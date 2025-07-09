banner1172
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Umuttepe Cami ve Otopark projesi sorunsuz ilerliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe Kampüsü’ndeki cami ve otopark projesi sorunsuz devam ediyor. İksa imalatlarının tamamlandığı projede fore kazık çalışmaları yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Umuttepe Cami ve Otopark projesi sorunsuz ilerliyor

09 Temmuz 2025 Çarşamba 09:59

 FORE KAZIK İMALATI YÜZDE 70 TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü’nde yer alan cami ve otopark projesindeki inşaat çalışmalarına devam ediyor. Toplam 20 bin m2’ alan üzerine inşa edilen proje, 3 bin kapalı, 2 bin açık olmak üzere toplam 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak. İksa imalatlarının tamamlandığı projede fore kazık çalışmaları yüzde 70 seviyesine ulaştı. Ekipler, şu anda hafriyat kazılarına devam ederken plak donatı ve kalıp imalatlarını da sürdürüyor.

 

CAMİ PROJESİ 6 KATTAN OLUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyi yarıda bırakarak sözleşmeye aykırı hareket eden MST Üstyapı A.Ş.’ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesti. İkmal ihalesinde en düşük teklifi vererek ihaleyi kazanan Milenyum İnşaat ile 479 milyon TL bedelle yeni sözleşme imzalandı. Betonarme yapı olarak tasarlanan cami; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor.

 

477 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK İNŞA EDİLİYOR

Cami ve otopark projesi kapsamında 374 araç kapasiteli kapalı otopark ve 103 araç kapasiteli açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık otopark inşa edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar için 15 kapalı ve 4 açık otopark yeri ayrıldı. Bodrum katta 4 bin 600 metrekarelik alanda yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi sosyal mekânlar yer alırken, zemin katta ise şadırvan bulunacak.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Toplu taşımada klima denetimi Toplu taşımada klima denetimi
Büyükşehir’den temiz bir gelecek için Türkiye’ye örnek proje Büyükşehir’den temiz bir gelecek için Türkiye’ye...
Büyükakın’dan Gebze’deki çalışmalara yakın takip Büyükakın’dan Gebze’deki çalışmalara yakın...
Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci
Kredi Garanti Fonu (KGF)’ndan Gebze Ticaret Odası Üyelerine Nefes Aldıracak Finansman Desteği Kredi Garanti Fonu (KGF)’ndan Gebze Ticaret Odası...
Haydi Kocaeli, “Çık Dışarıya Oynayalım” Haydi Kocaeli, “Çık Dışarıya Oynayalım”
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Toplu taşımada klima denetimi
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki klima sistemlerini rutin olarak denetliyor....

Haberi Oku