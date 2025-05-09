Turan Durmuşoğlu AK Parti Çevre ve Şehircilik Başkan Yardımcısı oldu
AK Parti’de yeni görevlendirmeler açıklandı. AK Parti’de Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcıları belirlendi. AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı olarak görev yapan Sevilay Tuncer’in yardımcılığına 9 isim atandı. O İsimlerinden biride bölgemiz sanayicilerinden Turan Durmuşoğlu oldu. İnşaat Yüksek Mühendisi olan Turan Durmuşoğlu, KİSİAD Sanayici ve İş İnsanları Derneği Kurucusu ve bir önceki dönem başkanı, İMES OSB müteşebbis heyet üyesi , Kocaeli Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odası Meslek Komite Üyelikleri görevini sürdürmektedir.