Umuttepe Cami ve Otopark projesi sorunsuz ilerliyor

FORE KAZIK İMALATI YÜZDE 70 TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü’nde yer alan cami ve otopark projesindeki inşaat çalışmalarına devam ediyor. Toplam 20 bin m2’ alan üzerine inşa edilen proje, 3 bin kapalı, 2 bin açık olmak üzere toplam 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak. İksa imalatlarının tamamlandığı projede fore kazık çalışmaları yüzde 70 seviyesine ulaştı. Ekipler, şu anda hafriyat kazılarına devam ederken plak donatı ve kalıp imalatlarını da sürdürüyor.

CAMİ PROJESİ 6 KATTAN OLUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyi yarıda bırakarak sözleşmeye aykırı hareket eden MST Üstyapı A.Ş.’ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesti. İkmal ihalesinde en düşük teklifi vererek ihaleyi kazanan Milenyum İnşaat ile 479 milyon TL bedelle yeni sözleşme imzalandı. Betonarme yapı olarak tasarlanan cami; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor.

477 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK İNŞA EDİLİYOR

Cami ve otopark projesi kapsamında 374 araç kapasiteli kapalı otopark ve 103 araç kapasiteli açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık otopark inşa edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar için 15 kapalı ve 4 açık otopark yeri ayrıldı. Bodrum katta 4 bin 600 metrekarelik alanda yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi sosyal mekânlar yer alırken, zemin katta ise şadırvan bulunacak.



(Ömer İLGEÇ)