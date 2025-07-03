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Yol çizgileri ile ulaşım güvenli hale geliyor

Büyükşehir Belediyesi, trafiğin güvenli bir şekilde akışının sağlanması çalışmaları kapsamında yol çizgilerini yeniliyor. Bu kapsamda ekipler, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla Kandıra’da 90 km yol çizgi çalışması gerçekleştirdi.

Yol çizgileri ile ulaşım güvenli hale geliyor

03 Temmuz 2025 Perşembe 09:49

 90 KM ALANDA YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI

Kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve düzenli hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın Kurtyeri-Çamkonak, Seyrek-Bağırganlı, Sarısu-Kızılcapınar ve Ballar mahallelerinde yol çizgi çalışmaları yaptı. Yaz turizmiyle birlikte yoğunluğun arttığı bu bölgelerde toplam 90 km alanda yol çizgi çalışmaları tamamlandı.

 

ESTETİK VE GÜVENLİK BİR ARADA

Yaya ve araç sürücülerinin yol çizgilerini daha net görebilmesi amacıyla çalışmalarda dayanıklı ve yüksek görünürlüğe sahip soğuk yol boyası kullanıldı. Yol çizgi çalışmaları sadece güvenli bir ulaşım hattı oluşturmakla kalmayıp, estetik açıdan da düzenli bir görünüm sağlıyor. Bu kapsamda 7 ton sarı ve 34 ton beyaz soğuk yol çizgi boyası kullanıldı.

 

YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Kocaeli’nin daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında araç yoğunluğunun arttığı Kandıra ilçesinde trafik güvenliğini sağlamak için yol çizgi çalışmalarına devam edecek. Kandıra’da ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yapılan çalışmalar kapsamında tamamlanan 90 km yol çizgi çalışmasına ek olarak, 15 km daha yol çizgi çalışması yapılacak.

(Erkan ERENLER)

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