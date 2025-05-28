VEFATININ 28. YIL DÖNÜMÜNDE FADİME HALAMI RAHMET MİNNET VE SEVGİ İLE ANIYORUM





BENİ OKUTAN VE TARİH BİLİNCİ VEREN MERHUM FADİME HALAMI RAHMETLE ANIYOR EBEDİYETE GÖÇEN TÜM HALALARIN RUHLARI İÇİN EL FATİHA BENİ OKUTAN VE TARİH BİLİNCİ VEREN MERHUM FADİME HALAMI RAHMETLE ANIYOR EBEDİYETE GÖÇEN TÜM HALALARIN RUHLARI İÇİN EL FATİHA

27 Mayıs 1997 de 28 yıl önce vefat eden rahmetli Fadime halamın şahsında Tüm Halaları Sevgi Saygı Minnet Şükran Özlem ve Rahmetle Anıyorum

FADİME HALA ROMANI DEVRİ ALEM YAYINLARINDAN OKUYUCU İLE BULUŞTU

YAZAR HÜLYA EKMEKÇİ DEN TARİHİ ROMAN

Bölgemizin tanınmış yazarlarından Kocaeli kadın şair ve yazarlar platformu üyesi Hülya Ekmekçi birinci dünya harbi kurtuluş savaşı ve seferberlik yıllarına ışık tutan tarihi bir romana imza attı

Fadime Hala romanı gazetemizin kurucusu ve TGRT belgesel tv devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman tarafından 1982 yılında kurulan Devri alem yayınlarından çıktı Kitap Yurdu tarafından dağıtım ve satışa sunuldu

Gebze gazetesi

ve Devri alem yayınları

olarak Hülya Ekmekçiyi kutluyor Kocaeli kadın şair ve yazarlar platformu KOŞ YAZ PLATFORMUNA teşekkür ediyor. Hülya hanım efendinin Fadime Hala romanı ile ilgili KOŞ YAZ PLATFORMU sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımını Gebze gazetesi okurlarımızın bilgisine sunuyoruz

KOŞYAZ PLATFORMU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Kıymetli Hülya Ekmekçi,

@hulyaekmekci80

Yeni romanınız Fadime Hala’nın yayımlanmasını en içten dileklerimizle kutluyoruz! Gerçek bir hayat hikâyesine dayanması ve vatan sevgisini böylesine güçlü bir şekilde anlatması, eserinize ayrı bir anlam katıyor. Bu kıymetli çalışmanın okurlarla buluşması, edebiyat dünyası için büyük bir kazançtır.

Yolunuz açık, kaleminiz daim olsun. Fadime Hala’nın gönüllere dokunması ve nice okura ilham olması dileğiyle…

Sevgiler, başarılar!

#Koşyaz

@haceraliogluyakuti

Fadime Hala Arka Kapak Yazısı

“Fadime halanın yüreğindeki vatan aşkı çocukluğundan kalmıştı. Şehit yetimi olması bir

tarafa yokluğa rağmen kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla vatanın nasıl korunduğuna

şahit olmasından geliyordu vatan aşkı. “Vatan” deyince kanı başka hareket ediyordu. “Vatan”

deyince yüreği yanıyordu. “Vatan” deyince, babasını cepheye uğurladığı o gün geliyordu

gözlerinin önüne… “Vatan” deyince yüreğinde silahlar patlıyordu… Yüreği patlıyordu…

Öyle seviyordu Fadime hala vatanını.”

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FADİME HALA ROMANININ YAZARI HÜLYA EKMRKÇİ NİN FADİME HALA ROMANI İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI

Merhaba Kıymetli Dostlar.

Bugün huzurlarınıza bizi mutlu eden güzel bir haberle geldik. Ne zamandır çalışmalarını sürdürdüğümüz, kısa bir süre önce Sayın İsmail Kahraman Hocamla sözleşmesini imzaladığımız, yeni romanımız "Fadime Hala" yayınlandı ve bugün Kitap Yurdu'nda satışa sunuldu. Mutluluğumuzu sizlerle paylaşmanın onurunu yaşıyoruz.

"Fadime Hala" romanı gerçek bir hayat hikâyesidir.

Fadime hala hakkında fikir sahibi olmanız açısından kitabımızın arka kapak yazısının bir bölümünü paylaşıyorum, izninizle.

“Fadime halanın yüreğindeki vatan aşkı çocukluğundan kalmıştı. Şehit yetimi olması bir

tarafa yokluğa rağmen kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla vatanın nasıl korunduğuna

şahit olmasından geliyordu vatan aşkı. “Vatan” deyince kanı başka hareket ediyordu. “Vatan”

deyince yüreği yanıyordu. “Vatan” deyince, babasını cepheye uğurladığı o gün geliyordu

gözlerinin önüne… “Vatan” deyince yüreğinde silahlar patlıyordu… Yüreği patlıyordu…

Öyle seviyordu Fadime hala vatanını.”

