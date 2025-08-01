TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı Gebze’de Gerçekleştirildi

Nisan 2025 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine seçilen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, uluslararası bir birlik olan TDBB’nin yönetim kurulu üyesi olarak 9 ülkeden gelen 31 yönetim kurulu üyesiyle birlikte toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıda, Türk dünyası belediyeleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak kültürel ve teknik projelerin planlanması, yeni üyelik taleplerinin değerlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. TDBB’nin önümüzdeki dönem faaliyetleri ve stratejik iş birlikleri de gündeme alındı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR

Toplantının açılışında konuşan birlik başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “ Öncelikle ev sahipliği ve misafirperverliği için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ediyorum. Bu tür programlar bir araya gelmemizi sağlarken bir taraftan da geldiğimiz illerde ilçelerde belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmaları da görme fırsatımız doğuyor” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKGÖZ’DEN HİZMET SUNUMU

Toplantının açılışında konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Türk dünyasının dört bir yanından gelen kıymetli belediye başkanlarımızı şehrimizde ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Yerel yönetimler arasındaki bu güçlü bağlar, ortak kültürel mirasımızı geleceğe taşımada büyük bir rol oynayacaktır. Yönetim kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gönül coğrafyamız için, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olacak bir çalışmanın parçası olmaktan sizler gibi bizlerde mutluluk duyuyoruz ” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün konuşmasının ardından birlik üyelerine tanıtım videosu eşliğinde sunum gerçekleştirdi.

ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN

Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’da katılarak birlik üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükakın toplantıda yaptığı konuşmasında, “ Türk Cumhuriyetlerinde çok güzel şeyler yapıldı ve bereketini de görüyoruz. Ama yeni dönemde başka bir formda, hem de içerik anlamında yeni bir çalışma stratejisi içerisine girilmesi gerekiyor. Allah başarılarını daim eylesin, ayağınıza taş değdirmesin. “ifadelerini kullandı.

BÜYÜKGÖZ TDBB ÜYELERİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI

Toplantı sonrasında TDBB üyesi belediye başkanları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TDBB üyesi belediye başkanlarını Gebze’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, nazik ziyaretlerinden ötürü heyete teşekkür etti.

Ziyaretin ardından heyetle birlikte Gebze’de bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Başkan Büyükgöz ve TDBB üyeleri sırasıyla Güzide Gençlik Merkezi, Anibal Anıt Mezarı, Hünkar Çayırı ve tarihi Çoban Mustafa Paşa Camii’ni ziyaret ederek Gebze’nin tarihî ve kültürel değerlerini yerinde inceledi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E ULUSLARARASI GÖREVLER

Başkan Büyükgöz, daha önce Avrupa Tarım Kentleri Birliği (AGRICITIS) Denetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiş, ayrıca Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı’nda (UCLG-MEWA) konsey üyeliği görevini üstlenmişti. Bu görevlerinin yanı sıra TDBB yönetim kurulu üyeliğiyle de Gebze’yi uluslararası düzeyde temsil etmeye ve tanıtmaya devam ediyor.



(Erkan ERENLER)