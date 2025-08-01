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Ulusal Açık Su Yüzme Yarışlarının üçüncüsü pazar günü yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıldır düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışlarının üçüncüsü pazar günü yapılacak. Sporcular Gölcük'ten başlayıp Derince'ye kadar kulaç atacak.

Ulusal Açık Su Yüzme Yarışlarının üçüncüsü pazar günü yapılacak

01 Ağustos 2025 Cuma 11:16

 EŞŞİZ MANZARADA 3. KEZ KULAÇ ATACAKLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gölcük Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları”nın üçüncüsü 03 Ağustos Pazar günü yapılacak. 'Körfezin iki yakası bir araya geliyor' sloganıyla iki yıldır büyük katılımla gerçekleştirilen etkinlikte 11-65+ yaş aralığında toplam 32 kategoride sporcular yarışacak. Yüzme tutkunları sıcak havanın tadını körfezin iki yakası arasında yüzerek çıkaracak.

 

SAĞLIKLI YAŞAMA DAVET

Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı’ndan başlayacak yarış, Derince sahilinde tamamlanacak. Saat 10.00’da gerçekleştirilecek yarışma ile körfezin her iki yakası sporcuların heyecanlı yarışına sahne olacak. Hem yüzme tutkunları hem de sporseverleri bir araya getirecek olan etkinlik, körfezin eşsiz manzarasında izlenebilecek. 2.600 metre mesafesi olan yarışma, sporu ve sağlıklı yaşamı da teşvik ediyor.

 

YARIŞMANIN PROGRAM AKIŞI

08:30 – 09:45              Tüm yaş gruplarının (kadın-erkek) numaralandırılması

10:00                           Son bilgilendirme

10:10                           Protokol konuşmaları (Start Alanı)

10:25                           Tüm yaş gruplarının (Erkek) startı

10:30                           Tüm yaş gruplarının (kadın) startı

13:30                           Ödül töreni ve seremoni (varış yeri, Derince sahil)


(Erkan ERENLER)

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