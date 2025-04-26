TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUR EVİ VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM





İnsan anıları ile yaşar. Anılar insanı hayata bağlar 26 Nisan 2025 tarlhinde Türkiye gazeteciler cemiyeti tarafından ikinci kez yapılan huzur evinin temel atma törenine katıldım dönemin TGC başkanı merhum Nezih Demirkentin isteği ile genç bir cemiyet üyesi olarak yapılışında büyük katkım olan dönemin valisi İhsan dedeye huzur evi projesini anlatıp destek aldığım günleri dün gibi hatırlıyorum o günlerle ilgili ayrı bir makale yazmak isterim İnsan anıları ile yaşar. Anılar insanı hayata bağlar 26 Nisan 2025 tarlhinde Türkiye gazeteciler cemiyeti tarafından ikinci kez yapılan huzur evinin temel atma törenine katıldım dönemin TGC başkanı merhum Nezih Demirkentin isteği ile genç bir cemiyet üyesi olarak yapılışında büyük katkım olan dönemin valisi İhsan dedeye huzur evi projesini anlatıp destek aldığım günleri dün gibi hatırlıyorum o günlerle ilgili ayrı bir makale yazmak isterim

TENEL ATMA TÖRENİ PAYLAŞIMIM

Gazeteciler cemiyeti huzur evinin ilk yapılış tarihi 1980 li yıllara kadar gider. İlk temel atma töreni temmuz 1993 de dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından çok kalabalık ve gösterişli törenle aglımıltı

Cumartesi düzenlenen tören çok sade. Devlet orotokölğnden vali yardımcısı DOSYAL hizmetler il müdürü be Darıca belediye başkanı katıldı sadece. Darıca belediye başkanı muzaffer bıyık konuşma yaptı

Keşke törene devletin üst yönetimi katılsa ve insana hizmet olan huzur evi inşaatına tam anlamı ile destek verselerdi

Gebze bölgesinin KOCAELİNİN en çok Huzar evine ihtiyacı var.

İLK KEZ TENMUZ 1993 DE DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI DEMİREL TARAFINDAN TEMELİ ATILAN TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ KOCAELİ GEBZE - DARICA HUZUR EVİ TEMEL ATMA TÖRENİNDEN DEVRİ ALEM TV VE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN YAPTIK GAZETECİLİK HATIRALARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GRLDİ

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ KOCAELİ GEBZE - DARICA HUZUR EVİ TEMEL ATMA TÖRENİNDEN DEVRİ ALEM TV VE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN YAPARAK BEKGESEL TADINDA TARİHE NOT DÜŞTÜK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde 50 odalı huzurevinin temel atma törenini 26 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirdi.

TÜRKİYENİN EN YAŞLI GAZETECİSİ ALTAN ÖYMEN İN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

DARICA BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK IN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

TGC BAŞKANI VAHAP MUNYARIN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR





Törene TGC Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Munyar ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile çok sayıda TGC üyesi ve Darıcalı katıldı.

TGC TARAFINDAN HUZUR EVİ TEMEL ATMA TÖRENİ İLE İLGİLİ YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi Temel Atma Töreni 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapıldı. TGC tarafından bağışlarla yaptırılacak olan huzurevinin gazetecilere ve ihtiyaç duyan yurttaşlara hizmet vermesi planlanıyor.

Huzurevi TGC’nin Darıca’daki Yeni Mahalle Taş Liman Sokak 12 numaralı arsasında 50 odalı olarak yapılacak. Aynı arsada yine TGC tarafından yapılarak 1993 yılında hizmete açılan huzurevi 22 yıl hizmet verdikten sonra depreme karşı dayanıksız olduğu için yıktırılmıştı. Huzurevi şimdi aynı arsada yeniden yapılıyor.

Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in yaptığı açılış töreninde

konuşan TGC Başkanı Vahap Munyar, “Yönetim Kurulu olarak üyelerimize karşı sorumluluğumuzu yeni bir huzurevi inşaatına başlayarak yerine getiriyoruz. Gazetecilik mesleğinin getirdiği zorluklar, gazetecilerin aldığı ücretlerin yetersizliği meslektaşlarımızın yaşlılık dönemini hak ettikleri gibi geçirmelerine engel olabiliyor. Birçok meslektaşımız barınma sorunu yaşıyor. Huzurevi yapılmadan ismini bekleme listesine yazdıran birçok gazeteci var. Bu nedenle hedefimiz 1,5 yıl içinde huzurevini tamamlayarak hizmete sunabilmek Huzurevimiz daha önceki gibi deniz kıyısındaki arsasına yapılıyor. Darıca sakinleri için de huzurevinin ne kadar önemli olduğunu, huzurevinin ne kadar çok sahiplenildiğini bir önceki huzurevi döneminden biliyoruz. Hayırseverlerin bağışlarıyla yapacağımız huzurevinin temel atma törenini bu duygularla gerçekleştiriyoruz. Huzurevini ikinci kez yaptıracağımız arsayı 1993 yılında sağlayan dönemin TGC yöneticilerine , Kızılağaç ailesine, Şükrü Taşdelen'e şükranlarımı sunuyorum “diye konuştu.

