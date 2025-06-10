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Yeni durak cebiyle Kirazlıyalı’da trafik nefes alacak

Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı ulaşım vizyonu doğrultusunda Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahallesi’nde toplu taşıma kullanıcılarına önemli bir kolaylık daha sağlıyor. Bölgeye kazandırılacak yeni bir durak cebi toplu taşımaya konfor ve güven getirecek.

Yeni durak cebiyle Kirazlıyalı'da trafik nefes alacak

10 Haziran 2025 Salı 11:19

 ULAŞIMDA ZAMAN KAYBI AZALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatma hedeflerine bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı önüne yapılan ilk durak cebinin ardından şimdi de muhtarlık binası önünde ikinci bir durak alanı inşa ediliyor. Toplu taşımaya yönelik yapılan bu yatırımlar, ulaşımda zaman kaybını hem azaltıyor hem de yaşam kalitesini artırıyor. Böylelikle Kocaeli, insan odaklı ulaşım projeleriyle daha yaşanabilir bir kent olmaya devam ediyor.

 

TOPLU TAŞIMADA GÜVENLİ VE AKICI ULAŞIM

Yeni durak cebi özellikle sabah ve akşam yoğunluğunda toplu taşıma araçlarının trafikte oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracak. D-100 Karayolu üzerinde oluşturulan cep, otobüslerin ana yol akışını kesmeden yolcu alıp bırakmasına imkân tanıyacak. Böylece hem sürücü güvenliği artacak hem de vatandaşlar daha düzenli bir ulaşım imkânı yaşamış olacak.

 

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

Durak cebinin üstgeçide yakın bir noktada konumlandırılması, erişilebilirliği ön planda tutuyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler için günlük ulaşımı kolaylaştıran bu çalışma, toplu taşıma hizmetlerinden herkesin eşit bir şekilde faydalanmasını da sağlıyor.

(Erkan ERENLER)

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