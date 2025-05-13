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Trafik kurallarını eğlenerek öğrendiler

Büyükşehir Belediyesi, “Trafik Haftası” kapsamında Anne Şehir Merkezlerinde okul öncesi öğrencilere trafik bilinci aşıladı.

Trafik kurallarını eğlenerek öğrendiler

13 Mayıs 2025 Salı 09:55

 Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Anne Şehir Merkezlerinde, “Trafik ve İlk Yardım Haftası” kapsamında okul öncesi anasınıfı öğrencilerine özel etkinlikler düzenlendi.

 

TRAFİK HAFTASINA ÖZEL ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Anne Şehir Merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde miniklere trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafik işaretlerinin önemi eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlatıldı. Trafikte güvenli davranış alışkanlığı kazanmaları hedeflenen çocuklar, çeşitli oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle trafik bilinçlerini pekiştirdi.

 

GÜN BOYU KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Uzmanlar eşliğinde yapılan eğitimlerde çocuklar, trafik kurallarını hem teorik hem de pratik olarak öğrendi. Etkinlikler sırasında kullanılan eğitici materyaller ve interaktif çalışmalar sayesinde minikler keyifli vakit geçirirken önemli bilgiler edindi.

 

TRAFİK EĞİTİM PARKI’NDA UYGULAMALI EĞİTİM

Trafik Haftası kapsamında öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Eğitim Parkı’na götürüldü. Burada uygulamalı trafik eğitimi alan minikler, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitimlerin sonunda tüm öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

(Ömer İLGEÇ)

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