DARICA BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK:HUZUREVİNİN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise törende şunları söyledi:

“TGC Başkanımıza, Genel Sekreter Sibel Güneş’e, yönetim kurulu üyelerine, bu anlamlı projeyi başlattıkları için teşekkür ediyorum. Her bayramda huzurevini ziyaret edip büyüklerimizin hayır duasını almayı istiyoruz. Bundan sonraki süreçte TGC ile işbirliğimiz sürecek. Huzurevinin bir an önce tamamlanmasını büyük bir özlemle bekliyoruz.”

TGC GENEL SEKRETERİ SİBEL GÜNEŞ: TGC HUZUREVİ VE BASIN MÜZESİ İLE YURTTAŞLARA DA HİZMET SUNUYOR

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘nin sadece gazetecilere değil, yurttaşlara da dönük önemli hizmetler verdiğine işaret etti ve ekledi:

“Türk basınını hafızası olan TGC Basın Müzemiz İstanbullulara hizmet eden bir kültür varlığı. Darıca’da yaptıracağımız huzurevi de Darıca’nın sosyal hayatının çok kıymetli bir parçası olacak.”

Törende konuşan TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen ise “Ben huzurevinde yaşayan bir çok meslektaşımı ve arkadaşımı düzenli olarak ziyaret ediyorum. Huzur evlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kamu yararına çalışan bir dernek olan TGC’nin bu çok kıymetli projeyi en kısa sürede tamamlamasını ve açılış töreninde de birlikte olmayı diliyorum” diye konuştu.

Törende Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Vahap Munyar, Başkan Vekili Doğan Şentürk, Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz, Genel Sekreter Sibel Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri Pınar Aktaş, Nuray Karagöz, Uğur Güç, TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen, TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Levent Yavuz, Ayşegül Aydoğan Atakan ve huzurevi için arsa bağışında bulunan Kızılağaç ailesinden Nur Temel bulundu.

Törene katılanlar arasında TGC üyeleri Metin Özyıldırım, Seraceddin Zıddıoğlu, Süleyman Cem Çapanoğlu, Musa Alioğlu, Mustafa Bağdiken, İskender Özsoy, İsmail Kahraman, Günhan Altınkaynak, Gazeteciler Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Kani Atmaca, Engin Köklüçınar, TGC İdare Müdürü Gülay Günay Çulcu, TGC İdari Şefi Bahriye Gündüz, Yasemin Keskin, TGC Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay ve Müze Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk, Kocaeli Sosyal Hizmetler Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Darıca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Alp Eren Tazegül, Darıca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikoloğu Cavit Barış Gezginci, Darıca Yaşlılar Dayanışma Derneği Başkan AytülKanburoğlu da yer aldı. Konuşmalardan sonra törenle temel atıldı.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ TARAFINDAN KOCAELİ DARICAYA YAPILACAK HUZUR EVİ İNŞAATI BAŞKIYOR

İlk kez 29 Temmuz 1993 de dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından temeli atılan Huxurevi daha sonra deprem de hasar gördüğü için yıkılmıştı.

Arsası gazeteciler cemiyetine ait olduğu için hiç bir şey yapılamamış cemiyetin mevcut yönetimi huzur evini yapmak için çok büyük çaba vermiş nihayet huzur evinin temeli 26 Nisan 2025 de atılarak huzur evi inşaatı başlatılmış

HUZUR EVİ İLE İLGİLİ GAZETEMİZİN SAHİBİ VE DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAM YÖNETMENİ

in SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

TGC TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi’nin temeli 26 Nisan 2025 de Darıca’da atılacak

İSTANBUL-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi Temel Atma Töreni 26 Nisan 2025 saat 14.00’de Darıca’da yapılacak. Tören TGC Yönetimin Kurulu’nun ve üyelerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Huzurevi TGC’nin Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Yeni Mahalle Taş Liman Sokak 12 numaralı arsasında 50 odalı olarak yapılacak. TGC’nin 1993 yılında hizmete açtığı huzurevi 22 yıl hizmet verdikten sonra depreme karşı dayanıksız olduğu için yıkılmıştı. TGC üyelerine karşı olan sorumluluğunu yeni bir huzurevi inşaatına başlayarak yerine getiriyor. Huzurevi bağışlarlar yaptırılacak.

