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Ulsan heyeti Kocaeli'ye hayranlıklarının arttığını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kardeş şehir Ulsan'ın Belediye Başkanı Kim Doo-Gyeom ve beraberindeki heyeti ağırladı. Orhan Camii ve Sırrı Paşa Konağı’nı ziyaret eden Ulsan heyeti, Kocaeli'ye hayranlıklarının arttığını vurguladı.

Ulsan heyeti Kocaeli'ye hayranlıklarının arttığını vurguladı.

11 Temmuz 2025 Cuma 09:47

 BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 23 yıldır kardeş belediye olan Ulsan'ın Belediye Başkanı Kim Doo-Gyeom ve beraberindeki heyet, Kocaeli'yi ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gün boyu süren ve iki şehir arasındaki işbirliği ile dostluğu pekiştiren görüşmelerin ardından mevkiidaşı Kim Doo-Gyeom ve beraberindekilere Kocaeli'yi gezdirdi. Orhan Camii ile Sırrı Paşa Konağı’nı gezen ve tarihi mekanlar hakkında bilgi alan Ulsan heyeti, Kocaeli’nin tarihi mirasına ve kültürel zenginliklerine bir kez daha hayran kaldı. Ulsan Belediye Başkanı Kim Doo-Gyeom kendilerini çok iyi bir şekilde ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

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