Fadime hala ile bizi tanıştıran, eserimizi oluştururken verdiği bilgiler ile hassas ve özenli bir şekilde çalışmamızı sağlayan ve desteklerini bizden esirgemeyen Sayın İsmail Kahraman Hocamıza;

Sahibi olduğu yayınevine ve kitabımızı özenle yayına hazırlayan yayınevi çalışanlarına;

Desteklerini her zaman hissettiğim canım aileme ve

Siz kıymetli dostlarıma yürekten, sonsuz teşekkürlerimi sunarım

"Fadime Hala" bir bahar müjdesi olsun yüreklerimize.

Saygılar, sevgiler.

@belgeselciismail

@devrialemtv

@gebzegazetesi @

@uurtatar @kosyazplatformu

#reklamiçermez #reklamdeğil

Reklam değildir.

#edebiyat #edebiyat #yenieser #yazarhülyaekmekci

#fadimehala

Benim bir Fadime Halam Vardı

İlk hocam ana vekilim kendisinden çok şey öğrendiğim bana tarih kültür Vakıf bilinci veren vatan sevgisi ve vefayı öğrendiğim sözlü tarihçi Hasan kandazoğlu Şehit İbrahim kızı Halam Fadime halamı Özlem sevgi ve şükranla anıyorum

Oğlum Ahmet Emirhan ile Gebze mezarlığında metfun rahmetli Fadime halamın kabrini ziyaret edip mezarı üzerine diktiğimiz çok sevdiği şimşir ağacını sulayıp Fatiha okuduk

Cuma akşamı ağzı dualı hafızların okuduğu Kuran hatmi şerifinin duasını talebelerle okuduk

25 Yıl önce bu gün vefat eden Halam Fadime nin şahsında hayata olan tüm halalara hayırlı sağlıklı ve mutlu ömürler diliyor vefat eden tüm halalara Allah cc rahmet niyaz edemiyor ruhları İçin bir Fatiha üç ihlas okuyalım

El Fatiha

VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE BENİ OKUTAN VE TARİH BİLİNCİ VEREN MERHUM FADİME HALAMI RAHMETLE ANIYOR EBEDİYETE GÖÇEN TÜM HALALARI RAHMET ANIYOR RUHLARI İÇİN EL FATİHA

27 Mayıs 1997 de vefat eden rahmetli Fadime halamın şahsında Tüm Halaları Sevgi Saygı Minnet Şükran Özlem ve Rahmetle Anıyorum

Benim bir Fadime Halam Vardı

İlk hocam ana vekilim kendisinden çok şey öğrendiğim bana tarih kültür Vakıf bilinci veren vatan sevgisi ve vefayı öğrendiğim sözlü tarihçi Hasan kandazoğlu Şehit İbrahim kızı Halam Fadime Kahraman I çeyrek asır önce Vefatının (27 Mayıs 1997) Yıl dönümünde rahmet minnet Özlem sevgi ve şükranla anıyorum

Fadime halamın şahsında hayata olan tüm halalara hayırlı sağlıklı ve mutlu ömürler diliyor vefat eden tüm halalara Allah cc rahmet niyaz edemiyor ruhları İçin bir Fatiha üç ihlas okuyalım

El Fatiha

FADİME HALAMIN ŞAHSIN DA TÜM HALALARA TARİH BİLİNCİ İLE SELAM OLSUN

Beni daha küçük bir bebek ilken bağrına basan büyütüp okutan milli ve manevi tarih bilinci ile yetişmemi sağlayan rahmetli halam İle ilgili Gebze Gazetesinde belgeselcinin not defteri köşesinde yayınladığım makalemin bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum

MAKALENİN BİR BÖLÜMÜ

“.. Ayasofya Camisi’nin ibadete açılması ve çocukluk yıllarımda Halam ve Babamdan 57 yıl önce dinlediğim Ayasofya anılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ayasofya camisi her hangi bir yer değil

Allah Rasulünün müjdesi

İstanbul fetihinin sembolü

Fatih sultan Mehmet hanın emaneti

Vakıf medeniyetimizin abidesidir Ayasofya

Ayasaofya camisini anlamak milli ve manevi tarih bilincine sahip olmaktır.

Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına canlı şahitlik yaptık , bu günleri gösteren Allah cc şükür etmek dua etmek gerek.

Ayasofya camisinin milli ve manevi tarihimiz ile Türkiye’nin bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü açısından ne kadar önemli olduğu çocuklarımız ve gençlerimize anlatmalıyız.

Acı ama gerçek gençlerimiz ve çocuklarımız internet ve sosyal medya ile büyük bir kültür saldırısı ile karşı karşıya Milli eğitim ve kültür bakanlıkları ile Diyanet işleri başkanlığına tarihi görev düşüyor. Gençlerimizi milli ve manevi tarih bilinci ile yetişmeleri için seferberlik ilan edilmeli baba ve anneler olarak çocuklarımız ve gençlere sahip çıkmak İçin var gücümüzle çalışmalıyız.

