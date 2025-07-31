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Taze, 6 ayda 200 bin vatandaşı ağırladı

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. tarafından hayata geçirilen Taze Kruvasan&Kahve, ilk günden bu yana Kocaeli halkının yoğun ilgisiyle hizmet vermeye devam ediyor. 

Taze, 6 ayda 200 bin vatandaşı ağırladı

31 Temmuz 2025 Perşembe 09:48

 TAZE KRUVASAN&KAHVE’YE İLGİ YÜKSEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından Kocaeli’nin birçok noktasında hizmet veren Taze Kruvasan&Kahve açıldığı ilk günden itibaren Kocaelililerin gözdesi oldu. İzmit Kent Meydanı’nda ilk şubesi açılan Taze Kruvasan&Kahve, 1,5 yıl içerisinde Kocaeli’nde 9 noktada hizmet vermeye başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun taleple büyüyen Taze Kruvasan&Kahve, çok yakında İzmit Sahil Marina'daki yeni şubesinde lezzet severlerle buluşacak.

 

6 AYDA 200 BİN VATANDAŞA HİZMET

Taze Kruvasan&Kahve, İzmit Kent Meydanı’nda gördüğü yüksek ilgi ardından; Darıca Kütüphane, Çayırova Kütüphane, İzmit Milli İrade Meydanı, Kartepe Derbent Teleferik, Karamürsel, Maide Rıhtım, Balyanoz Bahçe ve Başiskele Seymen Millet Bahçesi’nde açılan şubeleri ile son 6 ayda 200 bin üzerinde vatandaşa hizmet vererek, yüksek kalite anlayışını her noktada sürdürmeyi başardı.

 

GENÇLERİN GÖZDE MEKÂNI OLDU

Uygun fiyatlarla vatandaşları kaliteli ürünlerle buluşturan şubelerin birçoğu kütüphaneler ile bağdaşarak, gençler ve öğrenciler tarafından ise ekstra ilgi görüyor. Hizmet sunduğu noktalarda vatandaşlara fırından taze çıkmış kruvasanların tercihe göre hazırlandığı Taze Kruvasan&Kahve’nin menüsünde cookie kurabiye, muffin kek, lotuslu cheesecake, üzümlü cevizli kurabiye, brownie, snickers, magnolia gibi tatlılar sıcak, soğuk içecekler ve dönemsel kahve gibi içecek grupları yer alıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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