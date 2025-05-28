TÜRÇEV’den Büyükşehir’e 4. çevre ödülü

Doğa ve çevre dostu projeleriyle bugüne kadar pek çok ödül kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 4. kez “Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Ödülü”ne layık görüldü. Büyükşehir’e ödülünü Antalya Valisi Hulusi Şahin takdim etti.

BÜYÜKŞEHİR’E BÜYÜK ONUR

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, “Mavi Bayrak Programı” kapsamında düzenlenen ödül töreninde, “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü”nü üst üste 4. kez kazandı.

PLAJ KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

TÜRÇEV Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş’in katılımıyla düzenlenen “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödül Töreni” Antalya’da gerçekleştirildi. 2024 yılında yürütülen çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında ödül takdimlerinin yapıldığı törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 557 mavi bayrak ödülü alan plajlar arasında

bu prestijli ödüle layık görüldü.

ÜST ÜSTE 4. KEZ AYNI ÖDÜL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak programı kapsamında 2021, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirdiği çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarıyla bu ödüle hak kazanmıştı. 2024 yılında gerçekleştirdiği çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarıyla yeniden ödüle layık görülen Büyükşehir üst üste 4 yıl aynı kategoride ödül alarak, çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önemi bir kez daha tescillemiş oldu.

TÜRÇEV’DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

TÜRÇEV, Mavi Bayrak Programı’nda ödül kazanan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi takdim ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetlerine verdiği katkılarla örnek gösterilen kurumlar arasında yer aldı.

KOCAELİ’NDE 9 PLAJDA MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kocaeli’ndeki 9 plaja “Mavi Bayrak” ödülü verilmişti.

Buna göre Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesinde vatandaşlara güvenli, temiz ve sağlıklı yüzme alanları sunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek plajları “Mavi Bayrak” ile ödüllendirildi.



(Erkan ERENLER)