UFKA YOLCULUK 12 GEBZE BÖLGESİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Gebze İlim Kültür ve Çevre Derneği (İLKÇEV) tarafından, bu yıl 12.düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının Gebze Bölgesi(Gebze-Çayırova-Darıca ve Dilovası)ödül töreni yoğun bir katılımla dernek binasında gerçekleşti.

Programa, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Birben, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, İSU Teftiş Kurulu Başkanı Yaşar Çakmak, Gebze Eğitim Bir-Sen Sendikası Başkanı Fazlı Yağmur, Gebze Kızılay Şube Başkanı Celalettin Kurt, STK temsilcileri, Daire ve Okul Müdürleri ile çok sayıda izleyici katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Daha sonra İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu kürsüye geldi, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Kadıoğlu, Çocuklar ve Gençler üzerinde çok durduklarını, gençlerimizi kötü alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığından kurtarmak için çalışmalar yaptıklarını, kitap okuma alışkanlığı ve Dini-Ahlaki değerlerimizi pekiştirmek için Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarını 12 yıldır Gebze Bölgesinde yaptıklarını anlattı. Yarışmaya katılan öğrencilere, velilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.