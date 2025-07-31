TDGF Ankara’da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından düzenlenen belgesel filmi festivali 10. yılı ile ilgili Genel Başkanı Menderes Demir başkanlığında çalışmalar yapıılıyor





TDGF yönetim kurulu Ankarada bir dizi Ziyaretler gerçekleştirdi , Genel Başkan Menderes Demir Federasyonun önümüzdeki kısa sürede gerçekleştireceği program ve projeler hakkında bilgiler verdi. Demir, “Türk Dünyası için canla başla çalışan bürokratlarımız ve akademisyenlerimiz bize ilham ve güç veriyor,” dedi.





Heyetin ilk ziyareti, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Fatih Günay’a oldu. Görüşmede, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Daire Başkanı Günay, “Devlet büyüklerimizin Türk Dünyasına vermiş olduğu önemi biliyor ve bu doğrultuda başarılı bir şekilde hareket eden sizler gibi sivil toplum örgütü yöneticilerini görmek bizleri mutlu ediyor,” ifadelerini kullandı.





Heyet daha sonra Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus’u makamında ziyaret etti. Göreve yeni başlayan Turus’a hayırlı olsun dileklerini ileten TDGF heyeti, Federasyonun çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Başkan Turus ise, “Çok kıymetli hizmetler ve çabalar veren Federasyonunuzu tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda kurum olarak yanınızda olacağız,” dedi.





Akademik anlamda da önemli bir ziyaret gerçekleştiren Genel Başkan Menderes Demir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya’yı makamında ziyaret etti. Başkan Demir, “Federasyonumuz ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk dünyası ile ilgili yapılan program ve projelerde iş birliği içinde olan önemli üniversitelerden biridir. Dekanımız Sayın Kaya’ya ve iletişim fakültesindeki hocalarımıza ve öğrencilerimize bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum,” dedi.



