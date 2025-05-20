VEFATININ BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE İBRAHİM BAŞARAN VE GEBZE TİCARET ODASI TARİHİ





Gebze Ticaret Odası bölgemizin marka kuruluşu 2008 yılına kadar tek ilçe olan Gebze bölgesi 4 ilçeye bölündükten sonra. Doğal olarak ilçeler arasında bir kopukluk yaşandı. Gebze Ticaret Odası bölgemizin marka kuruluşu 2008 yılına kadar tek ilçe olan Gebze bölgesi 4 ilçeye bölündükten sonra. Doğal olarak ilçeler arasında bir kopukluk yaşandı.

İzmit lobisi Kocaeli genelinde yaşayan nüfusun yarısına sahip Gebze bölgesinde istediği gibi hareket ederek bölgemizin sorunlarının çözümüne duyarsız kalmakta

Gebze ticaret odası dört ilçemizi de kapsayıcı çalışmalar yapmakta bir çok toplantıda Gebze Darıca Dilovası ve Çayırova ilçelerini en iyi şekilde temsil etmekte

Gebze ticaret odası Gebze bölgesi için çok önemli Gebze bölgesi bu gün Kocaeli ve ANKARADA yapılan toplantılarla GTO sayesinde temdik ediliyor

GTO nun ikinci başkanı ve kendisini Gebze milletvekili olarak tanıtan Sn Nail Çiler başta meclis olmak üzere bir çok alanda Gebze bölgesinin. Önemini anlatıyor

GTO nun üçüncü başkanı Sn Abdurrahman Aslantaş bir çok toplantıda Gebzeyi temsil etmek için canla başla çalışıyor

Gebze ticaret odasının Gebze bölgesi olarak kıymetini bilmeliyiz. GTO Gebze Darıca Dilovası ve Çayırova ilçelerini kapsayıcı birlik ve beraberliği

Sağlayıcı dönüşümlü olarak her ay bir ilçe de etkinlik düzenlemeli

GTO NASIL KURULDU

Gebze ticaret odasının kuruluş süreci kolay olmadı merhum Bülent Atasayan ve GTO kurucu başkanı merhum İbrahim Başaran başkanlığında büyük mücadeleler edildi İzmit lobisi ile adeta bir meydan muharebesi yapılarak önce Gebze Ticaret ve Sanayi odası olarak kurulan Gebze ticaret odası Kocaeli sanayi odasının kurulması ile Gebze ticaret odasına döndü

GTO. Kurucu başkanı Merhum İbrahim Başaranla vefatında önce YAPTIĞIM belgesel söyleşide hatıralarını yazdığını ve kitap haline getireceğini söylemişti ömrü vefa etmedi

Gebze tarlhi ve hafızası için çok önemli olan bu kitabın basılması ile ilgili İbrahim başaranın küçük oğlu Faruk Başaran ile bir kaç kez görüştüm kitabın basılıp yayınlanmasını önerdim inşallah Başarının anıları kitap olarak yayınlanır

Vefatının birinci yılında Gebze ticaret odası başkanı merhum İbrahim başaranı rahmet ve şükranla anıyorum

Merhum başaranın vefatı ile ilgili GTO yönetimin özel bir etkinlik yapmasını öneriyorum

Gebze ticaret odası bünyesinde GTO tarihi ve Hafızası adı ile bir müze kurulmalı.

GTO NUN 35. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİNDE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAZDIĞIM NAKALE

