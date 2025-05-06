GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Sosyal medyada görülen her bilgiye inanmayın”

Büyükşehir Belediyesi, “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliğiyle çocuklara eğlence ve maneviyat dolu anlar yaşatıyor.

'Sosyal medyada görülen her bilgiye inanmayın”

06 Mayıs 2025 Salı 12:46

 Büyükşehir Belediyesi, samimi ve eğlenceli üslubuyla tanınan sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör’ü Kocaelili çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. İlçelerdeki camilerde düzenlenen buluşmalarda çocuklara önemli öğütlerde bulunan Güngör, sosyal medyada görülen her bilgiye inanmadan önce araştırma yapmanın önemine dikkat çekti.

 

MANEVİ ATMOSFERDE OYUN VE ÖĞRENME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği, çocuklara oyun dolu saatler sunarken aynı zamanda cami atmosferinde manevi değerlerle buluşma imkânı da sağlıyor. İlçelerdeki cami avlularında gerçekleşen etkinliklerde çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirerek anlamlı bir deneyim yaşıyor.

 

DARICA VE DİLOVASI’NDA EĞLENCELİ ETKİNLİK

Etkinlik kapsamında Sertaç Abi, Darıca Eyüboğlu Merkez Camii ve Dilovası Diliskelesi Merkez Camii’nde çocuklarla bir araya geldi. İkindi namazı sonrasında cami avlusunda gerçekleştirilen buluşmalarda Sertaç Güngör, çocuklarla sohbet ederek hem eğlendirdi hem bilgilendirdi. Güngör, yalnızca eğlendirmekle kalmayıp dijital dünyada bilinçli olmanın önemine de değindi. Çocuklara doğru seçimler yapmanın önemi vurgularken, sosyal medyada görülen her bilgiye inanmadan önce araştırma yapmanın önemine dikkat çekti.

 

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Mayıs ayı boyunca Kocaelili çocuklar ile buluşacak olan ünlü YouTuber Sertaç Güngör; 10 Mayıs’ta Çayırova Merkez Camii’nde, 11 Mayıs’ta Derince Yeni Merkez Camii’nde, 17 Mayıs’ta Mehmet Ali Paşa Camii’nde, 24 Mayıs’ta Körfez Yeni Yalı Merkez Camii’nde, 25 Mayıs’ta Başiskele İbrahim Hakkı Hizmetleri Camii’nde, 31 Mayıs’ta ise Gölcük Tevfik Hoca Camii’nde çocuklar ile bir araya gelecek. Tüm etkinlikler saat 16.30’da başlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor Çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor
TSE’den Büyükşehir mezbahasına tam not TSE’den Büyükşehir mezbahasına tam not
İstanbul’da Kocaeli Şehir Tiyatroları rüzgârı esti İstanbul’da Kocaeli Şehir Tiyatroları rüzgârı...
Çevreci garaj projesi yükseliyor Çevreci garaj projesi yükseliyor
BAŞKAN ASLANTAŞ: “TÜRKİYE ÜRETEREK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR” BAŞKAN ASLANTAŞ: “TÜRKİYE ÜRETEREK BÜYÜMEYE...
Kocaeli’nde Hıdırellez coşkusu bir başka Kocaeli’nde Hıdırellez coşkusu bir başka
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor
Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini...

Haberi Oku