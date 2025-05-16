Ulaşlı'yı Hıdırellez coşkusu sardı Gölcük Ulaşlı’da düzenlenen Hıdırellez Şenliği, renkli görüntülere sahne olurken 7'den 70'e tüm vatandaşlar doyasıya eğlendi.

16 Mayıs 2025 Cuma 11:05