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Toplanma alanları için kritik toplantı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca’da düzenlenen İlçe Afet Koordinasyon Toplantısı’nda afet sonrası toplanma alanlarının durumu ele alındı. Toplantıya akademisyenler, yerel yöneticiler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplanma alanları için kritik toplantı

20 Haziran 2025 Cuma 11:11

 TOPLANTIYA GENİŞ KATILIM OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İlçe Afet Koordinasyon Toplantısı bu ay Darıca ilçesinde yapıldı. Toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç Kutluca, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu ve ilçe belediyelerinin Afet İşleri Müdürleri katıldı.

 

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRDİK”

Toplantının açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç Kutluca, toplanma alanlarının yalnızca afet anlarında değil, afet öncesi planlama süreçlerinde de büyük önem taşıdığını ifade etti. Öğrencileriyle birlikte sahada yapılan gözlemleri paylaşan Kutluca, “Alanları yerinde inceledik ve uygulamaya dönük çözüm önerileri geliştirdik. Bu süreç, akademik katkının yanı sıra kamu-üniversite iş birliği açısından da oldukça değerli” dedi.

 

HEDEF, AFETE HAZIR BİR ŞEHİR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ise, toplanma alanlarının afet sonrası güvenli toplanma açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Bu alanların erişilebilir, güncel ve doğru planlanmış olması gerekiyor. İlçe belediyeleri ve Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Hedefimiz, afete hazır bir şehir oluşturmak” ifadelerini kullandı.

 

JANDARMA İLE KOORDİNASYON

Toplantıda, toplanma alanlarının tespiti, güncellenmesi ve sisteme entegrasyonu sürecinde Jandarma Komutanlığı ile yürütülen koordinasyonun önemi vurgulandı. Yeni belirlenen alanların veri sistemlerine işlenmesi ve mevcut alanlardaki güncellemeler toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca veri paylaşımı ve sahadaki uygulamalar hakkında da detaylı değerlendirmeler yapıldı.

 

ÜNİVERSİTE-ÖĞRENCİ KATKISI

Toplantıda, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle yürütülen “Darıca İlçesi Toplanma Alanları Çalışması” projesine de değinildi. Proje kapsamında, yaklaşık 110 mimarlık fakültesi 3. sınıf öğrencisi, Darıca’daki 50 adet toplanma alanında değerlendirme ve tasarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Öğrenciler, alanların belirlenen kriterlere uygunluğunu incelerken aynı zamanda işlevsel ve sürdürülebilir tasarım önerileri de geliştiriyor. Proje ile toplanma alanı kriterlerinin geliştirilmesi ve sahada uygulanabilirliğinin artırılması hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

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