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Turan Durmuşoğlu AK Parti Çevre ve Şehircilik Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti’de yeni görevlendirmeler açıklandı. AK Parti’de Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcıları belirlendi. AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı olarak görev yapan Sevilay Tuncer’in yardımcılığına 9 isim atandı. O İsimlerinden biride bölgemiz sanayicilerinden Turan Durmuşoğlu oldu. İnşaat Yüksek Mühendisi olan Turan Durmuşoğlu, KİSİAD Sanayici ve İş İnsanları Derneği Kurucusu ve bir önceki dönem başkanı, İMES OSB müteşebbis heyet üyesi , Kocaeli Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odası Meslek Komite Üyelikleri görevini sürdürmektedir.

Turan Durmuşoğlu AK Parti Çevre ve Şehircilik Başkan Yardımcısı oldu

09 Mayıs 2025 Cuma 10:08

 Çevre ve Şehircilik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan Turan Durmuşoğlu'nun Afet sonrası kullanılacak yapılar, yeşil binalar, şehirlerde kentsel sürdürülebilirlik, yeni nesil yapım teknolojileri, akıllı şehirler, OSB'ler ve şehir uyumu, genç mühendislerin sanayiye kazandırılması gibi proje çalışmaları bulunmakta ve İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, Toplu Konut Yapılarında Çelik Uygulamaları  gibi farklı alanlarda proje çalışmaları devam etmektedir. 

Turan Durmuşoğlu aynı zamanda eğitim-öğretimine devam eden üniversite öğrencilerine alanı ile ilgili çeşitli üniversitelerde seminerler vermekte. Bölgemizde eğitim-öğretim alanında verdiği desteklerlede bilinmektedir.
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