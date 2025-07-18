Yangında zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde bazı kırsal bölgelerde meydana gelen yangınlar sonucu tarlaları zarar gören çiftçilere destek vermek için harekete geçti. Bu kapsamda ürünleri zarar gören çiftçilere tohum ve gübre desteği verilecek.

BÜYÜKŞEHİR YETKİLİLERİ HASAR TESPİTİ YAPTI

Kırsal bölgelerde tarımsal üretimi artıran ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla birçok destekte bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında tarlaları zarar gören üreticilerin mağduriyetlerini giderebilmek için harekete geçti. Yangının en çok etkilediği bölgeler arasında İzmit’e bağlı Yenice ve Bayraktar mahalleleri, Kandıra Selimköy Mahallesi ile Körfez Alihocalar Mahallesi yer alıyor. Bu bölgelerde yaklaşık 100 dekar tarım arazisinde buğday, arpa, yonca ve fındık gibi ürünlerin büyük ölçüde zarar gördüğü bildirildi. Yangının ardından Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler sahaya inerek tarlalarda incelemelerde bulundu.

BÜYÜKAKIN’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiftçilere her zaman destek olmayı görev bildiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, yangının ardından çiftçilere destek verilmesi için hemen ilgili birimlere talimat verdi.

TOHUM VE GÜBRE DESTEĞİ

Başkan Büyükakın’ın talimatı doğrultusunda ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik tohum ve gübre desteğinin en kısa sürede başlatılacağı bildirildi. Çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alacakları hasar tespit tutanağı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunarak, gübre ve tohum desteğinden yararlanabilecek.



(Erkan ERENLER)