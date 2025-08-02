Yeşil Vatan’a Komek Sepeti’nden destek; Her sipariş bir fidan oluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Komek Sepeti online pazaryeri platformundan yapılan her alışveriş için bir fidan dikilecek. Böylece Yeşil Vatan’ın büyümesine önemli bir katkı sağlanmış olacak.

YEŞİL VATAN’A BİR DESTEK DAHA

Orman yangınlarının arttığı bu hassas dönemde, doğaya destek olmanın en anlamlı yollarından birisi de yeşil alanları arttırmaktan geçiyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üreticileri desteklemek için kurduğu Komek Sepeti online pazaryeri platformundan yapılan her bir alışveriş için bir fidan dikilecek. El emeği üreticilerinin ürettiği ürünler Yeşil Vatan’ın büyümesine katkı sağlayacak.

SERTİFİKALAR MAİL YOLUYLA İLETİLECEK

“Küllerimizden Doğuyoruz” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, www.komeksepeti.com üzerinden verilen her sipariş, alıcı adına bir fidan dikimiyle taçlandırılacak. Fidan bağışları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gelecegenefes.gov.tr platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Müşteriler, sipariş sonrası adlarına dikilen fidana ait sertifikayı e-posta yoluyla teslim alacak. Bu sayede her alışveriş, yalnızca bir ürün satın almak değil; aynı zamanda geleceğe bırakılan yeşil bir mirasa dönüşecek.

KADIN EMEĞİ DOĞAYA KATKI SAĞLAYACAK

Bu kampanya ile hem kadın emeğiyle üretilen el işi ürünler destekleniyor hem de doğaya katkı sağlanmış olunuyor. Ülkemizin bugünlerde yaşadığı orman yangınları, Yeşil Vatan’a verilen zararı telafi etmede ve Yeşil Vatan’ın büyümesinde büyük önem taşıyor.



(Ömer İLGEÇ)