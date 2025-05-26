banner1142
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafiği rahatlatacak yeni hamleler

Kocaeli’nde kesintisiz ve rahat bir ulaşım için raylı sistemlerden yeni yolların yapımına kadar kentin birçok noktasında hummalı çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda Körfez Kirazlıyalı’ya inşa edilecek durak cebi trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak.

Trafiği rahatlatacak yeni hamleler

26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:44

 KÖRFEZ KİRAZLIYALI’YA DURAK CEBİ

Kocaeli’nde raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren Büyükşehir, toplu taşıma hizmetlerinde hem güvenliği sağlayacak hem de trafik akışını rahatlatacak alanlara durak cebi inşa ediyor. Bu kapsamda Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahalle Muhtarlığı önünde yapılacak durak cebi inşasında çalışmalar hız kazandı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında durak cebi yapılacak alanda perde duvar yıkımı gerçekleştirildi.

 

TRAFİK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLAYACAK

Büyükşehir ekipleri, yeni duvar için kazı ve temel imalatlarını gerçekleştiriyor. Durak cebi çalışmasıyla hem trafik yoğunluğunun ortadan kaldırılması hem de toplu taşıma araçlarının ana yolda trafik engeli oluşturmadan duraklama yapabilmesi hedefleniyor. Yayalar için de Mustafa Kemal Caddesi üzerinden durak cebine iniş ve çıkış güzergâhı oluşturacak olan Büyükşehir, bölgedeki çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Asırlık tarifler tarihi Hereke Kalesi’nde tanıtıldı Asırlık tarifler tarihi Hereke Kalesi’nde tanıtıldı
TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ'NİN ERZİNCAN TOPLANTISINDAN NOTLAR TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ'NİN ERZİNCAN TOPLANTISINDAN...
SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR TURU SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BELGESEL...
Üreticiye yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği Üreticiye yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği
50 Bin Metrekare Yol Çizgisi Tamamlandı 50 Bin Metrekare Yol Çizgisi Tamamlandı
Kocaelililer sağlıklı yaş alıyor Kocaelililer sağlıklı yaş alıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Asırlık tarifler tarihi Hereke Kalesi’nde...
Kocaeli’de kültür, tarih ve lezzetin buluştuğu Hereke Kalesi, asırlık tariflere ve yöresel türkülere...

Haberi Oku