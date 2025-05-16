TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜR MARKASI TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ







Yarım asra yaklaşan Gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda Türk dünyasının çok ayrı yeri ve önemi var. Kurucu genel başkan yardımcısı olduğum ve halen çalışmalarıma aktif olarak devam ettiğim Türk Dünyası gazeteciler federasyonu tarafından düzenlenen Tork Dünyası Belgesel Filim Festlvali Uluslarası bir marka haline gelerek 10 yaşına girdi Yarım asra yaklaşan Gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda Türk dünyasının çok ayrı yeri ve önemi var. Kurucu genel başkan yardımcısı olduğum ve halen çalışmalarıma aktif olarak devam ettiğim Türk Dünyası gazeteciler federasyonu tarafından düzenlenen Tork Dünyası Belgesel Filim Festlvali Uluslarası bir marka haline gelerek 10 yaşına girdi

Burada bir hakkı teslim etmek gerekiyor 10 yıldan beri insan üstü çaba sarf edem TDGF genel başkanı sn Menderes Demir festivalin başarılı olması için canla başla çalışıyor.

On yıllık başarının mimari Menderes Demir dir.

Menderes başkan önceki gün İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ kütüphanemizi ziyaret ederek canlı yayın konuğumuz oldu.

TDGF GENEL BAŞKANI İKTAV KÜTÜPHANEMİZİ ZİYARET EDEREK CANLI YAYINDA KONUŞTU

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

ARAŞTIRMA MERJEZİ KÜTÜPHANEMİZİ ZİYARDT EDEREK TDGF NİN ÇALIŞMALARI VE TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLİM FESTİVALİ HAKKINDA DEVRİ ALEM BELGESEL TV VE GEBZE FAZETESİ CANLI YAYINDA BİLGİ VERDİ VE SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI

CANLI YAYIN LİNKLERİ

CANLI YAYIN LİNKLERİ

TDGF GENEL BAŞKANI DEMİRİN İKTAV KÜTÜPHANEMİZİ ZİYARETLE İLGİLİ PAYLAŞIMI

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel başkanı Sn Menderes Demirin

. Araştırma merkezi vakfı kütüphanemize yaptığı ziyaret ile ilgili paylaşımı

TDGF GENEL BAŞKANI DEMİR İN ANKARADA DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISIUNDAN NOTLAR

TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLİM FESTİVALİ 10 YAŞINDA

Bu yıl 10.'su düzenlenecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB'nin destekleri, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum ve basın kuruluşlarının proje ortaklığında gerçekleştirilecek.

Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında festivalin bu yılki teması, etkinlik takvimi ve katılımcı detayları paylaşıldı. Toplantıya Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, Ankara Kent Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ön Seçici Kurul üyesi Aysu Uğur Balcı, Al Farabi Üniversitesi yurtdışı temsilcisi Öğr. Üyesi Tulpar Janibyek, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Doğu Bilimi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ayten Rahimova, Film Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyesi Alper Tunga Özdemir, TİMBİR Kırıkkale temsilcisi Ercihan Çakmak, Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar ve belgesel film yönetmenleri ile basın mensupları katılım sağladı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlendiğini ve federasyonun Türkiye genelinde 21 Gazeteciler Cemiyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Macaristan ve Tataristan’dan toplam 29 Meslek kuruluşu ve 15 farklı bölgeden temsilciyi bünyesinde barındıran bir platform olduğunu ifade etti.

Demir, federasyonun amacını "Türk Dünyası’nın iletişim, medya, kültür ve sanat alanlarındaki iş birliğini artırmak ve kalıcı bağlarını kurmaktır. Bu amaçlarla Federasyon olarak düzenlediğimiz Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, artık sadece bir sinema etkinliği olmaktan çıkmış; ortak hafızamızı canlandıran, Türk dünyası arasında köprüler kuran bir gelenek hâline gelmiştir. Her yıl daha da büyüyen festivalimiz; yaşam biçimlerinden, geleneklere; sanattan, tarihe kadar Türk Dünyası’nın zenginliğini belgesel sinema aracılığıyla tanıtıyor ve bu kültürel mirası gelecek nesillere taşıyor." ifadeleriyle anlattı.

10. yıl: 10 ülke, 10 şehir, 1 festival!

Demir, bu yılki festivalin temasını, “Türk Dünyası Kültür Köprüleri” olarak açıkladı ve şunları kaydetti:

"Ayrıca 10. yılımıza özel olarak '10 Ülke, 10 Şehir, 1 Festival' mottosuyla geçen yıllarda olduğu gibi festivalimiz kapsamında belgesel film yarışmaları, gösterimler ve bilimsel etkinlikler düzenleyeceğiz. Festivalimizde ödül kazanan filmler; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve KKTC gibi pek çok ülkede yüz yüze ve çevrimiçi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

15 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Japonya ve KKTC başta olmak üzere çok sayıda ülkeden 116 film başvurusu aldık. Başvurular, 30 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Katılımlar,

ve

adreslerinden yapılabiliyor. Bilgi almak isteyenler bizlere

adresinden ulaşabilir.

