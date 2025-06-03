Tıbbi ve aromatik bitkilerin bahar temizliği yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl önce hayata geçirdiği “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında olgunlaşmaya başlayan tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat öncesi bahar temizliği ve bakımları devam ediyor.

ATIL ARAZİLER TARIMA KAZANDIRILIYOR

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik hayata geçirdiği destekleme projeleri ile üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek tıbbı ve aromatik bitki yetiştiricilerine destek veriliyor. Bu destekle hem milletimiz, devletimiz ve üreticimiz kazanıyor hem de atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılıyor.

HASAT DÖNEMİ ÖNCESİ BAHAR TEMİZLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir’in iştiraklerinden Sekapark A.Ş’nin yürüttüğü proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Biberiye, tıbbi nane, kekik, lavanta ve oğul otundan (melisa) oluşan tıbbi ve aromatik bitkilerin bu yıl hasat öncesi bakım ve yabancı ot temizliği işlemlerine başlandı. Bu kapsamda toprağın havalandırılması, bitkilerin bakımı ve yabancı otlardan temizlenmesi titizlikle sürdürülürken, yaklaşık 2-2,5 ay sonra hasat mesaisi başlayacak olan üretimin bu sene rekolte anlamında çok verimli ve bereketli geçmesi bekleniyor. Hasat, insan eliyle ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki, hasat makinasıyla da yapılıyor.

DİKİM YAPILAN ALANLAR SİGORTALANDI

Büyükşehir Belediyesi Sekapark A.Ş’nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak yapılıyor. Arazilerin, yıllık tarımsal ürün sigorta poliçeleri, Sekapark A.Ş tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda Büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark A.Ş teknik ekibi dikim yapılmış ve yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere de teknik konularda danışmanlık hizmeti veriliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE İŞLENİYOR

Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’nde, su buharı yöntemiyle distile edilerek uçucu yağlar elde ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde kurulan Sekapark A.Ş Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisinde ise ürünler yüksek teknoloji ile işlenerek, uluslararası standartlara uygun bitki özleri/ekstraktlar elde ediliyor. Elde edilen uçucu yağlar, ekstraktlar, gıda, gıda takviyesi ve kozmetik sektörlerinde hammadde olarak kullanılmak üzere piyasaya arz ediliyor. Yine yetiştirilen bitkiler Sekapark A.Ş tarafından işlenip, hazırlanarak, bitki çayları ve baharat sektörüne hammadde amaçlı sunuluyor.

ÜRETİCİLER ÇOK MEMNUN

Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi’ndeki tarlasında biberiye ve lavanta yetiştiren İbrahim Turan, Büyükşehir Belediyesi’nin mazot ve gübre başta olmak üzere pek çok tarımsal desteğinden yararlandığını söyledi. Turan, 2021 yılında biberiye ve lavanta yetiştiriciliğine başladıklarını belirterek, “60 dönümde biberiye ve 13 dönüm lavanta ektik. Şu anda bahar dönemi bitkilerin bakımlarını yapıyoruz. Ürünlerimiz belediyemiz tarafından alım garantili ve katma değeri yüksek. Sekapark A.Ş. bizimle yakından ilgileniyor. Tahir Büyükakın başkanımız sayesinde hiç sıkıntı yaşamadan üretime devam ediyoruz. Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz" dedi.

“SAHADA ÇİFTÇİLERİMİZ İLE İÇ İÇEYİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Sekapark A.Ş Tarımsal Hizmetler Saha Sorumlusu Şahin Akpınar ise, “2025 sezonuna girdik. Şu an sözleşmeli tarım yaptığımız çiftçilerimizin arazilerinde bakım ve temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sahada, çiftçilerimizle iç içe ve üretimi kolaylaştırıcı uygulamalar ile her daim çiftçimizin yanındayız. Bu sezon tıbbi ve aromatik bitkilerin rekolte anlamında verimli ve bereketli geçeceğini bekliyoruz” dedi.



(Ömer İLGEÇ)