GTO’NUN İZMİT LOBİSİ İLE GEÇEN. 35 YILLIK TARİHİ MÜCADELESİ

Gebze ticaret odasının kuruluş sürecini dün gibi hatırlıyorum 1982 yılında Gebze’de kİtap kıtasiye dükkanı açıp esnaflığa ilk adımı atıp 1984 yılında Gebze gazetesini kurmuştum. İzmit lobisinin Gebze’ye yaptığı haksızlığı 1988 yılında izmit lobisine karşı büyük mücadelelerle kurulan Gebze ticaret odasının kuruluş sürecinde görmüş İzmit lobisi ile ilk kez yüzleşmiştim. GTO 35 yaşına girmeye hazırlanıyor Gebze Ticaret Odası, İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gebze Ajanslığı olarak 1935 yılında kuruldu. Gelişen ve büyüyen sanayi ve ticaret hayatı, ilçenin kendi bünyesinde bir Oda gereksinimini doğurdu. Bu vesile ile de bir araya gelen işadamları, ilçede bağımsız bir oda kuruluşu için ilk girişimleri 1983 yılında başlattı. 1988 yılındaki ikinci girişim sonuç verdi ve oda kuruluşu için gerekli destek sağlandı. 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü. 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü.​ 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü. (Kaynak Gebze ticaret odası) İzmit lobisine karşı büyük mücadele ile kurulan ve halen mücadeleye devam eden Gebze ticaret odası 2023 yılında 35 yaşına giriyor , GTO başkanı Nail Çiler’in şahsında GTO’nun kuruluşundan bu günlere emeği geçen herkesi saygı İle anıyor ünlü şairimiz Cahit Sıtkı’nın. 35 yaş şiirini armağan ediyorum.

35 YAŞ ŞİİRİ

Yaş otuz beş! yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allahım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz, Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Zamanla nasıl değişiyor insan! Hangi resmime baksam ben değilim. Nerde o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim; Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız; Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir; Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış! Geç farkettim taşın sert olduğunu. Her doğan günün bir dert olduğunu, İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı nar kırmızı sonbahar! Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak, Taht misali o musalla taşında. (Cahit Sıtkı Tarancı)

GEBZE TİCARET ODASI NASIL KURULDU

Gebze ticaret odasının nasıl kurulduğu İle ilgili Gebze gazetesi ve sosyal medyada çok sayıda yazı ve haberler yazdım devri alem belgesel programı olarak belgesel tv programları çektik bu yazılarımdan birini sizlerle paylaşıyorum.

Gebze Ticaret Odası Kocaeli’nde 44 yıldır yayın yapan Kocaeli Gazetesi tarafından her yıl düzenlenen “Doruktakiler” için Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen büyük jüri toplantısına katılarak, oyumuzu kullanıp seçimimizi yaptık. ‘Doruktakiler’i seçip, Büyük jüriye Kocaeli’de yılın çevrecisi olarak Kefken, Cebeci Uzunkum’u koruyup, Tabiat Parkı ilan eden Kocaeli Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürümüzü Jüriye çevreci kuruluş olarak önerdim. Toplantı öncesi uzun yıllar görüşemediğimiz bir çok dost ve arkadaşla hasret giderdik. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul ve Yönetim kurulu başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Hatıra fotoğrafı çektirip, Kocaeli Sanayi tarihi üzerine konuştuk. Ayhan bey beni meclis başkanı Tahsin Tuğrul’a Kocaeli Sanayi Odası’nın kurulduğu ilk dönem meclis üyesi olarak takdim etti. Kocaeli Sanayi Odası’nın kurulduğu yılları dün gibi hatırlıyorum. Gebze Ticaret ve Sanayi Odası kurulunca Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası ayrılarak, Gebze Sanayi Odası’nın kurulmaması, sadece Gebze Ticaret Odası olması için İzmit lobisi Kocaeli Sanayi Odasının kurulmasına karar verdi ve Gebze sadece Ticaret Odası olarak kaldı. Yapılan seçimlerde bizde gazete sahibi olarak Kocaeli’deki gazete sahipleri ile seçim yarışına katılıp, Kocaeli Sanayi Odası’nın ilk Meclis Üyesi olduk. Meclis üyesi olarak İlk toplantıyı, Kocaeli Sanayi Odası’nda uzun süre başkanlık yapan Şahabettin Bilgisu’nun iş yerindeki ofisinde yapmıştık aradan uzun yollar geçmesine rağmen o günleri dün gibi hatırlıyorum. GEBZE TİCARET ODASI NASIL KURULDU? Gebze Ticaret Odası’nın geçmişi aslında çok eski yıllara dayanır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gebze Ticaret Odası, o dönem İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gebze Ajanslığı olarak 1935 yılında kuruldu. Gelişen ve büyüyen sanayi ve ticaret hayatı, ilçenin kendi bünyesinde bir Oda gereksinimini doğurdu. Bu vesile ile de bir araya gelen işadamları, ilçede bağımsız bir oda kuruluşu için ilk girişimleri 1983 yılında başlattı. Ancak bu ilk girişim çeşitli engellemeler nedeniyle başarılı olamadı. Fakat daha sonra ısrarlı çalışmalarını sürdüren ve o dönem Kocaeli Sanayi odası meclis Üyesi de olan değerli dostum İbrahim Başaran ve yanında ki ekip arkadaşlarının 1988 yılındaki ikinci girişimi sonuç verdi ve oda kuruluşu için gerekli destek sağlandı. İbrahim bey Gebze Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kurucu Başkanı olurken, bu görevi yaklaşık 20 yıl devam ettirdi. İbrahim beyden sonra da sayın Nail Çiler bayrağı devraldı ve 3 dönemdir Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmakta. Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür´ün destekleriyle Gebze Ticaret ve Sanayi Odası´nın kurulmasına ilişkin izin 8 Ağustos 1988 tarihinde verildi. Gebze Ticaret ve Sanayi Odası olarak fiilen görev ve faaliyetlerine 5 Ekim 1988 tarihinde başladı. 22 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası´nın kurulması nedeni ile ilgili mevzuat gereği Gebze Sanayi ve Ticaret Odası, 14 Eylül 1989 tarihinde Gebze Ticaret Odası´na dönüştürüldü. (kaynak Gebze gazetesi)

