce çocuk boyunlarına Kur’an takarak Timur’u karşılamaya çıkmışlarsa da, demir yürekli nursuz adam bunları ayaklar altında perişan etmiştir. Burada yedi gün kalarak yetmiş bin bilgin ve halkı kılıçtan geçirmiştir. Bu şekilde kaleyi dahi harab etmiştir. Halen harabeleri durmaktadır. Halk ağzında, «Sana bir iş edeyim ki Timurlenk Sivas’a etmemiş ola» derler.





Timur, Nasreddin Hoca ile görüştüğünde Hoca, Timur’a:





«Niçin Sivas’da kırkbin çocuk ve nurlu Muhammed ümmetini Tatar atlar altında ezip yetmişbin Allah yaratığını öldürdünüz?» Dediğinde





– Timur:Vallahi Sivaslılar, Kuran-ı Azim yaratılmışdır diyerek, uydurma sözleri hükmü kaldırılmış âyetlere benzedip, Kur’an’ı Kuranlıktan çıkarmışlardı. Çocukları da zina çocukları olup, ihtiyarları ise Şiî, Hurafî, Cebrî, Kadiri mezheplerine girmişlerdi. Âleme örnek olarak doğru yola getirmek için, üzerlerine yürüyerek şehirlerini harab ettim. Senin hatırın için şehrini sana bağışladım. Korkma, harab etmem.» demişti.





Sonra, Yıldırım Han ile çarpışmıştır ki daha önce anlatılmıştır.Çelebi Sultan Mehmed padişah olduğunda Sivas’ı imar etmeye başlamış ve iki kale yaptırmıştır. Daha sonra Bayezid Velî zamanında Acem Şahı; Erzurum, Kemah, Sivas ve Tokad taraflarını, «Miras malım ve arpa çukurum» diyerek ele geçirdi. 921 tarihinde buraları Acem elinden geri almıştır. Ben, Murtaza Paşa efendimize vezirlikle Sivas valiliği verildikten sonra, Haleb’den Urfa, Raka, Harran, Maraş ve Kayseri taraflarına dört ay seyahat ederek, Sivas’a gidip şerefli sohbetlerinde bulundum. Paşa kalesinde saraya bitişik Çavuşzâde’nin evini bana hazırlatıp bütün ihtiyaçlarımızı gönderdi. Biz de padişah defterdarına ve ilgili yerlere müracaat ederek Sivas’ın tamirine başladık. (Kaynak https://www.sivascity.com/evliya-celebi.../ )

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SİVAS GÜRÜN DE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE SOMUNCU BABA VAKFI DEĞİRMENİNDEN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN YAPTIK Evliya Çekebinin izinde devri alem belgesel tv programı olarak TİMBİR in daveti ile gittiğimiz Sivas’ın Gürün ilçesinde gazeteci arkadaşım Ercihan Çakmak beyin rehberliğinde 600 yıl öne ecdadımız tarafından kurulan vakıf eseri Somuncu Baba değirmeninde belgesel çekip canlı yayın yaptıkhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3239803182840933&id=100004338481610&mibextid=wwXIfr Vakıflar medeniyeti belgeseli tadında tüm vakıf insanlarına selam olsunhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwUSivas gürün de 600 Yıllık Somuncu Baba Değirmeni ile ilgili Basında yer alan haber

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SİVASDA VEFALI DOSTLAR VE GAZETECİ MESLEKTAŞLARI ZİYARET EDEREK SİVASA VEDA ETMEYE HAZIRLANIYORUZ





Sivas vsliliğinde görevli değerli ve vefalı insan Ahper beyin rehberliğinde Sivas il kültür müdürü Sivas valilik il genel meclisi başkanı ihlas haber ajansı Sivas bölge müdürü Türkiye spor yazarları Dernrği genel başkan yardımcısı Kemal Çağlayan gazeteci arkadaşım Sirer doğanla görüşüp Sivas üzerine belgesel söyleşiler yaptık

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SİVAS SAVAŞ ATLARI MÜZESİNDEN DEVRİ ALEM TV VE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINDA





Belgesel tadında Sivas’ta belgesel çekimlerimizin son durağı. Sivas savaş atları müzesi oldu müzede çektiğimiz canlı yayın





SİVAS TARİHİ KONGRE BİNASI VE MİLLİ İRADE GAZETESİ





BASIN TATİHİMİZ DE SİVAS VE ATATÜRK TARAFINDAN KURULAN İRADİYE MİLLİYE GAZETESİNİN BASIKDIĞI MATBA MAKİNASI VE SİVAS KONGRE BINASINDE. BELGESEL ÇEKTİK





https://www.facebook.com/share/v/16g1u1UNFG/?mibextid=wwXIfr





SİVAS. KONGRE. BİNASINDA BELGESEL. ÇEKTİK





Sivas’ta Atatürk Kongre Müzesi binasında belgesel çekimi yaptık. Kongre binası kurtuluş savaşında Anadolu basını tarihine de ışık tutuyor Sivas’da yayınlanmaya başlayan iradeyi milliye gazetesinin basıldığı. Matbaa makinası. Türk basın tarihine de ışık tutması bakımından çok önemli











SİVAS. KONGRE. BİNASI MÜZESİ





Sivas Atatürk Kongre Müzesi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında “Milli Mücadele Karargâhı” olarak kullanılmıştır.

Sivas Müzesi'nde bulunan kitabesine göre bina 5 Ekim 1892 tarihinde Sivas Valisi Mazlum Paşazade Mehmet Memduh Bey tarafından Mülki İdadi Binası olarak yaptırılmıştır.

XIX. yüzyıl Geç Osmanlı Dönemi sivil mimarisinin güzel örneklerinden biri olan yapı üç katlıdır. İç avlulu binanın dış cephelerinde taş, iç mekânlarında ise ahşap malzeme kullanılmıştır.





Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye'nin bir süre karargâh olarak kullandıkları ve o tarihlerde Sultani (lise) olan bina; Sivas Kongresi'nin 4-12 Eylül tarihleri arasında burada toplanması ile tarihsel bir kimlik kazanmıştır.





1981 yılına kadar okul olarak kullanılan bina onarımı, teşhir ve tanzimi gerçekleştirildikten sonra 1990 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır.





Sivas Atatürk Kongre Müzesi’nde Tarihi Kongre Salonu ve Atatürk'e ait çalışma ve dinlenme odası, kongrenin yapıldığı günlerdeki hali ile muhafaza edilmektedir.





Müzede kongre öncesindeki olayların, Mustafa Kemal Atatürk'ün kongre hazırlığı ile ilgili tamimlerinin ve bildirilerinin sergilendiği salon; o zamanki muhaberenin temelini oluşturan telgraf odası; Sivas Kongresi ile ilgili tutanakların yer aldığı salon; merkezi Sivas'ta kurulmuş olan Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti'ne ait bildiriler ve haberleri içeren belgeler ile İrade-i Milliye Gazetesi'nin basıldığı matbaa makinası ve bu gazeteye ait nüshaların sergilendiği salonlar bulunmaktadır.





Müzede ayrıca Sivas Kongresi sırasında ve sonrasında Sivas'ta alınan tüm kararlara ait belgeler; Cumhurbaşkanlığı Köşkü Atatürk Özel Arşivi, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Komisyonu ve Ateşe Özel Arşivi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı arşivlerindeki belgelerin örnekleri müzede sergilenmektedir.( Kaynak https://www.kulturportali.gov.tr/.../sivas-ataturk-kongre ...)





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