Yuvacık Kavşağı’nda trafik düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında, D-130 Karayolu Gölcük Yeni Yol’dan Ömer Türkçakal Bulvarı (Sahil Yolu) istikametine gidişi sağlayan bağlantı kolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

BAĞLANTI KOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Büyükşehir Belediyesi’nin “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamındaki çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yuvacık Kavşağı’nda yol yapım çalışması başlatıldı. D-130 Karayolu Gölcük Yeni Yol’dan Ömer Türkçakal Bulvarı (Sahil Yolu) istikametine gidişi sağlayan bağlantı kolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

TRAFİK İŞARET VE LEVHALARINA DİKKAT EDİLMELİ

Geçici olarak araç trafiğine kapalı olacak yol için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Yol kapama çalışması, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00’e kadar devam edecek. Çalışma süresince sürücülerin ve yayaların trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri önem taşıyor.

ULAŞIM ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAK

Kapatılan bağlantı yolu yerine, kavşaktaki alternatif güzergahlar kullanılarak ulaşım sağlanabilecek. D-130 Karayolu istikametinden gelip Ömer Türkçakal Bulvarına bağlanmak isteyen araçlar için belirlenen alternatif güzergahlar, kavşak içindeki yönlendirme tabelalarıyla gösterilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların belirtilen tarihler arasında tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılmasının planlandığını bildirdi.



(Erkan ERENLER)