KOCAELİ GEBZE NİN CANLI ŞAHİDİ VE. GTO KURUCU BAŞKANI İBRAHİM BAŞARAN VEFAT ETTİ. İLE İLGİLİ BİR YIL ÖNCE YAPTIĞIM PAYLAŞIM

Kocaeli nin tanınmış iş insanlarından Gebze’nin köklü ayvacıoğlu ailelerinden Gebze Ticaret Odası'nın (GTO) kurucu başkanı İbrahim Başaran, 89 yaşında hayatını kaybetti.. Cenaze namazı 20 mayıs Pazartesi öğle namazına müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa camisinde kılınarak gebzede aile mezarlığına defin edilecektir.

Gebze ve Kocaeli kamuoyunda yakından tanınan Gebze’nin köklü ailelerinden İbrahim Başaramın vefatından büyük üzüntü duydum Merhum İbrahim başarana a Allah cc dan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına şahsım ve medya kuruluşlarımız

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ve

olarak başsağlığı diliyoruz

İBRAHİM BAŞARAN İLE GEBZEGAZETESİ VE DEVRİ ALEM. BELGESEL PROGRAMI OLARAK YAPTIĞI CANLI YAYIN

GEBZE GAZETEDİNİN. SANAYİ VE TİCARET TARİHİMİZİN CANLI ŞAHİDİ İBRAHİM BAŞARAN İLE YAPYIĞI SON HABER

BAŞARANIN

DA YAYINLANAN VEFAT HABERİ

BAŞARAN IN VEFATI

GEBZE’DE TİCARET ODASINDA TÖREN

İbrahim başaran İçin ilk tören Bu gün (20 Mayıs 2024) Pazartesi bu gün saat 12 de Gebze ticaret odası önünde düzenlenecek törenden sonra Gebze çoban Mustafapaşa camisinden cenaze namazı kılınacak

GEBZE DE TOPRAĞA VERİLECEK

Yaklaşık 2 ay önce İstanbul Dr. Siyasi Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde kalp kapakçığından ameliyat olan İbrahim Başaran, bir süre yoğun bakımda ünitesinde tutulmuştu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İbrahim Başaran hayatını kaybetti. 1988-2009 yılları arasında Gebze Ticaret Odasının başkanlığını yürüten İbrahim Başaran'ın cenazesi bugün (pazartesi) öğle namazının ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

İBRAHİM BAŞARAN İLE GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM. BELGESEL. YÖNETMENİ. İSMAİL. KAHRAMAN IN YAPTIĞI CANLI YAYIN VE HABER

SANAYİ VE TİCARET TARİHİMİZİN CANLI ŞAHİDİ İBRAHİM BAŞARAN İLE SON HABER

Başaran ile Gebze sanayi tarihi üzerine!

