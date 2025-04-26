TGC DARICA HUZUR EVİ İNŞAATI BAŞLADI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde 50 odalı huzurevinin temel atma törenini 26 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Törene TGC Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Munyar ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile çok sayıda TGC üyesi ve Darıcalı katıldı.

Törene TGC Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Munyar ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile çok sayıda TGC üyesi ve Darıcalı katıldı.

konuşan TGC Başkanı Vahap Munyar, “Yönetim Kurulu olarak üyelerimize karşı sorumluluğumuzu yeni bir huzurevi inşaatına başlayarak yerine getiriyoruz. Gazetecilik mesleğinin getirdiği zorluklar, gazetecilerin aldığı ücretlerin yetersizliği meslektaşlarımızın yaşlılık dönemini hak ettikleri gibi geçirmelerine engel olabiliyor. Birçok meslektaşımız barınma sorunu yaşıyor. Huzurevi yapılmadan ismini bekleme listesine yazdıran birçok gazeteci var. Bu nedenle hedefimiz 1,5 yıl içinde huzurevini tamamlayarak hizmete sunabilmek Huzurevimiz daha önceki gibi deniz kıyısındaki arsasına yapılıyor. Darıca sakinleri için de huzurevinin ne kadar önemli olduğunu, huzurevinin ne kadar çok sahiplenildiğini bir önceki huzurevi döneminden biliyoruz. Hayırseverlerin bağışlarıyla yapacağımız huzurevinin temel atma törenini bu duygularla gerçekleştiriyoruz. Huzurevini ikinci kez yaptıracağımız arsayı 1993 yılında sağlayan dönemin TGC yöneticilerine , Kızılağaç ailesine, Şükrü Taşdelen'e şükranlarımı sunuyorum “diye konuştu.

konuşan TGC Başkanı Vahap Munyar, “Yönetim Kurulu olarak üyelerimize karşı sorumluluğumuzu yeni bir huzurevi inşaatına başlayarak yerine getiriyoruz. Gazetecilik mesleğinin getirdiği zorluklar, gazetecilerin aldığı ücretlerin yetersizliği meslektaşlarımızın yaşlılık dönemini hak ettikleri gibi geçirmelerine engel olabiliyor. Birçok meslektaşımız barınma sorunu yaşıyor. Huzurevi yapılmadan ismini bekleme listesine yazdıran birçok gazeteci var. Bu nedenle hedefimiz 1,5 yıl içinde huzurevini tamamlayarak hizmete sunabilmek Huzurevimiz daha önceki gibi deniz kıyısındaki arsasına yapılıyor. Darıca sakinleri için de huzurevinin ne kadar önemli olduğunu, huzurevinin ne kadar çok sahiplenildiğini bir önceki huzurevi döneminden biliyoruz. Hayırseverlerin bağışlarıyla yapacağımız huzurevinin temel atma törenini bu duygularla gerçekleştiriyoruz. Huzurevini ikinci kez yaptıracağımız arsayı 1993 yılında sağlayan dönemin TGC yöneticilerine , Kızılağaç ailesine, Şükrü Taşdelen'e şükranlarımı sunuyorum “diye konuştu.

konuşan TGC Başkanı Vahap Munyar, “Yönetim Kurulu olarak üyelerimize karşı sorumluluğumuzu yeni bir huzurevi inşaatına başlayarak yerine getiriyoruz. Gazetecilik mesleğinin getirdiği zorluklar, gazetecilerin aldığı ücretlerin yetersizliği meslektaşlarımızın yaşlılık dönemini hak ettikleri gibi geçirmelerine engel olabiliyor. Birçok meslektaşımız barınma sorunu yaşıyor. Huzurevi yapılmadan ismini bekleme listesine yazdıran birçok gazeteci var. Bu nedenle hedefimiz 1,5 yıl içinde huzurevini tamamlayarak hizmete sunabilmek Huzurevimiz daha önceki gibi deniz kıyısındaki arsasına yapılıyor. Darıca sakinleri için de huzurevinin ne kadar önemli olduğunu, huzurevinin ne kadar çok sahiplenildiğini bir önceki huzurevi döneminden biliyoruz. Hayırseverlerin bağışlarıyla yapacağımız huzurevinin temel atma törenini bu duygularla gerçekleştiriyoruz. Huzurevini ikinci kez yaptıracağımız arsayı 1993 yılında sağlayan dönemin TGC yöneticilerine , Kızılağaç ailesine, Şükrü Taşdelen'e şükranlarımı sunuyorum “diye konuştu.