TEMEL ATMA TÖRENİ

Tarih: 26 Nisan 2025 Cumartesi

Saat : 14.00

Yer : Yeni Mahalle Taş Liman Sokak No.12 Darıca-Kocaeli

LCV : 0212 513 83 00

19 NİSAN 2019 TARİHİNDE SOSYAL MEDYA HESABIMDAN TGC DARICA HUZUR EVİ İLE İLGİLİ YAPTIĞIM PAYLAŞIM

TGC Darıca Huzurevi’nin Hesabını Sormalı

30 Yıldır Üyesi Olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, dün İstanbul Burhan Felek’de Genel Kurula gitti. Cemiyetin 46.genel Kurulu’nda mevcut başkan Turgay Olcayto’nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu ile Sedat Bakıcı’nın Değişim, Özgür Gazetecilik ve Emek Grubu yarıştı. Genel kurulu, köşe yazımı yazdığım saatlerde devam ediyordu. Dolayısıyla yeni seçilecek Başkan ve yönetimine başarılar diliyorum, sonuçların basın camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni Seçilecek Yönetim Darıca Huzur Evini’nin hesabını sormalı ve Huzurevini yeniden yaptırmalı.

TGC’DE AKLAMA OYLAMASI YAPILDI

Genel Kurulun açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu, Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu raporları okundu. Başkan Turgay Olcayto, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ve gazetecilerin özlük hakları konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Olcayto yaptığı konuşmada gazeteciliğin suç olmadığını, demokrasinin yeşermesi için gazetecilik mesleğinin yapılabilir olması, düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Faaliyet Raporu hakkında Genel Sekreter Sibel Güneş açıklama yaptı. Hesap Raporunu Ahmet Özdemir, Denetim Kurulu Raporu’nu Ercüment Erkul okudu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edildi. 2019-2020-2021 bütçe tasarıları incelenerek kabul edildi. Oylamadan sonra dilekler bölümünde Emeğe Saygı Grubu’nun Başkan Adayı Sedat Bakıcı seçilirse yapacağı faaliyetler hakkında TGC üyelerini bilgilendirdi.

Daha sonra Genel Kurula katılan TGC üyelerinden Musa Alioğlu, Orhan Uğuroğlu, Erdoğan Arıpınar, Taylan Sorgun, Olay Tan, Orhan Karaveli, Seraceddin Zıddıoğlu, Cemil Özyıldırım, Mustafa Arslan, Hüsniye Karakoyun ve İhsan Yılmaz söz alarak görüşlerini açıkladılar

DARICA HUZUR EVİ NASIL YALILMIŞTI ?

Bugün sizlere 44 yıldan beri yılmadan, yorulmadan her gün yeni heyecanlara yelken açarak yapmaya devam ettiğim Gazetecilik anılarımdan birini paylaşmak istiyorum.

1982 yılında vatani görevimi yaparak Gebze’de gazeteciliğe başladım. 1985 yılında Gebze Gazetesini kurup, önce merkezi Ankara’da olan Anadolu Basın Birliğine üye oldum. Ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldım. Daha sonra merkezi İstanbul’da olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne üye oldum. Dönemin Cemiyet Başkanı Nezih Demirkent ile tanışıp Darıca’ya Gazeteciler Cemiyeti huzur evinin yapılmasında azda olsa manevi katkımız oldu ve bu çalışmalara yaptığımız katkıdan dolayı Başkan Nezih Demirkent Gebze’de gazetemizi ziyaret ederek teşekkür bile etmişti. Bugün paylaştığım fotoğraf

un ilk matbaa ve idarehanesi olan Bu günkü Menzilhane meydanında Demirtaş İş Merkezi’nin Bodurum katında çekildi

Büyük emeklerle yapılan Gazeteciler Cemiyeti Darıca Huzur Evi deprem hasarı bahane edilerek bir oldu bitti ile yıkıldı. Gebze ve Darıca için büyük bir kayıp. Üyesi olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti için iki liste yarıştı. Yeni seçilecek yönetim Darıca Huzurevi’nin neden yıkıldığını, neden yaptırılmadığının hesabını sormaya davet ediyor, Gazeteci meslektaşlarımdan Darıca Huzur Evi ile ilgili araştırma yapmalarını istiyorum.

DARICA HUZUR EVİ NEDEN YIKILDI?

Darıca Huzur evinin yıkımına kim, neden oldu? Daha önce tekrar yapıalcğaı açıklanan Huzurevi neden yapılmıyor. Huzur evinin Milyonluk arazisi ne durumda? Bu sorular kamuoyundan cevabını bekliyor.

DARICA HUZUR EVİ İLE İLGİLİ BİLGİ

TGC’nin Kocaeli Darıca kıyılarında yaptırdığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gazeteciler Cemiyeti Hikmet Memduh Huzurevi 29 Temmuz 1993 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hizmete açıldı. Gazeteci Beria Kızılağaç, işadamı Şükrü Taşdelen ve Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinden sağlanan arsa sağlanan bağışlarla 3500 metrekarelik bir alana işadamı ve o dönem gazete sahibi olan Mehmet Ali Yılmaz’ın katkıları ile Tek-Art firmasınca inşa edildi.