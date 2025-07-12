Yarının Kocaeli'si için atılmış stratejik bir adım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel Dereköy İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni yerinde inceledi. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin içme suyu geleceği için dev bir adım daha attık. Gölcük ve Karamürsel’in içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesisimizde yüzde 90 seviyesine ulaştık. Bu yatırım, sadece bugünün değil, yarının Kocaeli’si için de atılmış stratejik bir adımdır” dedi.

TEKNİK İNCELEME YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen Karamürsel Dereköy İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni yerinde inceleyerek DSİ yetkililerinden teknik konular hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan da eşlik etti.

İNŞATTA YÜZDE 90 İLERLEME

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı sürdürülen arıtma tesisinde yüzde 90 ilerleme kaydedildiğini belirten Başkan Büyükakın, projenin bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı. Büyükakın, “Kocaeli’nin içme suyu geleceği için dev bir adım daha attık. Gölcük ve Karamürsel’in içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesisimizde yüzde 90 seviyesine ulaştık. Bu yatırım, sadece bugünün değil, yarının Kocaeli’si için de atılmış stratejik bir adımdır” ifadesini kullandı.

YILDA 25.44 MİLYON METREKÜP SU

Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan, Karamürsel İhsaniye Barajı’na bağlı Dereköy İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılı içerisinde devreye alınması planlanan tesis tamamlandığında, Karamürsel ve Gölcük'teki yerleşim yerlerine yılda 25.44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacak.



(Erkan ERENLER)