Festivalimiz; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB gibi çok kıymetli kurumların destekleriyle, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medya kuruluşlarımızın katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl festivalimize, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’nın yanı sıra; Tataristan, Başkurdistan, Hakasya, Yakutistan gibi özerk cumhuriyetlerden ve Türk akraba topluluklarından da yoğun katılım bekliyoruz. Ön jüri değerlendirmeleri ise üniversitelerimizden değerli akademisyenlerimiz ve bağımsız yönetmenlerimizin katkılarıyla başlamış durumda."

"10 ülke 10 şehir aslında ama kültürlerimiz tek bir devletten geliyor"

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'na ve başkanı Menderes Demir'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Festivalin gala geceleri genelde İstanbul'da yapılıyordu. Hep beraber Başkent'te olsun dedik. 10 ülke 10 başkente gidiyor aslında. Türkiye'nin başkenti de Ankara. Ankara Kent Konseyi olarak da son 2 yıldır Ankara'da yapılıyor olmasından çok memnunuz. Her türlü desteği vermeye de hazırız. Bu festivalin Türk dünyasının birleşmesi ve bir araya gelmesinde çok büyük bir yeri var. 10 ülke 10 şehir aslında ama kültürlerimiz tek bir devletten geliyor. Bu şekilde bir belgesel film festivaliyle onurlandırılması da çok önemli. 21'paydaş olmak üzere 50 katılımcı üniversite var. Türk dünyasının akademik anlamda birleşmesi de bu anlamda önem taşıyor. Kültür akademisi anlamında da bir araya gelinmesi bu kadar zor şartlarda önemli şeyler başarıyorsunuz.

"Ankara, Türk dünyası için kültür ve sanat başkenti olmak zorundadır"

Ankara Kent Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şevket Bülend Yahnici, "Ankara yalnızca 6 milyonluk nüfusu olan bir şehir değil, aynı zamanda bütün Türk dünyası için kültür ve sanat başkenti olmak zorundadır. Olmalıdır değil olmak zorundadır. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bunu Azerbaycanlı, Kazakistanlı, Özbekistanlı, Türkmenistanlı herhangi bir dostumuza veya kardeşimize öncelik kazanmak adına söylemiyorum. Türkiye'nin bulunduğu yer konum itibariyle Doğuyla yani Türk dünyasının oturduğu, geliştiği, yaşadığı Asya coğrafyasıyla Avrupa coğrafyası Batı dünyası arasında da köprü olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin başkenti Ankara. Bunu sağlayamadık bugüne kadar, maalesef. Kültür ve sanat köprülerini kurmada eksik kaldık. Bu eksiklikten dolayı da diğer ülkeler nezdinde bazı öncelikleri kaçırdık, kaçırıyoruz. Biz Ankara Kent Konseyi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.

KÜRŞAT ZORLUYA ZİYARET

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı sayın Kürşat Zorlu beye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

TİMBİR Başkanı Dr Süleymen Basa ve Egitimci Murat Anar beyle katıldığımız ziyerette Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu çalışmalarını ve Türk dünyası ile ilgili görüşlerimizi aktardık.

Sayın Vekilimize kabulü ve katkıları için teşekkür ediyoruz

TDGF İLE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

10 yıldan beri TDGF tarafından düzenlenen. Belgesel filim Festlvali ile ilgili iki yıl önce. ANKARADA. TRT Avaz tarafından canlı yayınlanan ödül töreninde yaptığım konuşma ile bu günkü yazımı noktalıyorum

8. TÜRK DÜNYASI BELGESEL YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİNDEN NOTLAR

Kuruluş çalışmasında büyük emeğim olan ve 8 yıldan beri içinde bulunduğum Türk Dünyası Gazeteciler federasyonun öncülüğünde düzenlenen uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ödül törenine katılmak için bulunduğum Ankara'dan yazıyorum. 22 ve 23 Ekim 2023 tarihilerinde Ankara'da düzenlenen etkinlikle ilgili yazılarımı paylaşıyorum.

BELGESEL YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİNDE YAPTIĞIM KONUŞMA TRT'DE CANLI YAYINLANDI

TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİNDE İPEKYOLU ÖDÜLÜ KAZANAN KIRGIZ YÖNETMENİN ÖDÜLÜNÜ ALIP KONUŞMA YAPTIM. ÖDÜL TÖRENİ VE GALA GÖSTERİMİ TRT AVAZ TARAFINDAN CANLI YAYINLANDI