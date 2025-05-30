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UKOME’den “Mehtap” ve “Büyük Ada” turları kararı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı 3. UKOME Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı’nın başkanlık ettiği toplantıda 113 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda Mehtap ve Ada Turları’nın ücretleri belirlendi.

UKOME'den 'Mehtap” ve 'Büyük Ada” turları kararı

30 Mayıs 2025 Cuma 09:22

 113 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Mayıs Ayı UKOME Toplantısı yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlık yaptı. Toplantıda 113 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

 

MEHTAP VE ADA TURLARI KARARI

Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve yaz aylarında her hafta sonu gerçekleştirilen körfezde Mehtap Turları ile İstanbul Büyük Ada Turları için fiyat ücretlendirilmesi kararı alındı. Buna göre Mehtap turlarının ücretlendirmesi tam 250 TL, öğrenci ise 180 TL olarak belirlendi. Büyükada ücreti tam 350, öğrenci 225, Darıca-Büyükada ücreti ise tam 260, öğrenci ise 200 TL olarak karara bağlandı.

(Erkan ERENLER)

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