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YAZ SPOR OKULLARINDA EĞİTİMLER BAŞLADI

Gebze Belediyesi Yaz Spor Okullarında Eğitimler Başladı Başkan Büyükgöz'den Öğrencilere Moral Ziyareti.

YAZ SPOR OKULLARINDA EĞİTİMLER BAŞLADI

26 Temmuz 2025 Cumartesi 14:07

 Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Farklı yaş gruplarındaki çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri ve spora yönelmeleri amacıyla açılan kurslarda futbol, basketbol, voleybol, yüzme, karate gibi birçok branşta eğitim veriliyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaz spor okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek hem antrenmanları yerinde izledi hem de çocuklarla ve eğitmenlerle sohbet etti. Spor yapan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemine dikkat çekti.

AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK

“Yaz tatilini sporla değerlendiren çocuklarımızı tebrik ediyorum diyen Başkan Büyükgöz, "Amacımız, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla iç içe bir nesil yetiştirmek. Onların hem eğlenmesini hem de gelişmesini önemsiyoruz. Spor, disiplinli, sağlıklı ve özgüvenli bireylerin yetişmesinde önemli bir araçtır" ifadelerini kullandı.

(Erkan ERENLER)

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