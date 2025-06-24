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Yangınlara müdahale ekibi büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası afet ve yangınlara karşı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yangınlara müdahale ekibi büyüyor

24 Haziran 2025 Salı 10:00

 KRİTİK KONULAR AKTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik eğitimlerin yanı sıra, diğer kurum çalışanlarının talepleri doğrultusunda da eğitimler düzenliyor. Son olarak ise farkı gruplara “Acil Durum Ekip Eğitimi” ile “Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi” verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verilen eğitimler toplam 40 saat sürüyor. Programda yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, kişisel koruyucu ekipmanlar, yangına müdahale ekipmanları, söndürme maddeleri ve teknikleri, yangına müdahale organizasyonu ile trafik kazalarında teknik kurtarma gibi kritik konular işlendi.

 

BİNLERCE KİŞİ EĞİTİM ALDI

İtfaiye eğitmenleri tarafından uygulamalı ve teorik olarak verilen eğitimlerle, afet ve yangınlara müdahale ekiplerinin donanımı güçlendiriliyor. Öte yandan 1999 Marmara Depremi sonrası hayata geçirilen “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi”, 23 yılda kök salmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 2 bin 470 kişi eğitim aldı. Son eğitimler ise Güzel Enerji Akaryakıt AŞ. Çalışanlarına ve Kocaeli Müze Müdürlüğü personeline verildi.

(Ömer İLGEÇ)

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