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Suyumuzu dikkatli kullanalım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından "Suyumuzu tasarruflu kullanalım" çağrısı yaptı. Başkan Büyükakın'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük destek gördü.

Suyumuzu dikkatli kullanalım

05 Ağustos 2025 Salı 10:19

 BÜYÜKŞEHİR FARKINDALIĞI ARTIRIYOR

Türkiye ne yazık ki en kurak yılını yaşıyor. Kocaeli de bundan nasibini almış durumda. Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı her geçen gün gerilerken, kentin dört bir yanındaki bilboardları uyarıcı reklamlarla donatan Büyükşehir Belediyesi vatandaşları tasarrufa yöneltmek adına farkındalık artıran çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın da bugün sosyal medya hesabından konuya dikkat çeken çok önemli bir paylaşımda bulundu.

 

KISA SÜREDE BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Kocaeli'yi besleyen barajların ve su kaynaklarının son durumunu gösteren 30 saniyelik bir video paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tasarrufun ne kadar değerli ve kıymetli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Büyükakın paylaşımında şu uyarılarda bulundu; "Tasarruf etmezsek… Barajlar kurur, toprak susar, hayat durur. Su geleceğimizdir. Bugünden korumazsak, yarın çok geç olabilir.” Başkan Büyükakın'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutularak, büyük destek gördü.

(Emre KAHRAMAN)

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