Huzurevi TGC’nin Darıca’daki Yeni Mahalle Taş Liman Sokak 12 numaralı arsasında 50 odalı olarak yapılacak. Aynı arsada yine TGC tarafından yapılarak 1993 yılında hizmete açılan huzurevi 22 yıl hizmet verdikten sonra depreme karşı dayanıksız olduğu için yıktırılmıştı. Huzurevi şimdi aynı arsada yeniden yapılıyor.

Huzurevi TGC’nin Darıca’daki Yeni Mahalle Taş Liman Sokak 12 numaralı arsasında 50 odalı olarak yapılacak. Aynı arsada yine TGC tarafından yapılarak 1993 yılında hizmete açılan huzurevi 22 yıl hizmet verdikten sonra depreme karşı dayanıksız olduğu için yıktırılmıştı. Huzurevi şimdi aynı arsada yeniden yapılıyor.

Huzurevi TGC’nin Darıca’daki Yeni Mahalle Taş Liman Sokak 12 numaralı arsasında 50 odalı olarak yapılacak. Aynı arsada yine TGC tarafından yapılarak 1993 yılında hizmete açılan huzurevi 22 yıl hizmet verdikten sonra depreme karşı dayanıksız olduğu için yıktırılmıştı. Huzurevi şimdi aynı arsada yeniden yapılıyor.

İSTANBUL-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi Temel Atma Töreni 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapıldı. TGC tarafından bağışlarla yaptırılacak olan huzurevinin gazetecilere ve ihtiyaç duyan yurttaşlara hizmet vermesi planlanıyor.

İSTANBUL-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi Temel Atma Töreni 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapıldı. TGC tarafından bağışlarla yaptırılacak olan huzurevinin gazetecilere ve ihtiyaç duyan yurttaşlara hizmet vermesi planlanıyor.

İSTANBUL-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi Temel Atma Töreni 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapıldı. TGC tarafından bağışlarla yaptırılacak olan huzurevinin gazetecilere ve ihtiyaç duyan yurttaşlara hizmet vermesi planlanıyor.

“TGC Başkanımıza, Genel Sekreter Sibel Güneş’e, yönetim kurulu üyelerine, bu anlamlı projeyi başlattıkları için teşekkür ediyorum. Her bayramda huzurevini ziyaret edip büyüklerimizin hayır duasını almayı istiyoruz. Bundan sonraki süreçte TGC ile işbirliğimiz sürecek. Huzurevinin bir an önce tamamlanmasını büyük bir özlemle bekliyoruz.”

“TGC Başkanımıza, Genel Sekreter Sibel Güneş’e, yönetim kurulu üyelerine, bu anlamlı projeyi başlattıkları için teşekkür ediyorum. Her bayramda huzurevini ziyaret edip büyüklerimizin hayır duasını almayı istiyoruz. Bundan sonraki süreçte TGC ile işbirliğimiz sürecek. Huzurevinin bir an önce tamamlanmasını büyük bir özlemle bekliyoruz.”

“TGC Başkanımıza, Genel Sekreter Sibel Güneş’e, yönetim kurulu üyelerine, bu anlamlı projeyi başlattıkları için teşekkür ediyorum. Her bayramda huzurevini ziyaret edip büyüklerimizin hayır duasını almayı istiyoruz. Bundan sonraki süreçte TGC ile işbirliğimiz sürecek. Huzurevinin bir an önce tamamlanmasını büyük bir özlemle bekliyoruz.”

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘nin sadece gazetecilere değil, yurttaşlara da dönük önemli hizmetler verdiğine işaret etti ve ekledi:

“Türk basınını hafızası olan TGC Basın Müzemiz İstanbullulara hizmet eden bir kültür varlığı. Darıca’da yaptıracağımız huzurevi de Darıca’nın sosyal hayatının çok kıymetli bir parçası olacak.”