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TSE’den Büyükşehir mezbahasına tam not

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmit mezbahası, 6 ayda bir yapılan TSE denetlemesinden geçerek güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

TSE'den Büyükşehir mezbahasına tam not

06 Mayıs 2025 Salı 12:44

 Büyükşehir Mezbahası, modern ve hijyenik koşullarda yaptığı kesimlerle vatandaşın takdirini topluyor. Kesim standartlarını bir üst seviyeye çıkartan ve 2021 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından “Kesim Kalitesi Standardı” ile tescillenen mezbaha, geçtiğimiz günlerde TSE denetlemesinden geçerek güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

 

6 AYDA BİR DENETLEME YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İzmit mezbahası, vatandaşların sağlıklı bir ortamda et ve et ürünlerini tüketilebilmesi adına hizmet vermeye devam ediyor. Kocaelililere hijyenik ve helal kesim eti ulaştıran Büyükşehir’in mezbahası, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetlemesinden de başarıyla geçerek güvenirliğini kanıtlıyor. Kentin gıda güvenliğini “gıda işletmecisi” olarak standart kazandırmak, gıda güvenliğinde aranan ihtiyaçlara cevap vermek gibi çeşitli amaçlarla alınan belge, tesisin hijyenik bir ortamda israfa mahal vermeden helal kesim yapıldığını göstermiş oluyor. Uzman denetmenler tarafından incelendikten sonra verilen TSE sertifikası, tesisin 6 ayda bir iyileştirme ve geliştirme amacıyla denetlenmesine olanak tanıyor.

 

BİRÇOK FARKLI ALANDA DENETLEME

Büyükşehir mezbahası, TSE görevlileri tarafından mezbahada çalışan personelin saç-sakalından kişisel hijyenine varıncaya kadar teftiş ediliyor. Ayrıca tesisin arıtma sistemi, ortam koşulları, buzhane, temizlik için kullanılan kimyasallar da araştırılıyor. Ayrıca personel eğitimlerinin devamlılığı ve helal kesim için uyulması gereken kurallarda denetlemenin bir başka ayağını oluşturuyor.

 

ETLER GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETİLEBİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatlarla kesim yapabilen İzmit Mezbahası, 4.300 metrekare kapalı alanıyla kasaplara da hizmet veriyor. Tesiste 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları ile etler uygun koşullarda saklanabiliyor. Ayrıca aynı anda 200 adet büyükbaş ve küçükbaş et kesimi yapabilen kesimhane, sıfır atıkla da örnek oluyor. Mezbaha biyolojik atıkları ziyan etmeden belli bir işlemden geçirerek geri dönüşümü sağlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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