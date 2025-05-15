Yarımca İskelesi’ne ilgi bir hayli yüksek

Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce yeniden hizmete aldığı Yarımca-Değirmendere seferleri büyük ilgi görüyor. Hafta içi sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı 4 seferin gerçekleştiği hatta vatandaşlar keyifli bir deniz yolculuğu yapıyor.

YARIMCA İSKELESİ DENİZ ULAŞIMINA CANLILIK GETİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımını her geçen gün canlandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, geçtiğimiz günlerde filosuna bir yolcu motorunu dahil ederek Yarımca iskelesini tekrar aktif duruma getirmiş ve Yarımca-Değirmendere seferleri 15 Mart itibariyle yeniden başlamıştı. Vatandaşların hizmetine sunulan Yarımca iskelesine ilgi her geçen gün artıyor. Büyükşehir, hafta içi sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı 4 seferin yapıldığı hatta vatandaşlara konforlu seyahat etme imkânı sunuyor. Yarımca iskelesinden keyifli deniz yolculuğu yapan vatandaşlar, hattın hizmete girmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

İLK SEFERLER 06.50’DE BAŞLIYOR

İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel’de kesintisiz hizmet veren Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, Yarımca iskelesini de ekleyerek sefer sayısını 96’ya çıkardı. Böylece yeni eklenen yolcu motoru ile birlikte İzmit Körfezi’ndeki yolcu motoru sayısı 6’ya yükseldi. Deniz ulaşımında ilk seferler 06.50’de Hereke, 07.15’te ise Değirmendere ve Gölcük’ten başlarken, bu yolculuk kış sezonunda 21.00’e, yaz sezonunda ise 23.00’e kadar devam ediyor. Kocaeli’nde deniz ulaşımı 6 gemi (1 gemi yedek) ile İzmit Körfezi’nde günlük 100 sefer ile İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke, Karamürsel ve Yarımca olmak üzere 8 yerleşim noktasına hizmet veriyor.

7 İSKELEYE KESİNTİSİZ SEFER

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, Kocaeli Körfezi’nde haftanın tüm günü günlük 88 tarifeli sefer yapıyor. İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel olmak üzere 7 iskeleye kesintisiz sefer gerçekleştiren Büyükşehir, yaz sezonunda bu iskelelere Darıca iskelesini de dahil edilerek sefer sayısını 95 olarak planlıyor.



(Ömer İLGEÇ)