Türkiye’den Hollanda’ya Kargo Gönderiminde Yeni Dönem

Yurt dışına ürün gönderen firmalar için sürecin en önemli aşamalarından biri lojistiktir.

Bu durum özellikle Hollanda kargo sürecinde daha fazla ön plana çıkıyor. Hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli Hollanda kargo gönderimi, ihracat yapan firmalar için önemli ihtiyaçlardan biridir. Bu ihtiyacı karşılayan yeni bir dönemin başladığını belirtelim.

Artık Hollanda kargo süreçlerinde İclogi desteğinden faydalanılabilir. Ekspres ve ekonomik taşımacılık hizmeti sunan firma aynı zamanda hızla fiyat teklifi almanızı da sağlıyor. Hollanda’ya kargo göndermek neredeyse uçak bileti almak kadar kolaylaşıyor. Bu yeni dönem, ihracat yapan firmalara lojistik maliyetlerini düşürme fırsatı da sunuyor.

Minivan Servis ile Uçak Hızında Teslimat

İclogi’nin sunduğu hizmetlerden biri de ekspres minivan servisi oluyor. Bu hizmet karayolu taşımacılığını bambaşka bir boyuta taşıyor çünkü neredeyse uçak hızında kapıya teslimat gerçekleştiriliyor. Zamanında teslimatın önemli olduğu ürün gönderimlerinde ya da müşteri memnuniyetini hedef alan ürün teslimatlarında bu hız firmalara destek sağlıyor.

Bununla birlikte Hollanda kargo süreçlerinde gümrükte zaman kaybını önlemek de mümkün oluyor. Karmaşık ve uzun süren gümrük işlemleriyle uğraşmak istemeyen firmalar İclogi ile bu süreci yönetebiliyor. Gümrükten kaynaklanan gecikmeleri önlemek isteyenler için bu hizmetin de son derece önemli olduğu bilinmelidir. Ayrıca toptan satış yapan firmalar da bu hizmetlerden faydalanabiliyor çünkü ekonomik tır ile Hollanda kargo imkanı da var. Bu konuda detayları öğrenmek için İclogi.com adresine tıklayın.