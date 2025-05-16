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Ulaşlı'yı Hıdırellez coşkusu sardı

Gölcük Ulaşlı’da düzenlenen Hıdırellez Şenliği, renkli görüntülere sahne olurken 7'den 70'e tüm vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Ulaşlı'yı Hıdırellez coşkusu sardı

16 Mayıs 2025 Cuma 11:05

 Baharın gelmesiyle Gölcük’te düzenlenen şenlik ve festivaller, ilçeye renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi’nin desteği ile Ulaşlı’da görev yapan muhtarlar tarafından Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Ulaşlı sahilinde düzenlenen oldukça ilgi gören şenliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hemşehrilerinin Hıdırellez coşkusuna ortak oldu. Şenlik kapsamında düzenlenen etkinlikler ve yarışmalarda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Etkinlikte söz alan Başkan Sezer, başta şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen muhtarlar olmak üzere, yoğun katılım gösteren hemşehrilerine şükranlarını sundu. 

İHA
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