KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NİN BAŞARISI

MARMARAKAF 2025 KARİYER FUARI KOCAELİN DE DÜZENLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği işbirliğinde, 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen MARMARAKAF 2025 - Marmara Kariyer Fuarı, Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ödüllü bölgesel kariyer fuarı olma özelliğini taşıyor

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPMIŞTIK

Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen MARMARAKAF 2025 Fuarın açılışı ile ilgili düzenlenen basın toplantısına Kocaeli üniversitesi tarafından yapılan davet de şu bilgilere yer verildi

“…Bu önemli organizasyon öncesinde siz değerli basın mensuplarımızla bir araya gelerek fuar hakkında detaylı bilgi paylaşmak ve sorularınızı yanıtlamak amacıyla düzenleyeceğimiz basın toplantısına katılımınızdan onur duyarız…”

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PRF DR NUH ZAFER CANTÜRK Ü MAKAMINDA ZİYARET EDEREK BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK

Gazeteci ve belgeselci olarak 33 YILLIK tarihinin canlı şahidi olduğum Kocaeli üniversitesini ziyaret ederek

sn rektör hoca ile belgesel söyleşi yapıp Gebze gazetesi

olarak canlı yayın gerçekleştirdik

Rektör Sn CANTÜRK e Giresun dan Kocaeli’ye fındığın gelişin 90. Yıl dönümü anısına Dünya markası Giresun fındığı hediye ettik

Misafirperverliği ve verdiğim bilgilerden dolayı Sn rektör hocaya teşekkür eder Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak üstün başarılar diliyoruz

KOCAELİNİN EĞİTİM BİLİM DE MARKA DEĞERİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TARİHİ

BELGESEL TADINDA BASIN TOPLANTISINDAN NOTLAR

Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı ikinci kez Kocaeli üniversitesinin ev sahipliğinde 28 ve 29 Nisan 2025 tarihi de kapılarını Kocaeli’de açıyor

konuyla ilgili Gebze gazetesinde

da yayınlanan haberi sizlerle paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ve 14 üniversitenin paydaşlığında Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı olarak tescillenen, Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘En Etkin Bölgesel Kariyer Fuarı’ olarak ödüllendirilen Marmara Kariyer Fuarı’nın ikincisi “Kariyerini Planla, Geleceğin Bu Fuarda” mottosu ile 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Marmara Kariyer Fuarı kapsamında ise Antikkapı Maide Restoran'da basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr. Hayri Bayraçlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, KAGEM Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili, KOÜ Kurumsal İletişim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Banu Küçüksaraç, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Bilal Yavuz Demirkaya ile basın mensupları katılım gösterdi.

Basın toplantısındaki konuşmasına İstanbul’da meydana gelen ve kentimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk Marmara Kariyer Fuarı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yaptığı konuşmada;

"Geçen yıl Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde bir hikâye yazdık. Bu yıl ise tüm paydaşlarımızla omuz omuza vererek bu başarıyı daha büyük bir romana dönüştürmeye hazırlanıyoruz. Çünkü Marmara Kariyer Fuarı sadece bir kariyer etkinliği değil; Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek gençlerimizin potansiyelini keşfettiği, iş dünyasının stratejik insan kaynağına doğrudan ulaştığı bir köprüdür.

MARMARAKAF sadece bir kariyer fuarı değildir; Türkiye’nin yarınlarına yapılan en stratejik yatırımdır. Çünkü burada sadece CV’ler değil, hayaller kuruluyor. Sadece iş görüşmeleri yapılmıyor, gelecek inşa ediliyor. Türkiye’nin en önemli kamu kuruluşları ile özel sektörünü bir araya getirecek olan fuar, ülkemizdeki istihdama da büyük katkı sağlayacak. Gençlerimiz ile iş dünyasını buluşturan önemli bir platform olacak. Ayrıca burada düzenlenecek etkinlikler sadece kariyere yönelik olmayacak; kültürel, sanatsal etkinlikler yapılacak, sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturulacak.

Bu yıl hayata geçirdiğimiz bir proje ile Marmara Kariyer Fuarı’nı diğerlerinden ayırıyoruz. Mobil uygulama üzerinden yürütülecek çalışmalarda gönüllü öğrencilerimizin desteğiyle fuar süresince veriler toplanacak. Bu veriler, farklı disiplinlerden akademisyenlerimizce değerlendirilerek uluslararası platformlarda yayınlanabilecek bilimsel bir araştırmaya dönüşecek. Böylece MARMARAKAF, bilim dünyasında da adını duyuracak.

“EN”lerin fuarı olarak ünlenen MARMARAKAF, geçtiğimiz yıl bir ilke imza atarak fuarı Metaverse ortamında da bir yıl boyunca sürdürdü. Bu yıl da aynı uygulama devam edecek. Fiziki olarak katılamayan herkes, ülkemizden ve dünyadan fuarı ziyaret edebilecek, firmalarla iletişime geçebilecek.

Marmara Kariyer Fuarı bu yıl da katılan herkese unutulmaz bir deneyim sunacak ve yeni fırsatların kapısını açacak.

Bu vesile ile Marmara Kariyer Fuarı’nın ev sahipliğimize verilmesi noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimize, ilk günden beri destekleri ile yanımızda olan Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş ve ekibine, güçlü işbirlikleri ile gücümüze güç katan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine, kariyer fuarı sürecinde yanımızda olan 14 paydaş üniversitemiz Rektörleri ve ekibine, fuarın düzenlenmesi noktasında gecesini gündüzüne katıp çalışan üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr. Hayri Bayraçlı yaptığı konuşmada;

"Gençliğin potansiyelini doğru mecralarla buluşturmak, sadece bireysel başarıların değil, aynı zamanda ulusal vizyonun da temelini oluşturmaktadır. Bu düşünceyle hareketle, Marmara Kariyer Fuarı yalnızca bir istihdam etkinliği olmanın ötesine geçerek, genç zihinlerin profesyonel dünyayla kuracakları ilişkilerin anlamını yeniden tanımlayan çok katmanlı bir etkileşim platformuna dönüşmüştür. Bu noktada şehrimiz, farklı organizasyonların gerçekleştirilmesinde tecrübeli bir konumdadır. Bu bakımdan, tüm Türkiye’den gençlerimizin etkinliğe katılacaklarını ümit ediyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy ise yaptığı konuşmasında;

“Yetenek Her Yerde’ temasıyla gerçekleştireceğimiz Marmara Kariyer Fuarı ile ilgili duyduğumuz gururu ifade etmek istiyorum. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile gençlerimizin buluşmasını sağlayan bununla birlikte işverenler ve öğrenciler ile mezunlar arasındaki iletişimi geliştirmeyi amaçlayan Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı olan bir buluşma. Bu önemli fuarın ülkemizin çok önemli bir yeri olan ilimizde düzenlenmesinden oldukça mutluyuz” dedi.

Basın toplantısı toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.