Türk sanayinin can kalbi Gebze. Türkiye’de sanayi deyince akla Kocaeli gelir, her yerde sanayinin başkenti olarak anılır. Kocaeli’de de sanayi deyince kentin kalbi Gebze’dir. Gebze sanayi ve ticaret dünyasında yaşayan bir çınar İbrahim başaran ile hem Gebze’nin sanayi tarihini de hem de Sanayi müzesini konuştuk. Uzun yıllar Gebze Ticaret Odası’nın Başkanlığını yapan Başaran Belgesel haber Ajansı facebook sayfası üzerinden yaptığımız canlı yayında çok önemli bilgiler verdi. Başaran Gebze’de kurulması yıllardır istenen Sanayi Müzesi’ne tam destek verirken, kısa süre içinde gelişen Gebze sanayisinin kilometre taşlarını anlattı. Başaran’ın sanayi tarihimiz için çok önem taşıyan bu açıklamalarını sizlerle paylaşıyorum:

GEBZE’DE SANAYİLEŞME NASIL BAŞLADI?

Bu bölgede kurulan ilk sanayi tesisi Hereke’de Osmanlı döneminde kumaş ve halı fabrikası kuruldu, bilahare Aslan Çimento fabrikası Darıca ve Eskihisar’da hayata geçti. Ancak 1943 yılında Eskihisar’da ki fabrikanın kapatıldığını biliyoruz. Ankara İstanbul yolunun açılmasının ardından Çayırova’da sanayileşme başladı. Bu da Makine Tarım fabrikası oldu. Sanayini Çayırova’ya gelmesinin sebebi tamamen 154 bin Volt cereyanın Bayramoğlu’na trafo kurulmasıyla sanayi bölgesi haline geldi. O bir planlamanın sonucuydu ama bana göre bu planlama yanlış oldu. Ovalara kurulan fabrikalar tarımı öldürdü, 1943’de Ziraat Okulu bölgesi halktan istimlak edilmişti. İyi teknisyenler yetişmişti, iyi sebze ve meyvelerin yetiştiği bir alan olmuştu. Arçelik fabrikası vatandaşların yerlerinin satın almasıyla kuruldu. Ziraat Okulu’ndan sonra çiftlikler kuruldu, çok güzel doğa hayatı oldu. Daha sonra babam Makine Tarım’a ucuz fiyattan arsa sattı, Bayramoğlu’ndan fabrikalara hat çekilmesi için. 1973 yılında da Kondaş fabrikasını kurduk.

SANAYİ MÜZESİ KURULMALI

Gebze’de bir sanayi müzesi olması gerekir. Bu bölge teknolojinin başlangıcıdır. Üniversiteler, Bilişim Vadisi bu şi üstlenebilir. Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez. Bölgemizde GOSB 30 yılı geride bıraktı. Kuruluş etkinliğini yapacaklar Sakarya’da. Ben bu etkinliğe çok önem veriyorum, herkesi davet etmişler sağolsunlar. Bu tür etkinlikler, dostluk, kaynaşmalar yapar, insani ilişkileri geliştirir.

Gebze Bölgesi’nde 10 OSB var. Bu Organizeler Bir araya gelerek çok güzel bir Sanayi müzesi oluşturulabilir. Her sanayi kolu kendi alanından eserleri, makineleri sergileyebilir. Çok güzel bir mozaik olur. Her şeyi teşhir edecek anlam olması lazım.

FUAR ALANI ŞART

Bana göre Gebze’de en büyük eksiklik Gebze Fuarı. İş bankasının yerine ben bir Fuar teklif etmiştim. Kocaeli Büyükşehir’e bu konuyu ilettim. Fakat bunu gerçekleştiremediler. Hannover Fuarı gibi deniz yoluyla, kara yoluyla, hava yoluyla gel bir çok etkinlik yapılabilirdi.

Bakanımız Faruk Özlü’nün, sanayimizin önderliği olması lazım. Kuruluşların bir aya gelmesiyle Müzesi, fuarı, aktivitesi olması bu memlekete birlik ve beraberlik getirir. Dışarıdan müşteri alıp Turizmi kalkındıracaksınız. Zirai Teknoparkı yapabiliriz. Bun neden yapamayalım. Biz bunu Vali İhsan Dede’ye önermiştik, Ercan Topaca’ya’da önerdik. Bunlar yurt dışında var bizde neden olmasın.

Son olarak söylemek gerekirse Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişi bilmeyenin geleceği bilemez. Mazimize sahip çıkarak geleceğe yürümeliyiz.