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“Sürdür Abi” hem eğlendiriyor hem öğretiyor

Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve çevre dostu ulaşımın önemini kavraması için başlattığı tiyatro oyunu ile çevre dostu ulaşımın önemini eğlenerek öğretiyor.

'Sürdür Abi” hem eğlendiriyor hem öğretiyor

27 Nisan 2025 Pazar 09:54

 Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların güvenli ve çevre dostu ulaşımın önemini kavraması için başlattığı ‘Sürdür Abi” adlı tiyatro oyunu devam ediyor. Çocuklar tiyatroda güvenli ve çevre dostu ulaşımın önemini gülerek öğreniyor.

 

17 OKULDA SAHNELENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) kapsamında çocuklara ulaşımın çevreye etkilerini öğretmek için özel tiyatro oyunu hazırladı. Çocuklara sürdürülebilir ulaşımı eğlenceli bir şekilde anlatmak için hazırlanan oyun bir günde 2 okulda sahneleniyor. Şuana kadar 17 okulda sahnelenen oyun çocuklardan tam not aldı.

 

GÜLEREK ÖĞRENİYORLAR

Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) kapsamında hazırlanan “Sürdür Abi” tiyatro oyunu çocuklara ulaşımın çevreye etkilerini öğretiyor. Çocuklar, eğlenceli sahneler ve interaktif anlatımlar sayesinde bisiklet yolları, güvenli yürüyüş alanları ve toplu taşımanın avantajlarını gülerek öğreniyor.

 

BİLİNÇLİ TOPLUM HEDEFİ

“Sürdür Abi” tiyatro oyunuyla SKUp’un vizyonu olan doğaya saygılı, ekonomik, erişilebilir, akıllı ve kesintisiz bir ulaşım ağıyla çocukları sürdürülebilir hareketlilik konusunda bilinçlendirmesi amaçlanıyor. Çocukların bilinçlenmesiyle sürdürülebilir ulaşım kültürünün küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırılması hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

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