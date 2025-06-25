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Yavru ayı Ormanya’da tedavi altında

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olarak vatandaşlara hizmet veren Ormanya, yaban hayvanlarına da umut oluyor. Bu bağlamda ormanlık alanda köylüler tarafından bitkin halde bulunan bir yavru ayı, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Yavru ayı Ormanya'da tedavi altında

25 Haziran 2025 Çarşamba 11:42

 SAKARYA’DA BİTKİN HALDE BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya’da hayata geçirdiği “Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi”, yaban hayvanlarına yönelik sunduğu kapsamlı hizmetlerle Türkiye genelinde örnek gösterilen bir merkez haline geldi. Bu kapsamda Sakarya’da bitkin halde bulunan ve travma sonrası iç kanama geçirdiği düşünülen yavru ayı, Ormanya’da tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındı.

 

İLK MÜDAHALE BAŞARIYLA YAPILDI

Travma sonucu bitkin bir şekilde bulunan yavru ayı, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Uzman veteriner hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda ayının iç kanaması ve enfeksiyonu olduğu tespit edildi. 4 aylık olduğu düşünülen yavru ayıya ilk müdahalesi ve tedavisi yapılarak, rehabilitasyon alanına yerleştirildi.

 

YAVRU AYININ İNSAN TEMASI MİNİMUMA İNDİRİLDİ

Kocaeli Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım altına alınan yavru ayının rehabilitasyon süreci, yaban hayatına adaptasyon kriterleri doğrultusunda yürütülüyor. Uzman veteriner hekimler ve yaban hayatı biyologlarının gözetiminde sürdürülen süreçte, bireyin doğal davranış repertuvarını koruyabilmesi amacıyla insan teması asgari seviyeye indirildi. Barınak ünitesi, dış çevresel stres faktörlerine karşı izole edilerek doğal yaşam alanlarına benzer koşullarda dizayn edildi. Beslenme, izleme ve sağlık protokolleri ise tamamen yaban hayatı rehabilitasyon standartlarına uygun olarak uygulanıyor. Yetkililer, söz konusu uygulamaların bireyin doğaya geri salım sürecinde davranışsal adaptasyonu açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

 

DOĞAL YAŞAM ALANINA SALINACAK

Ayının tedavi sürecinde sıvı takviyesi, beslenme desteği ve dinlenmeye yönelik bir program uygulandı. Hayati bulgular düzenli olarak takip edildi ve enfeksiyonunda azalma görüldü. Veteriner ekipler tarafından uygulanan müdahaleler, ayının doğal yaşama sağlıklı şekilde dönebilmesini hedefledi. Gözlem süreci boyunca yavru ayının sağlık durumu olumlu yönde ilerleme gösterdi. Rehabilitasyon sürecini sağlıkla tamamlayan yavru ayının doğal yaşam alanına dönüşündeki geri sayım başladı. Veteriner hekimlerin sağlık değerlendirmesi sonucunda verilecek olan salım kararı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülecek.

 

YABAN HAYVANLARINA UMUT OLAN MERKEZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya’da hayata geçirdiği “Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi”, yaban hayvanlarına umut oluyor. Doğada yaralanan, güçten düşen veya rehabilitasyon ihtiyacı duyan ayı, tilki, kurt gibi yaban hayvanlarının bakım ve tedavi süreçleri bu merkezde yürütülüyor. Rehabilitasyon süreci sonunda doğaya dönme şansı bulunmayan hayvanlar ise, Ormanya’da yer alan engelli hayvan yaşam alanlarına yerleştirilerek, yaşamlarını güvenli koşullarda sürdürüyor.

(Erkan ERENLER)

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