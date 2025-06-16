Uçurtmalar gökyüzünü, sevgi yürekleri sardı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Babalar Günü’nde Sekapark’ta düzenlenen “O Benim Kahramanım” etkinliğine katıldı. Birçok farklı atölyenin yer aldığı programda Filistin’de hayatını kaybeden babalar anısına da Filistin bayrağı renklerinde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

UNUTULMAZ BİR GÜN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Sekapark Uçurtma Tepesi’nde düzenlenen “O Benim Kahramanım” Babalar Günü etkinliğine katıldı. Oldukça renkli geçen etkinlikte babalar, çocuklar ve aileler unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik boyunca marangoz atölyesi, çiçek ekme, bez çanta boyama ve tuval boyama gibi birçok atölyede babalar ve çocuklar birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Şişme oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler piknik havasında etkinliğe eşlik etti.

BÜYÜKAKIN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Etkinliğe katılan Başkan Büyükakın, alandaki atölyeleri gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükakın, “Buradaki coşkuyu gerçekten içimde hissediyorum. Şuraya gelene kadar herkesteki heyecanı, özellikle babaları ile birlikte etkinliğe katılan çocukların gözlerindeki heyecanı gördüğümde çok mutlu oldum. Hepinizin Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Evlatlarınızla birlikte nice Babalar Günü’ne erişmenizi, barış, kardeşlik ve huzur dolu bir dünyada güzel günler görmenizi temenni ediyorum” dedi.

SAHNEDE RİTİM, YARIŞMA VE KAHKAHA VARDI

Kocaelililerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte sahne programları da büyük ilgi gördü. Tuncer Ediz Toksoy ve Esin Toksoy’un gerçekleştirdiği “Bedenden Oyuna” etkinliğinde çocuklar, babalarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz’ın sunduğu “Aileler Yarışıyor” yarışması ise renkli ve kahkaha dolu anlara sahne oldu. Lokomotif Çocuk Köyü’nün Minik Müzisyenler Vagonu’nda çocuklar, babalarıyla birlikte ritim gösterisi sundu. Ayrıca ritim grubu sahnede izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

FİLİSTİNLİ BABALAR UNUTULMADI

Etkinlikte anlamlı bir farkındalık çalışmasına da yer verildi. Filistin’de hayatını kaybeden babalar anısına, Filistin bayrağı renklerinde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Sekapark semalarında süzülen balonlar, yaşamını yitiren babalar için sessiz bir anma ve umut mesajı taşıdı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLUNDU

Etkinlikte her zaman olduğu gibi kadın girişimciler de unutulmadı. Alanda kurulan stantlarda kadın kooperatifleri ve girişimciler ürünlerini sergileyerek hem üretime hem de dayanışmaya katkı sundu.

UÇURTMALARLA GÖKYÜZÜ RENKLENDİ

Babalar ve çocuklar, etkinliğin en coşkulu anlarından biri olan uçurtma etkinliğinde bir araya geldi. Renk renk uçurtmalar gökyüzüne süzülürken, çocukların sevinci babaların gurur dolu bakışlarıyla birleşti. Gökyüzünü adeta bayram yerine çeviren uçurtmalar, bu anlamlı günün en güzel hatıralarından biri oldu. Ortaya çıkan manzara, hem görsel bir şölen sundu hem de ailece geçirilen zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.



(Erkan ERENLER)