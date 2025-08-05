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UlaşımPark hastalara umut oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. sosyal sorumluluk projeleri kapsamında örnek bir kampanyaya daha imza attı. Türk Kızılay’ı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 101 UlaşımPark çalışanı gönüllü olarak acil ihtiyaç sahipleri için kan bağışında bulundu.

UlaşımPark hastalara umut oldu

05 Ağustos 2025 Salı 10:16

 ERKEN SAATTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Ulaşımpark’ın gönüllü 101 personeli kan bağışında bulunarak acil ihtiyaç sahiplerine adeta hayat oldu. UlaşımPark Genel Müdürlüğü binasında kurulan geçici kan bağış noktasında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Sağlık kontrollerinden geçen personel, sırasıyla kan vererek yaşatmanın mutluluğunu yaşadı.

 

“KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR”

UlaşımPark yetkilileri, düzenli kan bağışının hem bağışçının sağlığına olumlu etkiler sunduğunu hem de ihtiyaç sahipleri için hayati önem taşıdığını vurguladı. Çalışanların bu duyarlı tutumundan duydukları memnuniyeti de dile getiren yetkililer, benzer kampanyalara da destek olacaklarını belirtti.

 

KIZILAY’DAN TEŞEKKÜR VE TEMENNİ

Kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini paylaşan Türk Kızılay’ı ekipleri, kan bağışının toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. UlaşımPark gibi kurumların destekleriyle bağış kültürünün yaygınlaştığını ve birçok kişinin hayatına dokunduğunu ifade ettiler.

 

“BİR KAN ÜÇ FİDAN”

Toplamda 101 ünite kan bağışıyla yaklaşık 300 hastaya umut olan UlaşımPark, “Bir Kan Üç Fidan” sloganıyla doğaya da katkı sundu. Kampanya kapsamında gönüllüler adına 300 fidan dikilmesi planlanıyor. Böylece UlaşımPark tarafından hem hayata hem doğaya değer katan anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirilmiş oldu.

(Emre KAHRAMAN)

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