Trafik Eğitim Parkı’nda Türk bayrağıyla renkli kutlama

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Trafik Eğitim Parkı, 23 Nisan’da özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuklar parkta hem eğitim aldı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

ÇOCUKLARA TRAFİK BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Marmara bölgesinin en büyük Trafik Eğitim Parkı olma özelliği taşıyan merkez, çocuklara trafik bilincini kazandırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Eğitimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da devam etti. Bu kapsamda çocuklar, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli eğitmen personeller tarafında teorik ve parkur eğitimi aldı.

TÜRK BAYRAĞIYLA COŞKULU KUTLAMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Gölcük Donanma İlkokulu’ndan 53, Yavuz Selim İlkokulu’ndan 34 olmak üzere toplamda 87 çocuk Trafik Eğitim Parkı’na gelerek eğitim aldı. Eğitimin ardından çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı.



(Ömer İLGEÇ)