banner1179
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeşil Vatan’a Komek Sepeti’nden destek; Her sipariş bir fidan oluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Komek Sepeti online pazaryeri platformundan yapılan her alışveriş için bir fidan dikilecek. Böylece Yeşil Vatan’ın büyümesine önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Yeşil Vatan'a Komek Sepeti'nden destek; Her sipariş bir fidan oluyor

02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:24

 YEŞİL VATAN’A BİR DESTEK DAHA

Orman yangınlarının arttığı bu hassas dönemde, doğaya destek olmanın en anlamlı yollarından birisi de yeşil alanları arttırmaktan geçiyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üreticileri desteklemek için kurduğu Komek Sepeti online pazaryeri platformundan yapılan her bir alışveriş için bir fidan dikilecek. El emeği üreticilerinin ürettiği ürünler Yeşil Vatan’ın büyümesine katkı sağlayacak.

 

SERTİFİKALAR MAİL YOLUYLA İLETİLECEK

“Küllerimizden Doğuyoruz” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, www.komeksepeti.com üzerinden verilen her sipariş, alıcı adına bir fidan dikimiyle taçlandırılacak. Fidan bağışları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gelecegenefes.gov.tr platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Müşteriler, sipariş sonrası adlarına dikilen fidana ait sertifikayı e-posta yoluyla teslim alacak. Bu sayede her alışveriş, yalnızca bir ürün satın almak değil; aynı zamanda geleceğe bırakılan yeşil bir mirasa dönüşecek.

 

KADIN EMEĞİ DOĞAYA KATKI SAĞLAYACAK

Bu kampanya ile hem kadın emeğiyle üretilen el işi ürünler destekleniyor hem de doğaya katkı sağlanmış olunuyor. Ülkemizin bugünlerde yaşadığı orman yangınları, Yeşil Vatan’a verilen zararı telafi etmede ve Yeşil Vatan’ın büyümesinde büyük önem taşıyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Her adımda huzur, her köşede dostluk Her adımda huzur, her köşede dostluk
Büyükşehir güvenli ulaşım için sahada Büyükşehir güvenli ulaşım için sahada
Beyaz Kalpler’in umudu, MasterChef ana kadroda Beyaz Kalpler’in umudu, MasterChef ana kadroda
Başkan Amcalarından Miniklere Sürpriz Ziyaret Başkan Amcalarından Miniklere Sürpriz Ziyaret
Başkan Büyükgöz Alaettin Kurt Stadyumu’nda Çalışmaları Yerinde İnceledi Başkan Büyükgöz Alaettin Kurt Stadyumu’nda Çalışmaları...
Tesbihten Gümüş Yüzüğe, Gümüş Setlerden Şıklığa Midyat Gümüş Dünyası’nda Her Şey Var Tesbihten Gümüş Yüzüğe, Gümüş Setlerden Şıklığa...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Her adımda huzur, her köşede dostluk
Büyükşehir’in prestij projesi Başiskele Seymen Millet Bahçesi Kocaelililerin vazgeçilmez buluşma noktası...

Haberi Oku