Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali ve Yarışması Başvuruları Başladı

İBB sosyal tesislerinde yapılan istişari toplantı ve basın açıklamasına Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir,Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman,TDKSSV Başkanı Erdogan Erdogdu,TDGF üyesi BULTÜRK Başkanı Rafet Ulutürk,TDGF üyesi 100.yıl gazeteciler cemiyeti üyeleri,TDGF Özbekistan tesilcisi Muazzam İbrahimova,Al Farabi Üniversitesi yurtdışı temsilcisi Ögr.Üyesi Tulpar Janibyek,jürü üyeleri,yönetmenler ve basın mensupları katıldı.





TDGF BELGESEL FESTİVALİ 10 YAŞINDA





TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR TDGF . 10. BELGESEL FİLİM FESTİVALİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GEBZE GAZETESİNDE ( www.gebzegazetesi.com ) CANLI YAYINLANIYOR









İstanbul Haliç Altınboynuz tesislerinde Türk Dünyası Gazeteciler federasyonu başkanı Menderes Demir tarafından düzenlenen basın toplantısına Türk Dünyası Kültür Sanat Sinama vakfı başkanı Erdoğan Erdoğduğu Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu genel başkan yardımcısı ve TDGF belgesel fişim festivali yürütme kurulu üyesi İsmail Kahraman katıldı









Festival düzenleme kurulu başkanı ve festival direktörü Menderes Demir fesyivalle ilgili şu açıklamayı yaptı.





"Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz.





Bugün, Türk Dünyası'nın kültürüne sahip çıkmak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve dünya çapında tanıtmak amacıyla bir kez daha bir araya geldik.





10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması hakkında sizlere detaylı bilgiler sunmak üzere buradayız.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin heyecanını yine birlikte yaşıyoruz.





Bu yıl 10. yaşını kutlayan bu özel festival, geçmişten bugüne uzanan kültür yolculuğunun simgesi hâline gelmiş ve Türk Dünyası'nın kültürel zenginliğini tanıtmak adına büyük adımlar atmaya devam etmektedir.





Festivalimiz, Türk Dünyası'nın tarihi, coğrafi ve kültürel çeşitliliğini bir araya getiriyor, izleyicilerine görsel bir keşif sunuyor.

Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarında yaşayan halkların yaşam biçimlerini, geleneklerini, inançlarını, sanatlarını ve tarihlerini anlatan belgeseller, yalnızca Türk kültürünün zenginliğini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda bu kültürler arasında bir köprü kurma misyonunu da üstleniyor.





Festival, Türk Dünyası belgeselcileri ve sinemacıları arasındaki dayanışmayı güçlendiren önemli bir platform olma yolunda ilerliyor.





Her geçen yıl daha fazla ülkenin katılımıyla büyüyen bu etkinlik, Türk Dünyası’nın çeşitliliğini ortaya koyarken,aynı zamanda kültürel mirasımızı geleceğe taşıyor.

10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali

Türk kültürünün derinliklerine inen ve bu kültürü evrensel ölçekte tanıtmayı amaçlayan çok değerli bir kültür yolculuğunun parçasıdır.





Bu yılın teması

“Türk Dünyası Kültür Köprüleri” olarak belirlenmiştir.





Belgeseller aracılığıyla Türk kültürünü tanıtmak ve yaşatmak, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü kurmak amacıyla düzenlenen bu festival, bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

Festivalde, yarışmalar, belgesel film gösterimleri, kültürel ve bilimsel etkinlikler yer alacaktır.





“10. Yılında 10 Ülke, 10 Şehir, 1 Festival” sloganıyla düzenleyeceğimiz bu festivalde, dereceye giren filmler 10 farklı ülkede ve şehirde, gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacaktır.

Festivalin Amacı ve Önemi





Festivalin düzenlenmesindeki temel amaç, Türk kültürünü dünya çapında tanıtmak, genç nesillere aktarmak ve geleceğe taşımaktır. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak, bu etkinliği organize ederken kültürümüzü yaşatmak ve geçmişin değerlerini geleceğe taşımak adına çok önemli bir görev üstlendiğimizi biliyoruz.

Festival, sadece Türk Dünyası’ndan değil, tüm dünyadan belgesel yapımcılarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir.





Bu sayede, profesyonel sinemacılar ve genç yetenekler bir arada, Türk kültürünü belgeleyerek insanlık adına önemli izler bırakacaktır.

Katılım ve Ortaklıklar





Bu yılki festivalimize katılım sağlayacak ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Türkmenistan yer almaktadır. Ayrıca, Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Dağıstan, Hakasya, Tuva, Yakutistan,Kırım,

Dagistan gibi Türk coğrafyasındaki özerk Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları destek verecektir.

Bu büyük organizasyonun bir parçası olarak, festivalimize katkı sağlayan üniversiteler,Belediyeler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşları sayesinde çok güçlü bir iş birliği ağı oluşmuştur. Türkiye'den İstanbul Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi gibi kıymetli akademik kurumlar yer alırken, Azerbaycan’dan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Kazakistan’dan Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Jurganov Sanat Akademisi, Kırgızistan’dan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kuzey Makedonya’dan Amerikan Fon Üniversitesi, KKTC’den Yakın Doğu Üniversitesi ve Özbekistan’dan Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü ile Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi bizlerle iş birliği yapmaktadır.

Destekçilerimiz ve Medya Katılımı





Bu etkinliği gerçekleştirmemize olanak sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, TİKA, YTB, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü gibi değerli destekçilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca, festivalimizin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayan medya ortaklarımız olan TRT Avaz, Türkmeneli TV, Kırgızistan-ASİA TV, Kazakistan EL ARNA TV, KKTC Bayrak Radyo TV,Mercan Tv,BRTV,Fırat TV,Rize TV,BHA haber ajansı ile diğer televizyon kanallarımıza, da teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Başvurular ve Son Tarih





Festivalimize katılmak isteyen film yapımcıları için başvurular başladı. Başvuru için son tarih 30 Ağustos 2025’tir. Başvuru yapmak isteyenler için gerekli bilgiler, festivalimizin www.turkbelgesel.com web sitesinde ve başvuru e-posta adresimiz olan info@turkbelgesel.com adresinde yer almaktadır.

Son olarak, festivalimizin 10. yılında Türk Dünyası'nın kültürüne olan katkısının artarak süreceğine inancımız tamdır.





Birlikte, ortak kültür mirasımızı geleceğe aktarmak adına bu festivali daha da büyüteceğiz. Katılımlarınız, ilginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.