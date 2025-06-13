TÜRK DÜNYASI STK ZİRVESİNDEN BELGESEL TADINDA NOTLAR





12 HAZİRAN 2025 DE İSTANBUL DA DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI STK ZİRVESİNE KATILIP DEVLET YETKİLİLERİ VE STK BAŞKANLARI İLE TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE KONUŞUP ZİRVE İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZİ PAYLAŞTIK 12 HAZİRAN 2025 DE İSTANBUL DA DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI STK ZİRVESİNE KATILIP DEVLET YETKİLİLERİ VE STK BAŞKANLARI İLE TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE KONUŞUP ZİRVE İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZİ PAYLAŞTIK

TARİHİ STK ZİRVESİNDEN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI OLARAK BELGESEL ÇEKİP CANLI YAYIN YAPTIK

12 HAZİRAN 2025 İSTANBULDA DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İSTİŞARE TOPLANTISINA İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANESİ VAKFI VE AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ BAŞKANI OLARAK TDGF GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR VE TD KÜLTÜR SANAT SINAMA VAKFI BAŞKANI ERDOĞAN ERDOĞDU İLE KATILDIK

ÇOK ÖNEMLİ KONUŞMA VE GÖRÜŞLERİN AÇIKLANDIĞI ZİRVEDE AK PARTİ TÜRK DEVLETLERİ İLİŞKİLER BAŞKANI SN PROF DR. KÜRŞAT ZORLUNUN KONUŞMASINI DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI OLARAK CANLI YAYINLADIK

Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısına katıldık…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Sayın Prof. Dr. Kürşad ZORLU başkanlığında İstanbul’da, Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ile İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Dünyası’na yönelik önemli konu ve çalışmaların ele alındığı toplantı çok verimli geçti. YTB Başkanı Abdullah Eren bey TİKA Başkanı Serkan Kayalar bey Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök bey ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil beylerin de katıldığı toplantıda Türk Dünyası STK larının sorunları görüş ve önerilerini dinlediler.

Toplantıda devri alem yayınlarından okuyucu ile buluşan Tuna’dan bir tarih akar ve Dünya coğrafyasındaki şehitliklerimiz kitap ve belgeselini Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Sayın Prof. Dr. Kürşad ZORLU beye hediye ettik





Toplantıya ev sahipliği yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir beye ve diğer yetkililerle görüşmeler yaptık

TÜRK DÜNYASI STK ZİRVESİNDEN NOTLAR

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca, Türk Dünyası İstişare Toplantısı, Türk dünyasının sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanımız Kürşad Zorlu, küresel ve bölgesel ölçekte Türk dünyasının istikrarı ve yükselen bir aktör olarak dünya sathında yer alması hedefinin, partisinin ve hükümetlerinin vazgeçilmez temel dış politika taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Gelinen bu noktada Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve topluma sunduğu "Türkiye Yüzyılı" hedefinin, "Türk Dünyası Yüzyılı" yolculuğu ile yeni bir kavşak noktasına geldiğini belirten Zorlu, "Bu bağlamda bizleri bir araya getiren kadim tarihi bağlarımız, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Anadolu'ya kadar ortak hafızamızı yeniden yenileme, hatırlama ve bizleri bir araya getiren, birleştiren unsurlara sımsıkı sarılma sorumluluğunu hepimizin omuzlarına yüklemiştir. Dolayısıyla bugün burada çok önemli bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Türk devletleri, 2 trilyon doların üzerinde bir üretim hacmine ulaşmış durumda"

Cumhurbaşkanımız’ın duyurduğu, Endonezya ile milli muharip uçağı KAAN'ın ihracatına yönelik anlaşmanın yeni dönemde başta Türk dünyası olmak üzere gönül coğrafyalarının her yerinde savunma ve askeri olmak üzere yeni işbirliği alanına taşınacağına inandığını dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bugün Türk devletleri, 2 trilyon doların üzerinde üretim hacmine ulaşmış durumda. Bu haliyle Türk dünyası, dünyanın en önemli 10 ekonomik gücünden biri haline gelmektedir. O halde pergelin ucunu Türk dünyasına koyduğumuzu farz edelim, öyle bir yarıçapta bugün dünyanın en önemli ekonomik güçleriyle etkileşim halinde olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Batımızda yıllık 20 trilyon dolar üzerinde üretime sahip Avrupa Birliği, doğumuzda 20 trilyon dolarlık Çin, güneyde 4 trilyon dolarlık Hindistan, 2 trilyon dolarlık Orta Doğu, kuzeyde 2 trilyon dolarlık Rusya bulunuyor yani 50 trilyon dolarlık üretim, Türk dünyasının etrafında şekilleniyor. Bu, dünyanın toplam üretiminin yüzde 40'ının Türk dünyası coğrafyasının çevresinde ve etkileşim kurulduğu sahada olduğu gerçeğini bizlere hatırlatıyor. Bahsettiğimiz coğrafyanın yani Avrupa, Orta Asya, Çin, Hindistan ve Orta Doğu bölgelerinin toplam ticaret hacmi, 28 trilyon doları bulmaktadır. Bu hacim dünya ticaretinin yüzde 60'ına yaklaşmaktadır. Bizim Orta Koridor olarak ifade ettiğimiz ve Türk Devletler Teşkilatının son dönemde hayat verdiği bu koridor, 600 milyar dolarlık ticaret kapasitesine sahip olup, Zengezur Koridoru'ndan başlayan, Hazar'ı kuşatan ve Çin'in batı sınırlarından Avrupa'ya uzanan o büyük Türk dünyasının vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu gözler önüne sermektedir."

"Türk dünyası siyaset üstü bir meseledir"

Kürşad Zorlu, tecrübe ve kapasitelerini Türk dünyasıyla paylaşarak her anlamda güçlerine güç katmak mecburiyetinde olduklarını ve bugüne kadar attıkları adımların güçlü bölgesel liderlik anlayışlarını ve Türk dünyasının ortak geleceğini şekillendirme iradelerini yansıttığını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de sivil toplum kuruluşlarının hem ülkelerin hem de toplumların gelişimi adına çok önemli görevler üstlendiğini, nesiller arası iletişimin ve kültür aktarımının sağlanmasında, birçok önemli meselenin konuşulmasında önemli yer edindiklerini söyledi.





Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Zeytinburnu'nun Türk dünyasının manevi başşehri olduğunu ifade ederek, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.