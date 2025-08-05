Suyumuzu dikkatli kullanalım

BÜYÜKŞEHİR FARKINDALIĞI ARTIRIYOR

Türkiye ne yazık ki en kurak yılını yaşıyor. Kocaeli de bundan nasibini almış durumda. Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı her geçen gün gerilerken, kentin dört bir yanındaki bilboardları uyarıcı reklamlarla donatan Büyükşehir Belediyesi vatandaşları tasarrufa yöneltmek adına farkındalık artıran çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın da bugün sosyal medya hesabından konuya dikkat çeken çok önemli bir paylaşımda bulundu.

KISA SÜREDE BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