Çocuklarımız ve gençlerimiz çok büyük kültür tehdidi altında milli ve manevi tarihlerinden uzaklaşıyor , vakit geç olmadan onların gönüllerindeki Ayasofya’ları açmalıyız.

Ayasofya camisi ile ilgili çocukluk anılarım

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması beni 57 yıl önce çocukluk yıllarıma götürdü. İlk kez Ayasofya adını daha 5 yaşlarımda rahmetli halam ve babamdan dinlemiş ve duymuştum.

Ayasofya’nın büyük kubbesinin nasıl yapıldığı büyük kubbe altında namaz kılmak ve dua etmenin ne kadar mübarek olduğunu Ayasofya camisinde yapılan duaların kabul olduğunu onlardan dinlemiştim rahmetli halam okur yazar değildi ama canlı şahitti , sadece benim halam değil çalışkan yardım yapmayı sever ve yaptığı iyiliklerle tüm köyün Fadime Halası cefakar ve fedakar bir Anadolu kadınıydı.

O benim sadece halam değil ana vekilim ilk hocam evlatlığı olmaktan şeref duyduğum okumama vesile olan halamın ezanın yeniden Arapça olarak okunması ve Ayasofya dendiği zaman yaşadığı heyecan halen gözümün önünde keşke tüm halalar benim halam gibi olsa benim için büyük bir şans keşke rahmetli halam Ayasofya camisinin ibadete açıldığını görebilseydi.

Ezanın Arapça okunması İçin Kurban adamıştı

Rahmetli halam babası ibrahim dedem 1914 yılınnda birinci dünya savaşına giderken üç yaşında dedemin tek kız Evladı dedem şehit olunca Büyük dedem Hasan Kandaz ağa tarafından büyütülmüş dini bütün bir kadındı kışın kendisi ile koyun çobanlığı yaparken buzlu suda abdest alıp kar üstünde namaz kılması beni çok duygulandırırdı rahmetli halamın dakikalarca yağan karın atında ve kar üstünde tüm müslümanlar ile devlet ve millet için hayır dua etmesi gözümün önünden hiç gitmiyor.

Ezanlar Türkçeye çevrilince yeniden ezanların Arapça okunması İçin büyük bir koç kurban etmeyi adamış ve ezanın ilk kez Arapça okunduğunu duyduğun da büyük bir koçu kınalayıp kurban ettiğini ondan heyecanla dinlerken sanki o günleri yaşar gibi oluyordum. Halamın hayatı başlı başına belgesel ve roman konusu inşallah bir gün onun çileli ve fedakar hayatını da belgeselleştirmek nasip olur.

Halamın Ayasofya Camisi Aşkı

Rahmetli halamdan yaylanın düzlerinde soğuk su gözesinin başında peygamberimizin hayati hazreti Ali efendimizin cenkleri ve tarihi bilgileri dinleyerek çocukluk yıllarım geçti. Halamın en büyük isteği Ayasofya camisinin büyük kubbesi altında namaz kılmak ve dua etmek isteğini 1985 yılında gerçekleştirdik. Giresun Espiye Dikmen köyünden Gebze’ye yanıma geldiğinde rahmetli babamla birlikte benden ilk istekleri Ayasofya’ya gitmek oldu bir sonbahar günü birlikte Ayasofya ya gidip bu mübarek mabedi gezdik Babam ve halam Ayasofyanın perişan ve müze olarak karanlık loş haline çok üzüldüler büyük kubbenin altında ayakta namaz kılıp dua ettiler Ayasofya dan bir türlü çıkmak istemiyorlardı onlara göre Ayasofya’nın büyük kubbesi bir türlü yapılamıyor ve sürekli yıkılıyormuş peygamberimizin tükürüğü getirilmiş ve büyük kubbenin harcına karıştırılmış ve kubbe bu sayede yıkılmamış diye ata dede ve hocalarından duymuşlar duyduklarına inanan inandıkları gibi yaşayan şehit yetimi kuşakların temsilcileri o insanların değer ve kıymetlerini tam olarak bilseydik.

Evet Ayasofya cami olarak açıldı

Tarihe canlı şahitlik yaptık

86 yıllık hüzün ve hasret son buldu

Ayasofya camisi ile ilgili 55 yıllık çocukluk anılarımı sizlerle paylaştım

Ayasofya camisi ile ilgili 45 yıllık gazetecilik anılarımı da sizlerle paylaşmak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istiyorum. Ayasofya camisinin açılışının gönüllerdeki Ayasofya’larını açılmasına da vesile olmasını diliyorum. Çocuklarımız ve gençlerimizin gönüllerindeki Ayasofya’ları açmak İçin milli ve manevi tarih bilinci seferberliği başlatmalıyız. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır…”(kaynak Gebze gazetesi )